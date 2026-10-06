মার্ডার অফ ডেমোক্রেসি ! নন্দীগ্রাম-রেজিনগরের উপনির্বাচন নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল

মার্ডার অফ ডেমোক্রেসি ! নন্দীগ্রাম-রেজিনগরের উপনির্বাচন নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল
Kunal Ghosh: পুলিশ দিয়ে বুথের পর বুথে ভোট লুট, উপনির্বাচন নিয়ে কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ তৃণমূল নেতার ৷
Published : October 6, 2026 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে । ভোটের দিনই নির্বাচন কমিশন, পুলিশ এবং বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তাঁর অভিযোগ, উপনির্বাচনের নামে এই দুই কেন্দ্রে গণতন্ত্রকেই 'গলা টিপে হত্যা' করা হয়েছে । কোথাও বুথ ঘিরে সাধারণ ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও 'দেদার ছাপ্পা ভোট' পড়েছে বলেও দাবি করেন তিনি । তাঁর ভাষায়, এটি 'মার্ডার অফ ডেমোক্রেসি' ।
কুণালের অভিযোগ, "বুথের পর বুথ ঘিরে রেখে বহু সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি । অন্য দিকে দেদার ছাপ্পা ভোট পড়েছে । ফলস ভোটের তাণ্ডব চলেছে । দলদাস পুলিশ সব দেখেও কিছু করেনি ।" তাঁর দাবি, যে ভাবে ভোট হয়েছে, তাতে দুই কেন্দ্রের ফল কোনও ভাবেই প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন হতে পারে না ।
'পুলিশ আগে, বিজেপির গুন্ডারা পরে'
ভোটের পরিস্থিতি নিয়ে আরও তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন কুণাল । তাঁর অভিযোগ, ভোটগ্রহণকেন্দ্রগুলিতে বিজেপির কর্মীদের ব্যবহার করার পাশাপাশি পুলিশকেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, "বিজেপির গুন্ডারা পরে গেছে, আগে গেছে পুলিশ । পুলিশ দিয়ে তাণ্ডব করা হয়েছে ।" ভোটের দিন একাধিক জায়গায় পুলিশি হস্তক্ষেপ এবং গ্রেফতারের নামে মানুষকে আটকে রাখার অভিযোগও তুলেছেন তিনি । তাঁর দাবি, যাঁদের আটক করে রাখা হয়েছিল, তাঁদের অনুপস্থিতির সুযোগেই কিছু এলাকায় অবাধে ভোট লুট হয়েছে ।
'এটা জনমতের ভোট নয়'
উপনির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলে কুণালের দাবি, এই ভোটের সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রকৃত মতামতের কোনও সম্পর্ক নেই । তাঁর বক্তব্য, ভোট যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ ভাবে না-ই হতে দেওয়া হয়, তা হলে ভোট করার প্রয়োজনই ছিল না । তৃণমূল নেতার কটাক্ষ, "এ ভাবে ভোট করার চেয়ে ভোট না করে নিজেদের জয় ডিক্লেয়ার করে দিতে পারত !" তাঁর দাবি, বুথে বুথে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগের পাশাপাশি পুলিশি মদতের ছবিও মানুষ দেখেছেন । সেই কারণেই গোটা প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ।
'বিধানসভা ভোটেও একই কায়দা'
নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনকে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে জুড়েছেন কুণাল । তাঁর অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের সময় যে কৌশলে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে বিজেপি বাংলায় ক্ষমতা দখল করেছিল, উপনির্বাচনেও নাকি একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে । কুণালের অভিযোগ, "জ্ঞানেশ কুমারকে কাজে লাগিয়ে কমিশনকে ব্যবহার করে ব্যাকডোর দিয়ে বাংলা দখল করা হয়েছিল । একই কায়দায় উপনির্বাচনও হল ।"
এর সঙ্গে তিনি ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া, অর্থাৎ এসআইআর নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন । তাঁর অভিযোগ, এসআইআরের নামে বহু প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । অন্য দিকে ভোটের দিন পুলিশকে ব্যবহার করে বুথে সন্ত্রাস চালানো হয়েছে বলেও দাবি তাঁর ।
এসআইআর থেকে বুথ, একাধিক অভিযোগ
কুণালের বক্তব্য অনুযায়ী, ভোটের আগে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ এবং ভোটের দিন বুথে বাধা দেওয়ার অভিযোগ, দুই ঘটনাকেই আলাদা করে দেখা যায় না । তাঁর দাবি, এক দিকে প্রকৃত ভোটারদের ভোটাধিকার সংকুচিত করা হয়েছে, অন্য দিকে বুথে গিয়ে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রেও বাধা তৈরি করা হয়েছে । তিনি বলেন, "অ্যারেস্টের নামে আটক করে রেখে অবাধে ভোট লুট হয়েছে রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে ।" এ ব্যাপারে তৃণমূলের তরফে নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতিটি ঘটনার অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি ।
কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন
ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল । তাঁর অভিযোগ, কমিশনের নজরদারির মধ্যেই যদি সাধারণ মানুষ বুথে যেতে না পারেন এবং ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ওঠে, তা হলে সেই নির্বাচন কতটা অবাধ ও বিশ্বাসযোগ্য, সেটিই বড় প্রশ্ন ।
তৃণমূল নেতার বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সংস্থা, পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তাঁর দল ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে । ভোটের দিন যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি দাবি করছেন, তার তদন্ত এবং অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন তিনি ।
'মানুষ ব্যালটে জবাব দেবেন'
তবে এত অভিযোগের মধ্যেও দলীয় কর্মী-সমর্থকদের শান্ত থাকার বার্তা দিয়েছেন কুণাল । নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের সাধারণ মানুষকে শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তাঁর দাবি, যতই ষড়যন্ত্র হোক, শেষ পর্যন্ত বাংলার মানুষই তার জবাব দেবেন । তাঁর বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ এবং তৃণমূলের রাজনৈতিক অবস্থানের পক্ষেই মানুষ ভোট দেবেন । ব্যালট বাক্সেই সেই জবাব মিলবে বলে দাবি তাঁর । তবে তৃণমূলের আনা প্রতিটি অভিযোগ উড়িয়ে পদ্ম শিবিরের দাবি, জনবিচ্ছিন্ন হয়ে হতাশা থেকে কুৎসা করছে তৃণমূল ৷