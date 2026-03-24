দাড়ি কামানোর পর এবার খড়কাটা-আলু তোলা, নানুরের বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে শোরগোল
'নাটক হচ্ছে', কটাক্ষ নানুরের তৃণমূল প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাজির ৷ রাজ্যের টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তৃণমূলের ৷
Published : March 24, 2026 at 8:53 PM IST
নানুর (বীরভূম), 24 মার্চ: গবাদিপশু জন্য খড়কাটা থেকে শুরু করে মাঠে নেমে চাষিদের সঙ্গে আলু তোলা ৷ বীরভূম জেলার নানুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খোকন দাসকে দেখা গেল নানা ভূমিকা ৷ তবে, এসব তাঁর পেশার অঙ্গ নয় ৷ 2026 বিধানসভা ভোটের প্রচারে নেমে এভাবেই জনসংযোগ করছেন তিনি ৷ তবে, শুধু তিনি নন ৷ দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনুপ সাহাকে দেখা গিয়েছিল প্রচারে গিয়ে ভোটারের দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছিলেন ৷
আর বিজেপি প্রার্থীদের এমন সব কাণ্ড-কারখানা দেখে কেবলই হাসছে বীরভূমের তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ বিজেপি প্রার্থীদের প্রচারের এমন ধরন নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় চর্চাও শুরু হয়েছে ৷ নানুরের ইক্ষুধারা গ্রামে প্রচারে গিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী ৷ সেখানেই চাষের জমিতে দলীয় কর্মীদের নিয়ে আলু তুলতে নেমে পড়লেন ৷
এই নিয়ে নানুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস বলছেন, "দেখুন আমি চাষির ছেলে ৷ মাঠে-ঘাটে বড় হয়েছি ৷ চাষাবাদ আমার রক্তে ৷ আর বীরভূম-সহ গোটা রাজ্যে চাষিদের অবস্থা দুর্বিষহ ৷ আমি প্রচারে এসে আলু চাষিদের সামান্য সাহায্য করেছি ৷"
এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, "এই রাজ্য সরকারের আমলে বাংলার কৃষকদের অবস্থা বেহাল ৷ তাঁরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না ৷ এই মরশুমে এত আলুর ফলন হয়েছে ৷ কিন্তু, মাঠেই সেই আলু পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে ৷ চাষিরা ফসলের দাম পাচ্ছেন না ৷ কম দামে আলু বিক্রি করতে হচ্ছে ৷ বীজ, সার ও শ্রমিকদের মজুরির দামটুকুও তুলতে পারেননি ৷ আর যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরভূমের নেতাদের টাকা দিচ্ছে, তারা লাভবান হচ্ছে ৷ এই অকালবৃষ্টিতে মাঠে আলু পড়ে নষ্ট হয়েছে ৷ লোক না-পাওয়ায় আলু তুলতে পারেননি চাষিরা ৷ তাই এখন তাঁদের সাহায্য করছি ৷"
অন্যদিকে, একইভাবে নানুরের সিঙ্গি পঞ্চায়েতের বড়োডিহা গ্রামে প্রচারে গিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস ৷ সেখানে খড় কাটতে দেখা গেল বিজেপি প্রার্থী খোকন দাসকে ৷ মাটিতে বসে বঁটি দিয়ে খড় কাটলেন তিনি ৷ রীতিমতো গুছিয়ে কাজ করতে দেখা গেল ৷ এমন জনসংযোগের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে নানুর-সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ৷ আর সংবাদ মাধ্যমের সৌজন্য বাংলার প্রতিটি জেলায় ৷
এসব দেখে নানুরের লোকজন বলছে, 'ভোট বড় বালাই' ৷ আবার অনেকে ট্রোল করছে, 'এটাই সুযোগ, বাড়ির যাবতীয় কাজ প্রার্থীদের দিয়েই করিয়ে নিন', 'বাজার করে দিতে বললেও, করে দেবে প্রার্থীরা' ৷
এই প্রসঙ্গে নানুরের তৃণমূল প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাজি বলেন, "সারা বছর মানুষের জন্য তো কিছু করেনি ৷ কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার মানুষের টাকা আটকে রেখেছে ৷ এখন ভোটের সময় এই ধরনের হাস্যকর কাজ করে নিজেদের জোকার প্রমাণ করছে ৷ এগুলো কী প্রচারে বেরিয়ে প্রার্থীর কাজ ! লোকে হাসছে ৷"