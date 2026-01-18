অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা দিতে সীমান্তে ফেন্সিংয়ের জমি দিচ্ছে না রাজ্য, সিঙ্গুরে বিস্ফোরক মোদি

অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা দিতে সীমান্তে ফেন্সিংয়ের জমি দিচ্ছে না রাজ্য, সিঙ্গুরে বিস্ফোরক মোদি
বিজেপি-কে ভোট দিলেই মিটবে অনুপ্রবেশ সমস্যা, সিঙ্গুরে বার্তা নরেন্দ্র মোদির ৷ তৃণমূলের নিশ্চিত ভোটব্যাঙ্ক অনুপ্রবেশকারী, কটাক্ষ মোদির ৷
Published : January 18, 2026 at 5:51 PM IST
সিঙ্গুর, 18 জানুয়ারি: রাজ্যে যখন এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে জোর বিতর্ক চলছে, ঠিক তখনই সিঙ্গুরের নির্বাচনী প্রচার থেকে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশে মদতের অভিযোগে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রবিবার সিঙ্গুরের জনসভা থেকে তিনি সরাসরি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অভিযোগ আনলেন ৷ তাঁর অভিযোগ, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি বজায় রাখতে তৃণমূল সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বা ফেন্সিং দেওয়ার কাজে বাধা সৃষ্টি করছে ৷
রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে একাংশ সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ এ নিয়ে তৃণমূলের তরফে বারবার বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তারা এই প্রক্রিয়াকে হাতিয়ার করে সংখ্যালঘুদের 'অনুপ্রবেশকারী' তকমা দিতে চাইছে ৷ রবিবার সিঙ্গুরের সভা থেকে সেই অভিযোগের জবাব দিলেন মোদি ৷ তাঁকে সরাসরি বলতে শোনা গেল, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান শক্তিই হল অনুপ্রবেশকারীরা ৷
সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে তৃণমূল সরকারের গা-ছাড়া মনোভাবের অভিযোগে তিনি বলেন, "গত 11 বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার বারবার রাজ্যকে চিঠি লিখছে ৷ সীমান্তের সুরক্ষার স্বার্থে ফেন্সিং বা কাঁটাতারের বেড়া দিতে হবে ৷ তার জন্য রাজ্যের কাছে জমি চাওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু, তৃণমূল তাতে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছে না ৷" তাঁর অভিযোগ, "জমি না-দিয়ে এবং প্রশাসনিক সহায়তা না-করে পরোক্ষভাবে অনুপ্রবেশের রাস্তা খোলা রাখছে তৃণমূল সরকার ৷"
এসআইআর নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য না-করলেও, অনুপ্রেবশকারীদের চিহ্নিত করে দেশ ছাড়া করার হুঁশিয়ারির মাধ্যমে এসআইআর প্রক্রিয়া যে কেবল একটি ধাপ মাত্র, সেই ইঙ্গিত এ দিন দিলেন মোদি ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূল এই অনুপ্রবেশকারীদের জাল কাগজ তৈরি করতে সাহায্য করেছে ৷ কেবলমাত্র নিজেদের নিশ্চিত ভোটব্যাঙ্ককে আশ্রয় দিতে ৷ তবে, যারা গত কয়েক দশক ধরে জাল কাগজ (Fake Documents) বানিয়ে এখানে মিশে গেছে, তাদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানোর কাজ করবে বিজেপির সরকার ৷ আর এই কাজ করা সম্ভব হবে আপনাদের (বাংলার ভোটার) এক-একটা ভোটের সাহায্যে ৷ আপনাদের ভোটে বিজেপিকে জেতানো মানেই, এই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাড়ানোর কাজ করা ৷"
অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করতে বাংলার মানুষকে তৃণমূল সরকার বঞ্চিত করেছে বলেও অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "এই অনুপ্রবেশকারীদের সবরকম সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে তৃণমূল ৷ যে সুযোগ-সুবিধাগুলি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাওয়ার কথা, তা আপনাদের থেকে কেড়ে সুরক্ষিত ভোটব্যাঙ্ক অনুপ্রবেশকারীদের দিচ্ছে ৷"