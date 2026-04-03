রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশে ক্ষতবিক্ষত মুর্শিদাবাদ, শান্তিতেই আস্থা স্থানীয়দের

স্থানীয়দের দাবি, ইতিহাসের শহরকে বারবার হিংসার আগুনে পুড়তে হয় রাজনীতির ধর্মীয় মেরুকরণের জন্য ৷ তাঁরা চান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ৷ গ্রাউন্ড জিরো থেকে রিপোর্ট তাপস ঘোষের৷

রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশেই ক্ষতবিক্ষত মুর্শিদাবাদ (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 3, 2026 at 8:08 PM IST

বহরমপুর, 3 এপ্রিল: টানা কয়েক বছর ধরে বিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে নবাব তালুক মুর্শিদাবাদ । কখনও ধিকিধিকি ৷ আবার কখনও ক্ষোভের রোষানলের স্ফুলিঙ্গ জেলার বিভন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে । তার জেরে প্রাণহানী, গুরুতর জখম, এমনকী সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার ঘটনাও ঘটছে আকছাড় । হিংসার আগুনের লেলিহান শিখার ছোবল থেকে বাদ যায়নি কিছুই । নবাবের শহরে বহুবার তলানিতে এসে ঠেকেছে সম্প্রীতির বাতাবরণ । প্রতিনিয়ত এক একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের রাতের পর রাত নিদ্রাহীন ভাবে কেটেছে, আতঙ্কে ও নিরাপত্তাহীনতায় ।

কখনও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন তো কখনও ওয়াকফ আইনের বিরোধিতা, আবার কখনও রামনবমী । তালিকায় জুড়েছে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু, বাবরি মসজিদের মতো ঘটনা । যে কোনও নির্বাচনের আগে এই ইস্যুগুলোই রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ের অনুঘটক হয়ে উঠেছে প্রতিবার । তবে সাধারণ মানুষ, যাঁরা রাজনীতি করেন বা যাঁরা রাজনীতি বোঝেন কিন্তু মিছিলে হাঁটেন না, তাঁদের দাবি, রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণের অনুপ্রবেশই মুর্শিদাবাদকে বারবার অশান্ত করেছে । সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে । মানুষের প্রাণের বিনিময়ে নিজেদের ফায়দা লুটেছেন রাজনীতির কারবারিরা । তাঁদের দাবি, ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি কোনওভাবেই কাম্য নয় । তাতে জেলার সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছে ৷

রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশে ক্ষতবিক্ষত মুর্শিদাবাদ, শান্তিতেই আস্থা স্থানীয়দের (ইটিভি ভারত)

মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

ক্ষোভের আগুনে বারবার দগ্ধ হওয়া এই জেলার গুরুত্ব ইতিহাসে অপরিসীম ৷ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ 1706 সালে ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে মুর্শিদাবাদে আনেন । পাঁচজন স্বাধীন নবাব মুর্শিদাবাদ থেকেই বাংলা, বিহার, ওড়িশা শাসন করে গিয়েছেন । 1757 সালের 23 জুন পলাশীর প্রান্তরে কয়েকজনের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্রিটিশ সেনার কাছে পরাজিত হন সিরাজ উদ-দৌল্লা । পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় । তারপর ব্রিটিশদের আনুগত্য স্বীকার করে আরও 13 জন নবাব মুর্শিদাবাদের মসনদে বসে রাজপাট সামলেছেন । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বহরমপুরে সেনা ছাউনি খোলে । ব্যারাক স্কোয়ার মাঠ থেকেই সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সূচনা ৷ ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে ।

শান্তিতেই আস্থা স্থানীয়দের (নিজস্ব চিত্র)

এখনও মুর্শিদাবাদের মাটি থেকে প্রাচীন ইতিহাসের যেমন গন্ধ ভেসে আসে, তেমনই জেলার নামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক তকমাও জুড়ে রয়েছে । নবাবি আমলের ইতিহাস অনন্য সাক্ষ্য রেখে গিয়েছে । আর স্বাধীন ভারতের বর্তমান রাজনীতি অন্য কথা বলে । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ এখন অশান্তির আগুনে জ্বলছে । সাধারণ গৃহস্থরা আতঙ্ক আর অস্বিত্ব সংকটে ভুগছে । কিন্তু কেন ? বারবার উঠে এসেছে এই প্রশ্ন । আর ততবারই একই জবাব মিলেছে । রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণই এর জন্য দায়ী । যদিও তার আগে কাটরা মসজিদের ঘটনা মুর্শিদাবাদের আঁচলে রক্তের দাগ ছিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে । সেই দাগ আজও মোছেনি । তারপরও এই জেলায় হিন্দু-মুসলিম সৌভ্রাতৃত্ব অটুট ছিল । নানা ইস্যুকে কেন্দ্র করে যার উপরে বারবার আঘাত নেমে এসেছে ৷

রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশেই ক্ষতবিক্ষত মুর্শিদাবাদ (নিজস্ব চিত্র)

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ

2019 সালের 13 ডিসেম্বর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে পথে নামে একটা সম্প্রদায় । তাঁদের ক্ষোভের আগুনে একই দিনে কৃষ্ণপুর স্টেশনে পাঁচটি ট্রেন জ্বলে । জ্বলে স্টেশন । উত্তাপের আঁচ গোটা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে । পরদিন জ্বলে ওঠে বেলডাঙা স্টেশন । চলে লুটপাট, ভাঙচুর । একটানা বেশ কয়েকদিন দিকে দিকে আগুন জ্বলতে দেখেছে মুর্শিদাবাদে । লুটপাট ও ভাঙচুরের সাক্ষী থেকেছে বহু মানুষ । এরপর আরও বেশ কয়েকটি উত্তেজনার ছোটখাটো ঘটনাও ঘটেছে ।

বারবার হিংসার আগুনে পুড়তে হয় মুর্শিদাবাদকে (নিজস্ব চিত্র)

2024 লোকসভা নির্বাচনের আবহেও উত্তেজনা

এরপর ফের নবাবের শহরে উত্তেজনা ছড়ায় 2024 সালে ৷ দিনটা ছিল লোকসভা নির্বাচনের আগে, 17 এপ্রিল ৷ রামনবমীর দিন শক্তিপুরে শোভাযাত্রার উপর দুষ্কৃতীদের অতর্কিত হামলার ঘটনায় উত্তেজনার সূত্রপাত । সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শক্তিপুরে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়ে । ইট, পাথর বৃষ্টির পাশাপাশি মুড়ি মুরকির মতো গুলি, বোমা চলেছে । প্রায় 17 জন জখম হন । পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় র‍্যাফ, কেন্দ্রীয় বাহিনী । ধরপাকড় শুরু হলেও তুষের আগুনে জ্বলছিল শক্তিপুর ।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চান স্থানীয়রা (নিজস্ব চিত্র)

এর মাঝেই শক্তিপুরে লোকসভায় বহরমপুরের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে আসেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ । রামনবমীর শোভাযাত্রায় হামলার তীব্র নিন্দা করেন তিনি । এরপরেই ভরতপুরের তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিতর্কিত বক্তব্যে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা আগুন । শক্তিপুরের এক জনসভা থেকে হুমায়ুন কবীর বলেন, "আমরা 70, ওরা 30। এক মিনিটে কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেব...।" হুমায়ুন পরে দাবি করেন, অধীর চৌধুরীকে হারাতে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এই চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন । হুমায়ুনের চিত্রনাট্য সফল হয় । তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাজিত হন বহরমপুর লোকসভার পাঁচবারের সাংসদ অধীর চৌধুরী । অধীরের কথায়, ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিই তাঁর পরাজয়ের অন্যতম কারণ । যেটা একেবারেই কাম্য নয় বলে তাঁর মত ৷

নবাবের শহরে আঘাত সম্প্রীতিতে (নিজস্ব চিত্র)

ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলন

এখানেই শেষ নয় । মুর্শিদাবাদে আবার আগুন জ্বলে ওয়াকফ আইন প্রত্যাহার ইস্যুকে কেন্দ্র করে । সেই হিংসাত্মক আন্দোলনে দুষ্কৃতীদের হাতে প্রাণ দিতে হয় বাবা ও ছেলে হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাসকে । সামশেরগঞ্জ ছেড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের কয়েকশো পরিবারকে আতঙ্কে প্রাণ বাঁচানোর জন্য পড়শি রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পাশের জেলা মালদহে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় ।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (ইটিভি ভারত)

2025 সালের 7 জুলাই ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে রঘুনাথগঞ্জের ওমরপুরে পথে নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় । আন্দোলনের নামে পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় । আক্রান্ত হন পুলিশ কর্মীরা । পরদিন সেই আন্দোলনের আঁচ সুতি, সামশেরগঞ্জে গিয়ে আছড়ে পড়ে । আট এপ্রিল দুষ্কৃতীদের হাতে প্রাণ যায় হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসের । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তদন্ত যায় এনআইয়ের হাতে । নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী । আজও 14 কোম্পানি বাহিনী সুতি ও সামশেরগঞ্জে পাহারা দিচ্ছে ।

ছাব্বিশের বিধানসভার প্রাক্কালে অশান্তির আগুন

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালেও ধর্মীয় মেরুকরণে অশান্তির অধ্যায় বেলডাঙায় । ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে চলতি বছরের শুরুতেই অশান্ত হয় এই এলাকা । 17 জানুয়ারি বেলডাঙার বড়ুয়া মোড়ে অবাধে ভাঙচুর ও লুটপাট চলে । এই আন্দোলনে অশান্তির ইন্ধন জোগায় বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ ইস্যু । এবারও তদন্তভার যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র হাতে । ঘটনায় জড়িত 14 জন আজও এনআইএ হেফাজতে রয়েছেন । তারপরেও বেলডাঙায় শান্তি ফিরে আসেনি । তার জন্য প্রশাসনিক ব্যর্থতা নাকি রাজনৈতিক উস্কানি দায়ী, আজও সেই প্রকৃত ঘটনা সামনে আসেনি ।

ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলন (ইটিভি ভারত)

এরপর রঘুনাথগঞ্জে রামনবমীর মিছিল ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় । আগুন জ্বলে ওঠে, অবাধে চলে ভাঙচুর, লুটপাট । ঘটনায় সাধারণ মানুষ-সহ 42 জন হিংসায় জখম হন ।

ভোটে হিংসার বলি

যে কোনও নির্বাচন মানেই মুর্শিদাবাদে রক্ত ঝরেছে । একাধিক প্রাণ গিয়েছে । 2008 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়ে 14 জনের প্রাণ গিয়েছিল । এরপর 2008 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে 14 জন, 2013 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনজন, 2016 সালে বিধানসভা নির্বাচনে একজন, 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে একজন, 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে একজন, 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে একজনের মৃত্যু হয়েছে রাজনৈতিক হিংসায় ৷

সিএএ-র প্রতিবাদ (ইটিভি ভারত)

এবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বাবরি মসজিদের পাশাপাশি এসআইআর ইস্যু নিয়ে রাজনৈতিক বাতাস ভারি হয়ে রয়েছে । কী হবে নির্বাচনে ? প্রশ্ন আর আতঙ্কে দিন কাটছে সাধারণ মানুষের । স্থানীয়দের দাবি, ইতিহাসের শহরকে বারবার হিংসার আগুনে পুড়তে হয় রাজনীতির ধর্মীয় মেরুকরণের জন্য ৷ এলাকার মানুষেরা এই ভেদাভেদে বিশ্বাসী নন ৷ বরং তাঁরা চান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ৷ রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ ও তা থেকে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত খারাপ বলে মনে করছেন স্থানীয় বিদ্বজনেরাও ৷

ভোটের হিংসার বলি (ইটিভি ভারত)

সবারই এখন প্রশ্ন, মুর্শিদাবাদে কি শান্তি ফিরবে না ? রাজনীতিতে ধর্মের বাড়-বাড়ন্ত কি তাহলে মুর্শিদাবাদকে আবারও রক্তাক্ত করবে ? এই উস্কানির পিছনে কার হাত রয়েছে ? পুলিশ প্রশাসন, কেন্দ্রীয় বাহিনী কি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে সবটা দেখবে ? প্রশ্ন অনেক । কিন্তু কোনওটারই সুস্পষ্ট উত্তর আজও জানা নেই । আসন্ন নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের মাটি কি আবারও রক্তাক্ত হবে, জ্বলে উঠবে হিংসার আগুন ? নাকি ছবিটা বদলাবে ? এর উত্তর মিলবে আর কিছুদিনের মধ্যেই ৷

