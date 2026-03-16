ভোটের মুখে পুলিশে ফের রদবদল ! অপসারিত আইপিএসদের নতুন দায়িত্ব দিল নবান্ন

ভোটের মুখে পুলিশে ফের রদবদল ! অপসারিত আইপিএসদের নতুন দায়িত্ব দিল নবান্ন
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, যাঁদের মূল পদ থেকে সরানো হয়েছে তাঁদের নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোট সংক্রান্ত কোনও দায়িত্বে রাখা যাবে না ।
Published : March 16, 2026 at 6:19 PM IST
কলকাতা, 16 মার্চ: ভোটের মুখে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনে বড়সড় রদবদল করেছে নির্বাচন কমিশন । ডিজি থেকে কলকাতা পুলিশের কমিশনার—একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়ার পরই অপসারিত আধিকারিকদের নতুন দায়িত্ব দিল রাজ্য সরকার । নির্বাচন ঘোষণার পর প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে ।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে পীযূষ পাণ্ডেকে । তাঁর জায়গায় রাজ্যের নতুন ভারপ্রাপ্ত ডিজি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সিদ্ধিনাথ গুপ্ত । তবে পীযূষ পাণ্ডেকে সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনের বাইরে রাখা হয়নি । তাঁকে ডিজি (নিরাপত্তা অধিকর্তা) পদে নিয়োগ করা হয়েছে । এতদিন এই পদে ছিলেন মনোজ ভার্মা । তাঁকে সরিয়ে এডিজি (অতিরিক্ত নিরাপত্তা অধিকর্তা) পদে পাঠানো হয়েছে ।
একই সঙ্গে বড় পরিবর্তন এসেছে কলকাতা পুলিশের শীর্ষ পদেও । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদ থেকে সরানো হয়েছে সুপ্রতিম সরকারকে । তাঁর জায়গায় নতুন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অজয়কুমার নন্দ । অন্যদিকে অপসারিত সুপ্রতিম সরকারকে রাজ্য পুলিশের এডিজি (সিআইডি) করা হয়েছে । পাশাপাশি তাঁকে কলকাতা পুলিশের এডিজি (আইবি)-র অতিরিক্ত দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে ।
শুধু ডিজি বা সিপি পদেই নয়, রাজ্য পুলিশের আরও গুরুত্বপূর্ণ দুটি পদ—ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) এবং ডিজি (কারা) পদেও পরিবর্তন আনা হয়েছে । এতদিন ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পদে থাকা বিনীত গোয়েলকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । তাঁর পরিবর্তে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অজয় মুকুন্দ রানাডে । অন্যদিকে বিনীত গোয়েলকে রাজ্য আইবি-র ডিজি পদে পাঠানো হয়েছে ।
কারা দফতরেও আনা হয়েছে নতুন মুখ । রাজ্যের নতুন ডিজি (কারা) করা হয়েছে নটরাজন রমেশ বাবুকে । পাশাপাশি এতদিন এডিজি (সিআইডি) পদে থাকা লক্ষ্মীনারায়ণ মীনাকে এডিজি (কারা) পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।
নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যাঁদের মূল পদ থেকে সরানো হয়েছে তাঁদের নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোট সংক্রান্ত কোনও দায়িত্বে রাখা যাবে না । সেই নির্দেশ মেনেই প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ।
উল্লেখ্য, গত রবিবার বিকেলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের চারটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন । অন্য রাজ্যগুলিতে এক দফায় ভোট হলেও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হবে দু’দফায়—23 এপ্রিল এবং 29 এপ্রিল । ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে কার্যকর হয়েছে নির্বাচনী আচরণবিধি । এই সময় প্রশাসনিক বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা কার্যকর থাকে । কমিশনের নির্দেশে শীর্ষ পদে থাকা অপসারিত আইপিএসদের এবার নতুন দায়িত্ব দিল নবান্ন ৷
আরও পড়ুন: