ভোটার তালিকা থেকে 'নাম গায়েব'! বিক্ষোভে উত্তাল মগরাহাট, ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি

ভোটার তালিকা থেকে 'নাম গায়েব'! বিক্ষোভে উত্তাল মগরাহাট, ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি
অবিলম্বে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত না-করা হলে সোমবার থেকে লাগাতার সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি, প্রয়োজনে ভোট বয়কটের পথে হাঁটার ইঙ্গিতও দিয়েছেন স্থানীয়রা ৷
Published : March 29, 2026 at 2:29 PM IST
মগরাহাট, 29 মার্চ: ভোটের আগে ভোটার তালিকা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাটে । বৈধ ভোটারদের নাম বাদ পড়ার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মূলটি এলাকা । ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে অবরোধে সামিল হন, যার জেরে দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে গুরুত্বপূর্ণ ধামুয়া রোড । ঘটনার জেরে নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছয় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলটি গ্রাম পঞ্চায়েতের 89 নম্বর বুথে মোট 33 জন বৈধ ভোটারের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ । সংশ্লিষ্ট ভোটারদের দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় তাঁদের নাম বিচারাধিন থাকলেও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর তা আর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি । এই ঘটনায় ক্ষোভ দানা বাঁধে এলাকায় ।
রবিবার সকালে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । গ্রামবাসীদের একাংশ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । অভিযোগ, বহুবার প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার পরও প্রশাসনের গাফিলতিতে তাঁদের নাম বাদ পড়েছে । দ্রুত সমাধানের দাবিতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ শুরু করেন তাঁরা । এর ফলে ধামুয়া রোডে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় । অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, সকলেই পড়েন চরম ভোগান্তিতে ।
প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ চলার পর পথচলতি মানুষের দুর্ভোগের কথা ভেবে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন । তবে সুর নরম হয়নি তাঁদের । স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে 33 জনের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করা হলে সোমবার থেকে লাগাতার সড়ক অবরোধে নামবেন তাঁরা । এমনকী প্রয়োজনে ভোট বয়কটের পথেও হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছেন গ্রামবাসীরা ।
অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মগরাহাট থানার পুলিশ । পরিস্থিতি সামাল দিতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ আধিকারিকরা । তাঁদের শান্ত করার চেষ্টা করা হয় । প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
যদিও এখনও পর্যন্ত এই ইস্যুতে প্রশাসনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । তবে ভোটের মুখে এমন ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর । সব মিলিয়ে ভোটের আগে মগরাহাটের এই ঘটনা নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়াল । এলাকায় আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও চাপা উত্তেজনা রয়েই গিয়েছে । সোমবার কী হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ।
