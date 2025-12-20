'মোদিকে গো-ব্যাক, অনুপ্রবেশকারীদের বেলায় চুপ !' নমোর নিশানায় তৃণমূল

'মোদিকে গো-ব্যাক, অনুপ্রবেশকারীদের বেলায় চুপ !' নমোর নিশানায় তৃণমূল
অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য SIR-এর বিরোধিতার অভিযোগ নরেন্দ্র মোদির ৷ উন্নয়ন প্রসঙ্গেও মোদির নিশানায় শাসক শিবির ৷
কলকাতা, 20 ডিসেম্বর: কুয়াশার কারণে কপ্টার নামল না-ঠিকই, কিন্তু ভোটের মুখে নদিয়ার মাটিতে রাজনীতির উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ টেলিফোনে ভার্চুয়াল ভাষণে অনুপ্রবেশ নিয়ে সরাসরি শাসকদল তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুললেন তিনি ৷ তৃণমূলের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে মুখে কুলুপ এঁটে থাকার অভিযোগ করলেন প্রধানমন্ত্রী ৷
তাঁর আক্রমণের প্রধান অভিমুখ ছিল রাজ্যের শাসকদলের 'অনুপ্রবেশ-তোষণ' নীতির দিকে ৷ যেখানে রাজ্যের মানুষের উন্নতির প্রশ্নে তৃণমূলের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ করলেন মোদি ৷ তিনি বলেন, "আমি তৃণমূলকে সরাসরি বলতে চাই, তাঁরা মোদির বিরোধিতা করুক, বিজেপির বিরোধিতা করুক ৷ কিন্তু, আমি তৃণমূলের কাছে অনুরোধ করব, বাংলার মানুষকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না ৷"
আর বাংলার মানুষকে তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পিছনে অনুপ্রবেশ ও তোষণের রাজনীতি রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মোদি ৷ তিনি বলেন, "বাংলায় অনুপ্রবেশকারীদের গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়ার কথা ৷ কিন্তু, এখানে মোদিকে গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয় ৷ তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে চুপ করে থাকে ৷" আর তৃণমূলের এই নীরবতাই বাংলার মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
এই ইস্যুতেই তৃণমূলের এসআইআর বিরোধিতা নিয়ে সরব হন নমো ৷ তিনি অভিযোগ করেন, "অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতেই তৃণমূল এসআইআর-এর বিরোধিতা করছে ৷" এই ইস্যুতেই বাংলার উন্নয়ন প্রসঙ্গকে টেনে আনেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি অনুরোধ করে বলেন, "আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব ৷ আপনারা বিজেপিকে একবার সুযোগ দিন ৷ আমাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকার দ্রুততার সঙ্গে বাংলার উন্নয়ন ও বিকাশ করে দেখাব ৷"
এ দিন মোদির ভাষণে বামেদের প্রসঙ্গও উঠে আসে ৷ ত্রিপুরার উন্নয়নকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরে মোদি বলেন, "34 বছরের বাম শাসনের অবসান করে বাংলার মানুষ পরিবর্তন এনেছিল ৷ আশা করেছিল ভালো কিছু হবে ৷ ত্রিপুরাতেও বাম অপশাসনের বিনাশ হয়েছে ৷ সেখানে বিজেপির সরকার এসেছে ৷ সেখানে দেখুন ডাবল ইঞ্জিন সরকার কীভাবে ত্রিপুরাকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে গেছে ৷ কিন্তু, এখানে তৃণমূলের সরকার বামেদের সব খারাপ দিকগুলোকে দ্বিগুণ উৎসাহে গ্রহণ করেছে ৷ আর বাংলাকে অধঃপতনের মুখে ঠেলে দিয়েছে ৷"