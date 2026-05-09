একদা শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গী! শপথ-মঞ্চে নবতিপর মাখনলালকে সম্মাননা মোদির, আপ্লুত পরিবার

উত্তরীয় পরিয়ে মাখনলাল সরকারকে সম্মান জানালেন নরেন্দ্র মোদি ৷ মাখনলালের পা ছুঁয়ে প্রণাম প্রধানমন্ত্রীর ৷

শপথ-মঞ্চে নবতিপর মাখনলাল সরকারকে সম্মান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ (ছবি- পিটিআই)
কলকাতা, 9 মে: পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার সরকার গঠন করল বিজেপি ৷ 1951 সালে গঠিত তৎকালীন ভারতীয় জনসংঘের (বর্তমানে বিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মভূমিতে প্রথমবার সরকার গড়ল গেরুয়া শিবির ৷ তাই বিশেষ এই দিনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রথম সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামাপ্রসাদের একদা ছায়াসঙ্গী নবতিপর মাখনলাল সরকার (97) ৷ শনিবার ব্রিগেডের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মঞ্চেই তুলে ধরা হল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য কাহিনি ৷

এ দিন রাজ্যে বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথের আগে মঞ্চে নাম ঘোষণা করা হয় শিলিগুড়ির বাসিন্দা মাখনলাল সরকারের ৷ এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে উঠে গিয়ে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন ৷ শুধু উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া নয়, বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন মোদি ৷ এরপর তাঁকে আলিঙ্গন করেন প্রধানমন্ত্রী ৷

কে মাখনলাল সরকার

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহায়তায় 1951 সালে দিল্লিতে ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷ সেই সময় শ্যামাপ্রসাদের ছায়াসঙ্গী ছিলেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা যুবক মাখনলাল সরকার ৷ শ্যামাপ্রসাদের সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী ছিলেন তিনি ৷ তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং কাজের সাক্ষী ও সঙ্গী ছিলেন মাখনলাল সরকার ৷

তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন 1952 সালে শ্রীনগরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির সময় ৷ মাখনলালও শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছিলেন সেই সময় ৷ পরে অবশ্য তিনি জেল থেকে ছাড়া পান ৷ পরবর্তী সময়ে 1980 সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি হওয়ার পর তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলা সাংগঠনিক কো-অর্ডিনেটর হিসাবে দায়িত্ব সামলান ৷ এরপর 1981 সাল থেকে টানা সাতবছর দার্জিলিংয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি ছিলেন ৷

এ দিন শপথগ্রহণ মঞ্চে মাখনলাল সরকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর জেলযাত্রার বিষয়টি তুলে ধরেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, "ভারতীয় সংবিধানের অখণ্ডতাকে বজায় রাখতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গী ছিলেন মাখনলাল সরকার ৷ দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য তরুণ মাখনলাল সরকারকে গ্রেফতার করেছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের দিল্লি পুলিশ ৷"

শমীক আরও বলেন, "মাখনলাল সরকারকে আদালতে তোলা হলে, বিচারক তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলেন ৷ তাঁকে বলা হয়,'তুমি ক্ষমা চাও, তাহলে মুক্তি দেওয়া হবে' ৷ বিচারকের সেই নির্দেশ মানতে চাননি মাখনলাল ৷ স্পষ্ট বলেছিলেন, 'আমি ক্ষমা চাইব না ৷ আমি কোনও অন্যায় করিনি ৷ কেবলমাত্র একটা গান গেয়েছিলাম ৷ তার জন্য আমাকে গ্রেফতার করেছে ৷' মাখনলাল সরকারের এই কথা শোনার পর বিচারক তাঁকে সেই গান গাইতে বলেছিলেন ৷ বিচারকের নির্দেশে তিনি আদালত কক্ষে সেই গান গেয়ে ছিলেন ৷"

সেই গান শুনে বিচারকের প্রতিক্রিয়া ও রায় সম্পর্কে শমীক বলেন, "বিচারক ওই গান শুনে দিল্লি পুুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ফার্স্টক্লাসের টিকিট কেটে মাখনলাল সরকারকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৷ আর সঙ্গে পকেটে 100 টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ যাতে পথে যাওয়ার খরচ মেটাতে পারেন ৷"

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে নিজের সোশাল মিডিয়ায় মাখনলালের সঙ্গে নিজের ছবি শেয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "বাংলায় বিজেপির প্রথম সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গিয়ে শ্রী মাখনলাল সরকারের সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হল ৷ একজন নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী হিসেবে তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছিলেন এবং তাঁর সফরসঙ্গী থাকাকালীন জম্মু ও কাশ্মীরে গ্রেফতারও হয়েছিলেন ৷ তিনি তাঁর জীবন আমাদের দলের সেবায় উৎসর্গ করেছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দলের ভিতকে প্রসারিত করতে এবং সর্বস্তরের মানুষকে দলে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছেন ৷ আমরা গর্বিত যে, এমন একজন অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তি বিজেপিতে রয়েছেন, যিনি মানুষের মাঝে থেকে কাজ করেছেন এবং আমাদের দলকে শক্তিশালী করেছেন ৷"

