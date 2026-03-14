'সাংবিধানিক পদে বসে এমন কথা বলা শোভা পায় না', মোদির নিশানায় মমতা

ব্রিগেড থেকে মোদির আহ্বান- এ বার শুধু সরকার বদলের নির্বাচন নয়, এটা আত্মসম্মান ও ভয় থেকে মুক্তির লড়াই ।

Narendra Modi
নরেন্দ্র মোদি (আইএএনএস)
Published : March 14, 2026 at 5:37 PM IST

কলকাতা, 14 মার্চ: ভোটের মুখে ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তোপ দাগতে গিয়ে মোদির অভিযোগ, বাংলায় ভয় দেখিয়ে রাজনীতি চালাচ্ছে তৃণমূল । তাঁর কথায়, "এখানে খোলাখুলি বলা হচ্ছে একটি বিশেষ সম্প্রদায় এক সেকেন্ডে সব শেষ করে দিতে পারে । সাংবিধানিক পদে বসে এমন কথা বলা শোভা পায় না ৷"

কয়েক দিন আগে ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, "আমরা আছি বলেই আপনারা ভালো আছেন । একটি সম্প্রদায় জোট বাঁধলে সব শেষ করে দেবে ।" সেই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের ঝড় ওঠে । ব্রিগেডের সভায় সেই প্রসঙ্গ টেনেই প্রধানমন্ত্রী জানান, বাংলাকে অসুরক্ষিত করে তুলেছে রাজ্য সরকার । তাঁর অভিযোগ, "তৃণমূল ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করে । বাংলায় এমন পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে যেখানে মানুষকে বলা হয়— তৃণমূলকে ভোট না দিলে সে বাঙালি নয় !"

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যে পরিবর্তনের সময় এসে গিয়েছে । তাঁর কথায়, "তৃণমূল সরকারের যাওয়ার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে । বিজেপি সরকার এলে একদিকে উন্নয়ন হবে, অন্যদিকে সব দুর্নীতির হিসাব হবে। যারা মানুষকে ভয় দেখায়, সেই গুন্ডাদের খারাপ দিন আসছে। আইনের শাসন হবে, অপরাধীদের জায়গা হবে জেলেই ।"

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সন্দেশখালি এবং আর জি কর কাণ্ডের প্রসঙ্গও তোলেন মোদি । তাঁর অভিযোগ, বামফ্রন্টকে সরিয়ে মানুষ অনেক আশা নিয়ে তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছিল । কিন্তু তৃণমূল নাকি অপরাধী ও মাফিয়াদের আশ্রয় দিয়েছে। তিনি বলেন, "মেয়েদের নিরাপত্তা নেই। সন্ধ্যা নামার আগেই বাড়ি ফিরে আসতে বলা হয় । বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই পরিস্থিতি বদলাবে— এটাই আমার গ্যারান্টি ।"

এ দিন বাংলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন প্রধানমন্ত্রী । তিনি দাবি করেন, দুর্নীতি ও কাটমানির কারণে কৃষক থেকে মধ্যবিত্ত— সকলের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে । উদাহরণ হিসেবে চন্দ্রকোণার এক আলুচাষির আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তুলে মোদি বলেন, "তৃণমূলের খারাপ রাজনীতির জেরে কৃষকদের অবস্থা করুণ ।"

রাজ্যের যুবসমাজের প্রসঙ্গেও তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর অভিযোগ, বাংলায় শিক্ষিত যুবকদের চাকরি না পেয়ে ভিন্‌রাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের পাশাপাশি বাম-কংগ্রেসকেও নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী, "প্রথমে কংগ্রেস, তারপর বাম, আর এখন তৃণমূল— সবাই এসেছে নিজেদের পকেট ভরতে । উন্নয়ন থমকে গিয়েছে ৷"

ব্রিগেডের সভা থেকেই তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার উন্নয়নে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে । তাঁর কথায়, "বাংলায় এখন আমাদের সরকার নেই, তবু কেন্দ্রের উদ্যোগে উন্নয়নের কাজ চলছে । আজই প্রায় 18 হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছি । সৎ নীতির মাধ্যমে নতুন বাংলা গড়ব আমরা ।"

বক্তৃতার শেষে ভোটের ডাক দিয়ে মোদির বার্তা— "এ বার শুধু সরকার বদলের নির্বাচন নয়, এটা আত্মসম্মান ও ভয় থেকে মুক্তির লড়াই ।"

