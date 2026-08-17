আবদুলের বাড়িতে সিজেপির আশুতোষ, সব অভিযুক্তকে ধরতে পুলিশকে 10 দিনের সময়সীমা

আবদুলের বাড়িতে সিজেপির আশুতোষ, সব অভিযুক্তকে ধরতে পুলিশকে 10 দিনের সময়সীমা
সোমবার বাঁকুড়ায় নিহত শেখ মহম্মদ মাফিকের বাড়িতে যান সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কা ৷ নিহতের ছেলে ও স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন আশুতোষ ৷
Published : August 17, 2026 at 7:58 PM IST
ইন্দাস (বাঁকুড়া), 17 অগস্ট: শেখ আবদুল হাফিজের বাড়িতে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) নেতা আশুতোষ রাঙ্কা ৷ আবদুলের বাবাকে খুনের অভিযোগে এখনও যারা ধরে পড়েনি, তাদের গ্রেফতারের জন্য 10 দিনের সময়সীমা বেঁধে দিলেন তিনি ৷ তাঁর হুঁশিয়ারি, 10 দিনের মধ্যে সমস্ত অভিযুক্ত ধরা না পড়লে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে সিজেপি ৷ অন্যদিকে আশুতোষের পাশে দাঁড়িয়ে আবদুল জানালেন, তাঁর বাবার মৃত্যুর বদলে তিনি কোনও সরকারি আর্থিক সাহায্য নিতে চান না ৷ বরং তিনি চান, ওই টাকায় তাঁর বাবার নামে আন্তর্জাতিক মানের স্কুল তৈরি করা হোক ৷
বাঁকুড়ার ইন্দাসের করিশুন্ডার বাসিন্দা শেখ আবদুল হাফিজ ৷ তিনি গত জুলাই মাসে দিল্লির যন্তরমন্তরে গিয়ে সিজেপির আন্দোলনে যোগ দেন ৷ দেশের স্কুলগুলির পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার একটি কর্মসূচি নিয়েছে সিজেপি ৷ বাড়ি ফিরে এসে সেই কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি ৷ স্থানীয় একটি স্কুলের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতেও যান ৷
অভিযোগ, সেই নিয়েই গোলমাল বাঁধে ৷ তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা ৷ খুন করা হয় আবদুলের বাবা শেখ মহম্মদ মাফিককে ৷ ইতিমধ্যে ইন্দাস থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ গ্রেফতারও হয়েছেন বেশ কয়েকজন ৷ রবিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও এই ঘটনায় গ্রেফতারি নিয়ে মুখ খুলেছেন ৷ পরিবারের তরফে করা অভিযোগ মতো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান ৷
এদিকে সোমবার করিশুন্ডায় আবদুল হাফিজের বাড়িতে চলে যান সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কা ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ-সহ আরও কয়েকজন বামনেতা ৷ আবদুলের পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পর আশুতোষ রাঙ্কা সরাসরি তোপ দাগেন বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ তাঁর অভিযোগ, আবদুলের বাবাকে বিজেপির গুন্ডারা খুন করেছে ৷ হাসপাতালেও হামলা চালানো হয় ৷ পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ৷
তাই তিনি সরাসরি পুলিশের উদ্দেশেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন ৷ সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, ‘‘পুলিশ থাকা সত্ত্বেও এই ঘটনা ঘটেছে । পুলিশ বিজেপির গুন্ডা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত, তা এর মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার হচ্ছে । কাউকে ছেড়ে কথা বলা হবে না । পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়নি । বাংলার পুলিশকে দশদিন সময় দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক । তা না হলে জেলা কার্যালয়ে ঘেরাও করা হবে ।’’
এরই পাশাপাশি তিনি সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বলেন, ‘‘আপনারা কাউকে ভয় পাবেন না । প্রয়োজনে নিজেদের আশেপাশের স্কুলগুলো ঘুরে দেখুন ৷ যা সমস্যা, তা আমাদের সামনে তুলে ধরুন । স্কুল বাঁচানোর জন্য আমাদের যে লড়াই, তা চলবে ।’’
অন্যদিকে শেখ আবদুল হাফিজ জানান, সরকারি আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন তাঁর নেই ৷ এর বদলে তাঁর বাবার নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের স্কুল তৈরি করুক রাজ্য সরকার ৷ যে আর্থিক সাহায্য সরকার তাঁর পরিবারকে করতে চায়, সেই অর্থেই তৈরি হোক ওই স্কুল ৷
অন্যদিকে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, ‘‘অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে । প্রয়োজনে হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতায় আসার পরেই গুন্ডা দমন আইনের কথা বলেছিলেন । কিন্তু দেখুন পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগতাই গুন্ডার সংখ্যা বাড়ছে ।’’