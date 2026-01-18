'নেতিবাচক রাজনীতি'-কে বারবার প্রত্যাখ্যান করছে দেশ, বিএমসি নির্বাচনে হারে কংগ্রেসকে খোঁচা মোদির
গোটা দেশে কংগ্রেসের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই বলে মন্তব্য নরেন্দ্র মোদির ৷ 'জন্মভূমি' মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসকে পঞ্চম সারির দল বলে নিশানা ৷
নগাঁও (অসম), 18 জানুয়ারি: বৃহন্মুম্বই নগরনিগম নির্বাচনে কার্যত ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে কংগ্রেস ৷ আর এই নিয়ে রবিবার অসমের নগাঁও-এর জনসভা থেকে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর খোঁচা, দিনের পর দিন কংগ্রেসের 'নেতিবাচক রাজনীতি'-কে প্রতিনিয়ত প্রত্যাখ্যান করছে দেশবাসী ৷ আর এর পিছনে মূল কারণ, কংগ্রেস উন্নয়নমূলক কোনও পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেনি বলে অভিযোগ করেছেন মোদি ৷
মহারাষ্ট্রে পুরসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গকে টেনে এনে মোদি উল্লেখ করেন, ভোটের ফলাফল স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ একটা ভালো প্রশাসন চায় ৷ যারা ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের কাজ করবে ৷ নরেন্দ্র মোদি বলেন, "এই নির্বাচন আরও একটি বার্তা বহন করে ৷ আর তা হল, দেশ ধারাবাহিকভাবে কংগ্রেসের নেতিবাচক রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করছে ৷ যে মুম্বই শহরে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল, সেই শহরেই দলটি এখন চতুর্থ বা পঞ্চম সারির দলে পরিণত হয়েছে ৷ মহারাষ্ট্রে, যেখানে কংগ্রেস বহু বছর ধরে শাসন করেছে, সেখানে দলটি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে ৷ কংগ্রেস দেশের মানুষের বিশ্বাস হারিয়েছে ৷ কারণ, উন্নয়নের জন্য তাদের কোনও কর্মসূচি নেই ৷"
প্রধানমন্ত্রীর দাবি, সারা দেশে বিজেপি জনগণের প্রথম পছন্দ হিসেবে উঠে এসেছে এবং এর প্রমাণ হিসেবে বিহার ও কেরলের নির্বাচনী সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন মোদি ৷ তাঁর কথায়, "আজ বিজেপি সারা দেশের মানুষের প্রথম পছন্দে পরিণত হয়েছে ৷ গত এক থেকে দেড় বছর ধরে বিজেপির প্রতি দেশের মানুষের আস্থা ক্রমাগত বাড়ছে ৷"
মোদি বলেন, "কেরলের জনগণ বিজেপিকে বিপুল সমর্থন দিয়েছে এবং প্রথমবারের মতো সেখানে একজন বিজেপি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ৷ বিজেপি কেরলের রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে ক্ষমতায় রয়েছে ৷"
বিজেপির সাফল্যের খতিয়ান দিতে গিয়ে বিহার ও মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের বিষয়টিও তুলে ধরেন নমো ৷ তিনি বলেন, "সম্প্রতি বিহারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং 20 বছর পরেও সেখানকার মানুষ বিজেপি-কে বিপুল হারে ভোট দিয়ে রেকর্ড সংখ্যক আসনে জয়ী করেছে ৷ মাত্র দু’দিন আগে মহারাষ্ট্রের প্রধান শহরগুলির মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে ৷ সেখানকার মানুষ প্রথমবারের মতো বিজেপি-কে রেকর্ড সংখ্যক আসনে জয়ী করে ক্ষমতায় এনেছে ৷"
এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অসমের নগাঁও জেলায় 6,957 কোটি টাকার কাজিরাঙা এলিভেটেড করিডোরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ভার্চুয়ালি দুটি অমৃত ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করেন ।