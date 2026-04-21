ভোটে জিতলে 50 টাকা বাড়বে চা-শ্রমিকদের মজুরি, প্রতিশ্রুতি নাগরাকাটার তৃণমূল প্রার্থীর
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন সঞ্জয় কুজুর ৷ সেখান থেকে প্রথমবার ভোটে লড়ছেন তিনি ৷ তাঁর সাক্ষাৎকার নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সন্তু চৌধুরী ৷
Published : April 21, 2026 at 6:47 PM IST
নাগরাকাটা(জলপাইগুড়ি), 21 এপ্রিল: একদিকে কিছুটা ভুটান সীমান্ত, অন্যদিকে বিস্তৃত বনাঞ্চল । চা বাগানের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা নাগরাকাটা বিধানসভায় এই বছর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর । এক সময় এই এলাকায় ট্রেড ইউনিয়নই ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু । 2021 সালে উত্তরবঙ্গে পালাবদল করে ক্ষমতায় আসে বিজেপি । পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থেকে সরাসরি বিধানসভার নির্বাচন । 23475 ভোটের ব্যবধান ঘোঁচাতে ময়দানে নেমে পড়েছেন তৃণমূল প্রার্থী ৷
ইটিভি ভারত: জয়ের ব্যাপারে কতটা আত্মবিশ্বাসী ?
সঞ্জয় কুজুর: আমরা 100 শতাংশ আত্মবিশ্বাসী ৷
ইটিভি ভারত: চা-বাগান অধ্যুষিত নাগরাকাটা বিধানসভা ৷ এখানে জয়ী হলে চা-বাগানের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবেন?
সঞ্জয় কুজুর: ন্যূনতম মজুরি চা-বাগানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । তৃণমূলের তরফে ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, সরকার গঠনের এক মাসের মধ্যেই চা-শ্রমিকদের মজুরি 50 টাকা করে বৃদ্ধি করা হবে । মা মাটি মানুষের সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই হেলথ সেন্টার, ক্রেশ সেন্টার, অ্যাম্বুলেন্স-সহ বিভিন্ন পরিষেবা নির্বাচনের আগে থেকেই শুরু করা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও ন্যূনতম মজুরি শুরু করার বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন ।
ইটিভি ভারত: চা শ্রমিকদের 50 টাকা মজুরি বৃদ্ধি নির্বাচনের আগে করা গেল না কেন?
সঞ্জয় কুজুর: কারণ এক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় কাজ করে । তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মালিকপক্ষকে রাজি করানো । আমরা সার্বিকভাবে কথাবার্তা এগিয়েছি ।
ইটিভি ভারত: 15 বছর ক্ষমতায় থেকেও ন্যূনতম মজুরি চালু করা গেল না কেন?
সঞ্জয় কুজুর: বামফ্রন্ট 34 বছর ক্ষমতায় ছিল, 67 টাকার উপরে তারা ন্যূনতম মজুরি এগোতে পারেনি । আমরা সেটাকে 250 করেছি । বাকি কাজগুলো আমরা নিশ্চয়ই এগোবো । টি-বোর্ডের সমস্যা আছে । টি-বোর্ড চা-বাগানের ক্ষেত্রে সমস্ত সুবিধে বন্ধ করে দিয়েছে ।
ইটিভি ভারত: আপনার এলাকায় মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত বারংবার দেখা যাচ্ছে । নির্বাচনে জিতে এলে এই বিষয়গুলোর কীভাবে সমাধান করবেন?
সঞ্জয় কুজুর: আমাদের এলাকা জঙ্গল লাগোয়া । বেশ কিছু গ্রাম একেবারে জঙ্গলের কাছে রয়েছে । আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগেই একটি হামলার ঘটনা ঘটে ৷ সেই খবর শুনে আমি প্রচার ছেড়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম । এ বিষয়ে বনবস্তির মানুষদের সঙ্গে কথা বলে উদ্যোগ নিতে হবে ।
ইটিভি ভারত: আপনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন ৷ সেখান থেকে নির্বাচনে নামছেন আপনি । অন্যদিকে বিজেপির প্রার্থী গতবারের বিধায়ক ছিলেন । যুদ্ধ কতটা কঠিন হবে?
সঞ্জয় কুজুর: আমি যেখানেই প্রচারে যাচ্ছি প্রবল জনসমর্থন পাচ্ছি । বিদায়ী বিধায়ককে সাধারণ মানুষ চেনে না । কোনও বাগানের কোনওরকম সমস্যা সমাধান করতে পারেনি । এমনকি এমএলএ ফান্ডের তেমন কোনও কাজ হয়নি । এটা আমি নয়, মানুষ বলছে । আমরা গোটা বছর মানুষের পাশে থাকি । তাই তৃণমূলের জয়ের ক্ষেত্রে এই বিধানসভায় কোনও সমস্যা হবে না ।
ইটিভি ভারত: নাগরাকাটা বিধানসভার একটা বড় অংশ উত্তরবঙ্গের ট্যুরিজম সার্কিটের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা । কতটা কাজ হয়েছে পর্যটন নিয়ে?
সঞ্জয় কুজুর: পর্যটন নিয়ে রাজ্য সরকার প্রচুর কাজ করেছে । বড় ইনভেস্টমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে এসএইচজিকে লোন দিয়ে এই মুহূর্তে প্রচুর হোমস্টে তৈরি হয়েছে । তার সঠিক মার্কেটিং হচ্ছে । যার মাধ্যমে এই এলাকায় ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে ।
ইটিভি ভারত: ভোটে জিতে এলে কোন কাজগুলোকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেবেন?
সঞ্জয় কুজুর: প্রথমত নাগরাকাটায় আলাদা একটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্থাপন করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ । সঙ্গে নাগরাকাটায় প্রযুক্তিগত শিক্ষার জন্য একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রয়োজন । সেই বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখব ।