ডাবল ইঞ্জিন সরকারে বিনিয়োগের সম্ভাবনা, বাংলা-অন্ধ্র বাণিজ্য নিয়ে বার্তা নারা লোকেশের

ডাবল ইঞ্জিন সরকারে বিনিয়োগের সম্ভাবনা, বাংলা-অন্ধ্র বাণিজ্য নিয়ে বার্তা নারা লোকেশের
পূর্বতন সরকারের সঙ্গে সখ্যতা না-থাকার কথা স্বীকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসা চন্দ্রবাবু নাইডুর পুত্রের ৷
Published : June 19, 2026 at 9:03 PM IST
কলকাতা, 19 জুন: কেন্দ্র ও রাজ্যে এক সরকার থাকলে তবেই অগ্রগতি সম্ভব ৷ তাই বাংলায় এখনই ব্যবসা ও বিনিয়োগের সঠিক সময় এবং তা মসৃণ হবে বলেই মনে করেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর পুত্র তথা সে রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী নারা লোকেশ ৷ অর্থাৎ, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের নেতৃত্বে এখনই বাংলায় বিনিয়োগের আদর্শ সময় বলে উল্লেখ করলেন তিনি ৷ শুক্রবার ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এমন সম্ভাবনা প্রকাশ করলেন লোকেশ ৷
অন্ধ্রপ্রদেশের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মনে করেন, কেন্দ্র এবং রাজ্যে একই সরকার থাকলে, তবেই কোনও রাজ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবে ৷ আর এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই বলে জানান তিনি ৷ আর নিজের মন্তব্যের স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি, "আগে পশ্চিমবঙ্গে পলিসি তৈরি করা হলেও, সেইগুলির কোনোরকম অগ্রগতি হতো না ৷ তাছাড়া আরও একাধিক সমস্যা ছিল ৷ তাই এই রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়ার ফলে ডাবল ইঞ্জিনের সুফল বাংলার মানুষ পেতে শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও পাবেন ৷ এছাড়াও অন্যান্য রাজ্য থেকে এই রাজ্যে এসে বিনিয়োগ এবং ব্যবসা দু’টোই আরও অনেক মসৃণ হবে ৷"
4 জুন রাজ্যের বিজেপির সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের দিন ব্রিগেডের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ আর রাজ্যে বিজেপির সরকারের এক মাসের মধ্যে আবারও দুই রাজ্যের মধ্যে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে বাংলা এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন চন্দ্রবাবু নাইডুর পুত্র এবং সেই রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী নারা লোকেশ ৷
বৃহস্পতিবারই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পর তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছেন লোকেশ ৷ এই নিয়ে দুই নেতাই নিজেদের সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷ আর এদিন কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স বা ICC-এর উদ্যোগে 'ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিজ ইন অন্ধ্রপ্রদেশ' নামে একটি প্লেনারি সেশনের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স ও যোগাযোগ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী নারা লোকেশ ৷
এছাড়াও আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ICC-এর সভাপতি তথা শ্যাম মেটালিক্স অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেডের সিএমডি ব্রিজ ভূষণ আগরওয়াল ৷ সেখানেই নারা লোকেশ বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে থাকাকালীন আমার তাঁদের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ ছিল না ৷ কিন্তু, এবার বাংলায় যেহেতু বিজেপির সরকার এসেছে তাই স্বাভাবিকভাবে এই রাজ্য়ে ব্যবসার দিগন্ত খুলেছে ৷ সেই সঙ্গে বিনিয়োগের অনেক বেশি ইচ্ছাশক্তি দেখা যাচ্ছে ৷" কথায় কথায় এদিন শুভেন্দু অধিকারীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেন ৷
এছাড়াও তিনি বলেন, "অন্ধ্রপ্রদেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে, সরকারি নীতি এবং নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে ৷ তাই এখন দুই রাজ্যের মধ্যে ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগ, জমি অধিগ্রহণ ও শ্রম নিয়ে কোনোরকম জটিলতা থাকবে না ৷ নিজেদের মধ্যে এক সুন্দর বোঝাপড়ার মাধ্যমে সেইসব সমাধান হয়ে যাবে ৷" এই বিষয়ে নিজের রাজ্য সম্পর্কে নারা লোকেশ বলেন, "অন্ধপ্রদেশে ইজ অফ বিজনেস শুধু নয়, বরং স্পিড অফ বিজনেসও ৷"
প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে দুই রাজ্যের সংস্কৃতি, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক বিনিয়োগ নিয়ে কথা হয়েছে বলেই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে ৷ মূলত অন্ধ্রপ্রদেশে ব্যবসার ক্ষেত্রে সহজ নীতি, ডিজিটাল গভর্নেন্স, রিয়েল-টাইম মনিটরিং ব্যবস্থা এবং অত্যন্ত স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয় ৷ এছাড়াও দুই নেতার মধ্যে মৎস্য চাষ, রফতানি বাণিজ্য এবং পর্যটন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷
একই সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গেও 'তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম' মন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয়েও দু’জনের মধ্যে কথা হয় ৷ তবে, এই বিষয় নারা লোকেশ বলেন, "মন্দিরটি কলকাতার মধ্যেই হবে ৷ খুব শীঘ্রই অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আধিকারিকরা এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে বেশ কয়েকটি জায়গা দেখবেন এবং তারপরে একটি জায়গাকে মন্দিরের জন্য চিহ্নিত ও চূড়ান্ত করা হবে ৷