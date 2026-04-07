মালদার এক পঞ্চায়েতেই বাদ 3700 ভোটারের নাম ! গণতন্ত্রের 'কণ্ঠস্বর' নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী নাম বাদ পড়া ভোটাররা অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে আবেদন করতে পারেন ঠিকই, কিন্তু তাতে প্রথম দফার ভোটে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকছে না ৷

মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 7, 2026 at 8:15 PM IST

মালদা, 7 এপ্রিল: ভোটের মুখে ভোটার তালিকা ঘিরে তীব্র উদ্বেগ মালদার গ্রামে ! পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় 27 হাজার ভোটারের মধ্যে এক ধাক্কায় 3700 নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ । ফলে প্রশ্নের মুখে পড়েছে গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়াই, 'ভোট দেবে কে?'

এসআইআর প্রক্রিয়া শেষে প্রকাশিত তালিকা দেখে রীতিমতো দিশেহারা বাসিন্দারা । বহু মানুষের আশঙ্কা, নাম কাটা পড়ায় তাঁদের 'ভারতীয় নয়' বলে চিহ্নিত করা হতে পারে । নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী নাম বাদ পড়া ভোটাররা অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে আবেদন করতে পারেন ঠিকই, কিন্তু তাতে প্রথম দফার ভোটে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকছে না । উপরন্তু, কীভাবে আবেদন করতে হয় তা নিয়েও স্পষ্ট ধারণা নেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই অঞ্চলের বহু মানুষের ।

ঘটনার জেরে মালদার বহু গ্রামে এবারে ভোটের সেই চেনা উন্মাদনা কার্যত উধাও । কদমতলি, রাহুতগ্রাম, বালুয়াটোলা, শুখাবাথান , একাধিক গ্রামে নেই কোনও দেওয়াল লিখন, নেই ঝান্ডা বা ফেস্টুন । উৎসবের আবহের বদলে নেমেছে উদ্বেগের ছায়া ।

কদমতলির বাসিন্দা আসগর আলির কথায়, "ভোট আসলে আমাদের এলাকায় পরব এর আবহ তৈরি হয় ৷ সকলে উৎসবে মেতে ওঠেন ৷ কিন্তু এবার এসআইআর-এ আমাদের নাম কেটে সাফ করে দিল ! ভোটটা হবে কোথায় থেকে ? একেকটি বুথে চার থেকে পাঁচশো নাম বাদ পড়েছে ৷ আমার 23 নম্বর বুথে 428 জনের নাম বাদ পড়েছে ৷ মাত্র 273 টা নাম রয়েছে ৷ এনিয়ে মানুষের মনে আতঙ্ক রয়েছে ৷ তাই ভোট নিয়ে কারও কোনও উৎসাহ নেই ৷ প্রশাসন ও কমিশনের কাছে আমাদের দাবি, প্রতিটি বৈধ ভোটারের নাম যেন তালিকায় ওঠে ৷ মানুষ যেন নিজের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে ৷"

দিশেহারা বাসিন্দারা । (নিজস্ব চিত্র)

ওই গ্রামেরই বাসিন্দা মুস্তাক আলি বলেন, " ভোট এলে খুব আনন্দ-স্ফুর্তি করতাম ৷ এখন কোনও এনার্জিই নেই ৷ মুসলমানদের নাম বেছে বেছে কাটছে ৷ অথচ পাশে হিন্দুপাড়ায় মাত্র দুটি ভোট কাটা পড়েছে ৷ ভালো থাকব কীভাবে ?" একই সুর রাহুতগ্রামের দোকানি সাকিন নৌশাদের কণ্ঠে ৷ তাঁর কথায়, " আমাদের বুথে প্রায় 400 নাম বাদ গেছে, প্রত্যেকেই মুসলিম । ভোট দিতে না পারলে উৎসাহ থাকবে কীভাবে ? সবাই এখন ভয়ে রয়েছে ৷"

এই পরিস্থিতিকে গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস প্রার্থী ভূপেন্দ্রনাথ হালদার । তাঁর বক্তব্য, "শুধু মহিষবাথানি নয়, মালদা জেলার মানুষের ভোটাধিকার যেভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ৷ ফলে মালদা জেলার বহু মানুষকে এবার ভোটদান থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে ৷ এটা পরিকল্পিত চক্রান্ত । ভোটের আনন্দই মাটি হয়ে গিয়েছে ।"

অন্যদিকে, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সুদীপ্ত রায় অভিযোগ করেন, সংখ্যালঘু এলাকায় ইচ্ছাকৃতভাবেই সঠিকভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া করা হয়নি। তাঁর কথায়, "ইচ্ছাকৃতভাবেই সংখ্যালঘু এলাকায় এসআইআর প্রক্রিয়া ঠিকভাবে করা হচ্ছে না ৷ যে বিচারকরা এই কাজ করছেন, তাঁদের সম্মান জানিয়েই বলছি, কোথাও একটা পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে ৷ বিষয়টি নিয়ে আমরা অভিযোগ জানিয়েছি ৷ গোটা ঘটনা নজরেও রেখেছি ৷ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ রয়েছে, কোনও বাড়ির দেওয়াল প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে গেলে কিংবা দলীয় ঝান্ডা-ফেস্টুন লাগাতে গেলে বাড়ি মালিকের অনুমতি নিয়ে সেই কাজ করতে হবে ৷ কিন্তু কোনও বাড়িতে ঝান্ডা লাগাতে গিয়ে যদি দেখা যায়, সেই বাড়ির লোকজনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, ওই বাড়িতে আমরা ঝান্ডা লাগাব কীভাবে ? আমরা সবার নাম তুলেই ভোটে যাব ৷ তার চেষ্টা চালাচ্ছি ৷"

যদিও বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা ভিন্ন সুরে বলেন, "নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না । কিছু ত্রুটি থেকে থাকতে পারে, তবে তা সংশোধনের জন্য ট্রাইবুনাল কাজ করছে ।"

ভোটের আগেই এই তালিকা-সঙ্কট ঘিরে মালদায় তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তার আবহ । গণতন্ত্রের উৎসবের আগে এমন পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলছে, এই নির্বাচনে কি সব কণ্ঠস্বর শোনা যাবে ?

আরও পড়ুন:

