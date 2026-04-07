'কমিশন বিজেপির দলদাস !' 27 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ, সুপ্রিম কোর্টে জানাবে তৃণমূল
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের নন্দীগ্রাম সফর নিয়ে বড় প্রশ্ন তৃণমূলের ৷ অভিযোগ, সেখানে বিজেপি নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে রাজ্যের সিইও-র !
Published : April 7, 2026 at 5:37 PM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: ভোটের আগেই তীব্র চাপে নির্বাচন প্রক্রিয়া ! আর সেই আবহেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন আক্রমণ শানাল তৃণমূল কংগ্রেস । সরাসরি কমিশনকে 'বিজেপির এজেন্ট' এবং 'দলদাস' বলে কটাক্ষ করে শাসকদল অভিযোগ তুলল, পরিকল্পিতভাবে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে তালিকা থেকে ।
মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিদায়ী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ একযোগে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । তাঁদের দাবি, কেন্দ্রের ইঙ্গিতেই কাজ করছে কমিশন, ফলে নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণভাবে প্রশ্নের মুখে ।
চন্দ্রিমার অভিযোগ, "নির্বাচন কমিশন আর নিরপেক্ষ সংস্থা নয়, তারা বিজেপির হয়ে কাজ করছে ।" তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের নন্দীগ্রাম সফরের প্রসঙ্গ । অভিযোগ, সেখানে বিজেপি নেতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে ।
শুধু তাই নয়, ভিন রাজ্য থেকে আনা পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ নিয়েও তীব্র আপত্তি জানিয়েছে তৃণমূল । চন্দ্রিমার দাবি, যাঁদের বিরুদ্ধে অতীতে গুরুতর দুর্নীতি বা ব্যক্তিগত অভিযোগ রয়েছে, তাঁদেরই বাংলার নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে । প্রশ্ন তুলেছেন, "দাগি অফিসারদের দিয়ে নির্বাচন করালে নিরপেক্ষতা কীভাবে বজায় থাকবে ?"
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ । কুণাল ঘোষ দাবি করেন, প্রায় 27 লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম ইতিমধ্যেই বাদ পড়েছে । তাঁর কথায়, "বিজেপি বুঝে গিয়েছে তারা হারছে, তাই যোগ্য ভোটারের নাম বাদ দিয়ে কারচুপির চেষ্টা চলছে ।"
তৃণমূলের অভিযোগ, সংখ্যালঘু ও মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোটারদের বিশেষভাবে টার্গেট করা হয়েছে । মুর্শিদাবাদ ও মালদার মতো জেলাগুলিতে ব্যাপক হারে নাম বাদ যাওয়ার পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন দলের নেতারা । এই ইস্যুতে ইতিমধ্যেই আইনি পথে হেঁটেছে শাসকদল । এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে তুলে ধরেছিলেন । আগামী 13 এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে । সেদিন এই 27 লক্ষ নাম বাদের বিষয়টি আদালতে তুলে ধরা হবে বলে জানান শাসকদলের নেতারা ৷
সাংবাদিক বৈঠক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকেও একহাত নেয় তৃণমূল । প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে কটাক্ষ করে কুণাল ঘোষের মন্তব্য, "দেশের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা না করে তিনি বাংলায় এসে বিভাজনের রাজনীতি করছেন ।"
এখন দেখার তৃণমূলের আনা অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন কী বলে ! বা আগামী 13 এপ্রিল এই সংক্রান্ত মামলায় দেশের শীর্ষ আদালত কী নির্দেশ দেয় ৷
