একদা শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গী! শপথ-মঞ্চে নবতিপর মাখনলালকে সম্মাননা মোদির, আপ্লুত পরিবার
উত্তরীয় পরিয়ে মাখনলাল সরকারকে সম্মান জানালেন নরেন্দ্র মোদি ৷ মাখনলালের পা ছুঁয়ে প্রণাম প্রধানমন্ত্রীর ৷
Published : May 9, 2026 at 2:18 PM IST
কলকাতা, 9 মে: পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার সরকার গঠন করল বিজেপি ৷ 1951 সালে গঠিত তৎকালীন ভারতীয় জনসংঘের (বর্তমানে বিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মভূমিতে প্রথমবার সরকার গড়ল গেরুয়া শিবির ৷ তাই বিশেষ এই দিনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রথম সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামাপ্রসাদের একদা ছায়াসঙ্গী নবতিপর মাখনলাল সরকার (97) ৷ শনিবার ব্রিগেডের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মঞ্চেই তুলে ধরা হল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য কাহিনি ৷
এ দিন রাজ্যে বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথের আগে মঞ্চে নাম ঘোষণা করা হয় শিলিগুড়ির বাসিন্দা মাখনলাল সরকারের ৷ এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে উঠে গিয়ে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন ৷ শুধু উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া নয়, বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন মোদি ৷ এরপর তাঁকে আলিঙ্গন করেন প্রধানমন্ত্রী ৷
কে মাখনলাল সরকার
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহায়তায় 1951 সালে দিল্লিতে ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷ সেই সময় শ্যামাপ্রসাদের ছায়াসঙ্গী ছিলেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা যুবক মাখনলাল সরকার ৷ শ্যামাপ্রসাদের সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী ছিলেন তিনি ৷ তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং কাজের সাক্ষী ও সঙ্গী ছিলেন মাখনলাল সরকার ৷
তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন 1952 সালে শ্রীনগরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির সময় ৷ মাখনলালও শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছিলেন সেই সময় ৷ পরে অবশ্য তিনি জেল থেকে ছাড়া পান ৷ পরবর্তী সময়ে 1980 সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি হওয়ার পর তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলা সাংগঠনিক কো-অর্ডিনেটর হিসাবে দায়িত্ব সামলান ৷ এরপর 1981 সাল থেকে টানা সাতবছর দার্জিলিংয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি ছিলেন ৷
এ দিন শপথগ্রহণ মঞ্চে মাখনলাল সরকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর জেলযাত্রার বিষয়টি তুলে ধরেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, "ভারতীয় সংবিধানের অখণ্ডতাকে বজায় রাখতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গী ছিলেন মাখনলাল সরকার ৷ দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য তরুণ মাখনলাল সরকারকে গ্রেফতার করেছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের দিল্লি পুলিশ ৷"
শমীক আরও বলেন, "মাখনলাল সরকারকে আদালতে তোলা হলে, বিচারক তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলেন ৷ তাঁকে বলা হয়,'তুমি ক্ষমা চাও, তাহলে মুক্তি দেওয়া হবে' ৷ বিচারকের সেই নির্দেশ মানতে চাননি মাখনলাল ৷ স্পষ্ট বলেছিলেন, 'আমি ক্ষমা চাইব না ৷ আমি কোনও অন্যায় করিনি ৷ কেবলমাত্র একটা গান গেয়েছিলাম ৷ তার জন্য আমাকে গ্রেফতার করেছে ৷' মাখনলাল সরকারের এই কথা শোনার পর বিচারক তাঁকে সেই গান গাইতে বলেছিলেন ৷ বিচারকের নির্দেশে তিনি আদালত কক্ষে সেই গান গেয়ে ছিলেন ৷"
সেই গান শুনে বিচারকের প্রতিক্রিয়া ও রায় সম্পর্কে শমীক বলেন, "বিচারক ওই গান শুনে দিল্লি পুুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ফার্স্টক্লাসের টিকিট কেটে মাখনলাল সরকারকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৷ আর সঙ্গে পকেটে 100 টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ যাতে পথে যাওয়ার খরচ মেটাতে পারেন ৷"
Today, as the first ever BJP Government takes oath in West Bengal, it is natural for all of us to remember Dr. Syama Prasad Mookerjee and his everlasting contribution to the nation and West Bengal in particular. No stone will be left unturned to fulfil his vision.— Narendra Modi (@narendramodi) May 9, 2026
During the… pic.twitter.com/wjze0iEplQ
শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে নিজের সোশাল মিডিয়ায় মাখনলালের সঙ্গে নিজের ছবি শেয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "বাংলায় বিজেপির প্রথম সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গিয়ে শ্রী মাখনলাল সরকারের সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হল ৷ একজন নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী হিসেবে তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছিলেন এবং তাঁর সফরসঙ্গী থাকাকালীন জম্মু ও কাশ্মীরে গ্রেফতারও হয়েছিলেন ৷ তিনি তাঁর জীবন আমাদের দলের সেবায় উৎসর্গ করেছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দলের ভিতকে প্রসারিত করতে এবং সর্বস্তরের মানুষকে দলে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছেন ৷ আমরা গর্বিত যে, এমন একজন অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তি বিজেপিতে রয়েছেন, যিনি মানুষের মাঝে থেকে কাজ করেছেন এবং আমাদের দলকে শক্তিশালী করেছেন ৷"