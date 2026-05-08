'অভিষেকের অফিসেও মাসোহারা যেত' ! ভোটে হারের পর বিস্ফোরক তৃণমূলের নাড়ুগোপাল

'কাটমানি-তোলাবাজিতেই ডুবেছে তৃণমূল', সাংবাদিক বৈঠকে দলের বিরুদ্ধেই সরব বহরমপুরের প্রাক্তন প্রার্থী

tmc
নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 8, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
বহরমপুর, 8 মে: ভোটে ভরাডুবির পর কার্যত দলবিরোধী সুরে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের পরাজিত প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় । তাঁর দাবি, শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে বুথ স্তর, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতি, কাটমানি, তোলাবাজি এবং চাকরি কেলেঙ্কারিই তৃণমূল কংগ্রেসের বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ।

বৃহস্পতিবার সন্ধেয় সাংবাদিক বৈঠক করে কার্যত 'ভোলবদল' এর ইঙ্গিত দেন নাড়ুগোপাল । সেই বৈঠক থেকেই তিনি দাবি করেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন করেছেন, সেটা অস্বীকার করার জায়গা নেই । কিন্তু দলীয় দুর্নীতিতে লাগাম টানা যায়নি । নিচুতলা থেকে উপরতলা, সর্বত্র কাটমানি ও তোলাবাজি চলেছে ।"

তাঁর অভিযোগ, রাস্তা নির্মাণ থেকে আবাসন প্রকল্প সব ক্ষেত্রেই ঠিকাদারদের লাভের অংশ থেকে বিধায়ক, সাংসদ, এমনকি বুথ ও ওয়ার্ড সভাপতিদেরও টাকা দিতে হতো । নাড়ুগোপালের কথায়, "একটি কাজ করাতে গেলে একাধিক স্তরে টাকা পৌঁছতে হতো । এমপিকে টাকা দিলে আবার বিধায়ককে দিতে হতো, তারপর বুথ সভাপতি, ওয়ার্ড সভাপতি সকলের ভাগ আলাদা ।"

সবচেয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তিনি করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসকে ঘিরে । নাড়ুগোপালের দাবি, "কলকাতায় দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেও নিরাপত্তারক্ষী থেকে শুরু করে অফিসকর্মী, সকলকে টাকা দিতে হতো । অনেককে প্রতি মাসে 10-15 হাজার টাকা পর্যন্ত পাঠাতে হতো ।"

তবে একইসঙ্গে তিনি জানান, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে কখনও টাকা দিতে হয়নি । তবে দলের তৃণমূল স্তরে দুর্নীতি গভীরভাবে শিকড় ছড়িয়ে ফেলেছিল ।

রাজনৈতিক মহলে এখন জোর জল্পনা, তবে কি বিজেপির দিকেই ঝুঁকছেন নাড়ুগোপাল ? যদিও এই বিষয়ে সরাসরি কিছু বলতে চাননি তিনি । তবে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বাড়ছে বলেই ইঙ্গিত মিলেছে । যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট বলেছেন, "এখনই দলে যোগদান নয় ।"

নাড়ুগোপালের অভিযোগের পালটা প্রতিক্রিয়ায় বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, "ওঁর কাছে যদি দুর্নীতির কোনও তথ্যপ্রমাণ থাকে, তা হলে তিনি উপযুক্ত জায়গায় অভিযোগ জানান ।" অন্যদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি মলয় মহাজন কটাক্ষ করে বলেন, "যারা বহরমপুর পুরসভাকে লুটেপুটে খেয়েছে, তারাই এখন বড় বড় কথা বলছেন । মানুষ জানে দুর্নীতির আঁতুড়ঘর কোথায় ।"

প্রসঙ্গত, 2021 সালে প্রথমবার বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে লড়েছিলেন নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় । সেবার বিজেপির সুব্রত মৈত্রর কাছে পরাজিত হন তিনি । এবারের নির্বাচনেও ফের হারের মুখ দেখতে হয়েছে তাঁকে । ফলে রাজনৈতিক মহলে এখন প্রশ্ন একটাই, তৃণমূলের বিরুদ্ধে এত বিস্ফোরক অভিযোগের পর কি সত্যিই গেরুয়া শিবিরের দিকেই পা বাড়াচ্ছেন নাড়ুগোপাল ?

