বাংলায় সরকার গড়ার সুযোগ চেয়ে ‘প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী’কে চিঠি লিখলেন মোদি

বাংলায় সরকার গড়ার সুযোগ চেয়ে ‘প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী’কে চিঠি লিখলেন মোদি
বাংলার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখেছেন নরেন্দ্র মোদি৷ বাংলা ভাষায় লেখা ওই চিঠিতে এ রাজ্যে বিজেপিকে সরকার গড়ার একটি সুযোগ চেয়েছেন তিনি৷
‘প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী’কে চিঠি লিখলেন নরেন্দ্র মোদি (ইটিভি ভারত)
Published : February 23, 2026 at 1:58 PM IST
কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: ছাব্বিশের নির্বাচনে জিতে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়তে মরিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি৷ সেই কারণে গত কয়েকমাসে এই রাজ্যে একাধিক সভা সেরে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ এবার তিনি সরাসরি বার্তা দিলেন বাংলার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে৷ লিখলেন দীর্ঘ একটি চিঠি৷ এ রাজ্যে একবার সরকার গড়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য আর্জি জানালেন তিনি৷
বিস্তারিত আসছে...