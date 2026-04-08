মলয়ের কেন্দ্রে 'নেমসেক' বিভ্রাট ! বিজেপি-সহ 3 প্রার্থী 'কৃষ্ণেন্দু', বিভ্রান্তি ছড়ানোর ছক?

মলয়ের কেন্দ্রে 'নেমসেক' বিভ্রাট ! বিজেপি-সহ 3 প্রার্থী 'কৃষ্ণেন্দু', বিভ্রান্তি ছড়ানোর ছক?
Published : April 8, 2026 at 8:02 PM IST
আসানসোল, 8 এপ্রিল: একই কেন্দ্রে একই নামে তিন প্রার্থী ৷ আর এই নিয়েই তীব্র শোরগোল আসানসোলে । রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মলয় ঘটক যে কেন্দ্র থেকে গত তিনবার জয়ী হয়েছেন এবং এবারও তিনি যে কেন্দ্রের প্রার্থী, এটা সেই কেন্দ্রেরই ঘটনা । স্ক্রুটিনির পর যখন প্রার্থীদের তালিকা বেরিয়েছে, তখন চক্ষু চড়কগাছ সবারই । এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটকের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় । কিন্তু প্রার্থী তালিকায় দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণেন্দুর সংখ্যা এক নয়, তিন ।
তিন কৃষ্ণেন্দু
স্ক্রুটনির পর আসানসোল উত্তর কেন্দ্রে যে তিনজন কৃষ্ণেন্দু মনোনয়ন দাখিল করেছেন, তাঁরা হলেন বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, যিনি মলয় ঘটকের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী । আরও দুই কৃষ্ণেন্দু মনোনয়ন পেশ করেছেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে । তাঁদের মধ্যে একজন কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় আসানসোলের চেলিডাঙা এলাকার বাসিন্দা । পেশায় তিনি আইনজীবী । আরেক কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় আবার দুর্গাপুরের লাউদোহার বাসিন্দা । আসানসোল উত্তর কেন্দ্রে মোট প্রার্থী 14 জন । মূল লড়াই তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটক ও বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে । দৌড়ে রয়েছেন বামফ্রন্টের অখিলেশ কুমার সিং ও কংগ্রেসের প্রসেনজিৎ পুইতণ্ডী । এছাড়াও মিম-সহ আরও নয়জন প্রার্থী রয়েছেন ।
ষড়যন্ত্র দেখছেন বিজেপি প্রার্থী
বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় জানান, "আমার নামে আরও দুইজন নামাঙ্কন করেছে । কিন্তু তাঁরা কি রাজনৈতিক কর্মী ? তাঁরা কি রাজনীতি কখনও করেছেন ? সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁরা কোথাও আছেন ? এটা একটা নোংরা ষড়যন্ত্র । এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য । আসানসোল উত্তরের সমস্ত ভোটারকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই জিনিস করা হয়েছে । এই ঘৃণিত বিষয়, নোংরা বিষয় কার মাথা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, আসানসোল উত্তরের সমস্ত মানুষজন সেটা জানে এবং সেটা ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হবে । মানুষকে এইরকম ভাবার কোনও কারণ নেই যে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সেটা মানুষ বিচার করতে পারবে না ।
কৃষ্ণেন্দুর দাবি, "আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি । আমরা একটা নীতি আদর্শ মেনে পার্টি করি । আমাদের সিম্বল পদ্মফুল । পদ্মফুলকে দেখে মানুষ ভোট দেবে । আসানসোল উত্তরের প্রত্যেকটা মানুষ পদ্মফুল চিহ্ন দেখেই ভোট দেবে । চার মে যখন ভোটবাক্স খুলবে তখনই বোঝা যাবে যে এই ঘৃণিত চক্রান্ত, যেটা হয়েছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, তার জয় হবে না, ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল চিহ্নেরই জয় হবে ।"
এই ষড়যন্ত্র কারা করতে পারে ?
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "যাঁরা এইরকম ষড়যন্ত্র করে অভ্যস্ত, যাঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করে অভ্যস্ত, যাঁরা সারাজীবন ধরে মানুষকে বিভ্রান্ত করে যায়, মানুষকে বোকা বানিয়ে যায়, তাঁদেরই এটা কাজ । এটা নতুন করে আমাকে বলে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই । আমি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি ।"
তৃণমূলের কী বক্তব্য ?
আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটক বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে চাননি । মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তথা আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় জানান, "ভারতের নাগরিক যে কেউ যেখানে খুশি সেখানেই দাঁড়াতে পারে এবং যতজন খুশি দাঁড়াতে পারে । এটা সংবিধানের নিয়ম । উনি (কৃষ্ণেন্দু) সংবিধানের ধারে কাছে যান না, মানেন না । এখন মানুষ কাকে ভোট দেবে সেটা তো মানুষের ব্যাপার ।"
বিভ্রান্তি ছড়ানোর বিষয়টাকে উড়িয়ে দিয়ে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় জানান, "না না, বিভ্রান্তি কিচ্ছু না । কৃষ্ণেন্দু নামে যদি আরও দু-চারজন ভোট দিত তাহলে আমি স্বাগত জানাতাম ।"