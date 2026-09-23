'শিশিরবাবু-শুভেন্দুবাবুও জড়িত, তাই ভয় পেয়েছেন !' আদালতে তোলার সময় বিস্ফোরক মিলন প্রধান

'শিশিরবাবু-শুভেন্দুবাবুও জড়িত, তাই ভয় পেয়েছেন !' আদালতে তোলার সময় বিস্ফোরক মিলন প্রধান
Milan Pradhan Remarks on Suvendu Adhikari: খেজুরি থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলায় কংগ্রেস প্রার্থীকে কাঁথি আদালতে পেশ করা হয় ৷
Published : September 23, 2026 at 1:47 PM IST
কাঁথি, 23 সেপ্টেম্বর: খেজুরি থানায় দায়ের হওয়া মামলায় নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে কাঁথি আদালতে তোলা হল ৷ সেখানেই আদালতের বাইরে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন কংগ্রেস প্রার্থী ৷ তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর বাবা শিশির অধিকারী, দু’জনেই এই মামলাগুলিতে অভিযুক্ত ৷ সেই ভয় থেকেই তাঁকে ফাঁসাচ্ছেন শুভেন্দু ৷
উল্লেখ্য, 2007 সালে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় একাধিক মামলা রুজু হয়েছিল মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে ৷ সেই মামলাগুলিতে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল ৷ সেই মামলাগুলিতেই গ্রেফতার করা হয়েছে মিলন প্রধানকে ৷
2007 সালে খেজুরি থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছিল মিলনের বিরুদ্ধে ৷ সেই মামলায় পুলিশ এদিন তাঁকে কাঁথি আদালতে তোলে ৷ আদালতে ঢোকার মুখে কংগ্রেস প্রার্থী অভিযোগ করেন, "প্রায় 19-20 বছরের পুরনো মামলায় আমাকে ফাঁসানো হয়েছে ৷ সেই মামলায় শিশিরবাবু আর শুভেন্দুবাবু-সহ একাধিক বিজেপি নেতার নামও রয়েছে ৷ শুভেন্দু অধিকারী ভয় পেয়েছেন ৷ তাই আমাকে ফাঁসাচ্ছেন ৷"
উল্লেখ্য, নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস তাদের প্রার্থী হিসাবে মিলন প্রধানের নাম মনোনীত করে ৷ পরবর্তীতে সেখানে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন ৷ সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, তাঁরা নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থন করবেন ৷ এই ঘোষণা হওয়ার দু’ঘণ্টার মধ্যেই 2007 সালের একাধিক মামলায় অভিযুক্ত কংগ্রেস প্রার্থীকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
উল্লেখ্য, এর আগে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের একাধিক মামলায় অভিযুক্ত মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করে হলদিয়া আদালতে তুলেছিল পুলিশ ৷ সেই মামলাগুলিতে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থীকে 3 অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত ৷ তবে, খেজুরির এই মামলায় তাঁকে কাঁথি থানায় পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক ৷