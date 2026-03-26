সরকার তৈরির 6 মাসের মধ্যে পুরভোট! ধূপগুড়িতে বিজেপির জামানত বাজেয়াপ্ত করার ডাক অভিষেকের

ধূপগুড়িতে দলীয় প্রার্থী নির্মল রায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 26, 2026 at 7:31 PM IST

জলপাইগুড়ি, 26 মার্চ: উপ নির্বাচনে সামান্য ব্যবধানে জয় এলেও 21 এর বিধানসভা এবং 19 ও 24 এর লোকসভা নির্বাচনে ধূপগুড়ি থেকে লিড পায়নি তৃণমূল ৷ সেকথা মাথায় রেখে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির নির্বাচনী সভা থেকে বিজেপির মোকাবিলায় তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড তুলে ধরলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সভায় হাজির হাজার হাজার মানুষকে দেখিয়ে আত্মবিশ্বাসী অভিষেক বলেন, এই গরমেও যাঁরা এসেছেন, " তাঁরা রাজনৈতিক বক্তব্য শুনতে আসেননি ।তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছেন । 2023 সালে সেপ্টেম্বর মাসে এই মাঠে এসেছিলাম । কিছু প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম । আপনারাও খালি হাতে ফেরাননি । আমরাও প্রতিশ্রতি পালন করেছি । আড়াই বছর ধুপগুড়িতে আমাদের বিধায়ক ছিলেন ।"

এরপরই ধূপগুড়িতে তৃণমূলের আড়াই বছরের শাসনে উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরে অভিষেক বলেন, ধুপগুড়িকে মহকুমা তৈরি থেকে শুরু করে গ্রামীণ হাসপাতালকে মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত করা, সব প্রতিশ্রুতিই পূরণ হয়েছে । কলেজ, দমকল কেন্দ্র, রাস্তা নির্মাণ, একাধিক প্রকল্পের উল্লেখ করে তাঁর মন্তব্য, "আমরা কথা দিই, আর সেই কথা রাখি ।"

এরপরই জনতার উদ্দেশ্যে তাঁর আহ্বান, "এবারে ড: নির্মল রায়কে 20 হাজার ভোটে জেতাতে হবে ।" পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি, তৃণমূল সরকার গঠনের ছ’মাসের মধ্যেই ধুপগুড়ি পুরসভার নির্বাচন সম্পন্ন হবে ।

পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন অভিষেক: ধূপগুড়িতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে 85 হাজারের বেশি উপভোক্তা, স্বাস্থ্যসাথীতে লক্ষাধিক মানুষ, আবাস যোজনায় হাজার হাজার পরিবার উপকৃত । এরপরই সরাসরি আক্রমণ বিজেপির দিকে, "কেন্দ্র কী দিয়েছে ধুপগুড়িকে?" খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন নিজেই ৷

নোটবন্দি, 100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ, মূল্যবৃদ্ধি-সব ইস্যুতেই কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তোলেন তিনি । বিজেপির স্থানীয় সাংসদ জয়ন্ত রায়কে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, "বিজেপির কাজই হল সব বিষয়ে বাংলাকে বঞ্চনা করা, বাংলাকে অপমান করা ৷ এমনকী বাংলাকে ভাতে মারতে ওরা কেন্দ্রীয় বরাদ্দও আটকে রেখেছে ৷ সাংসদকে বলব, বাংলার আটকে রাখা বরাদ্দ টাকা ছাড়ার জন্য উনি কেন্দ্রকে একবারও চিঠি দিয়েছেন, এমন প্রমাণ দেখাতে পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেব ।"

ঘূর্ণিঝড়, বন্যার সময় তৃণমূলই মানুষের পাশে থেকেছে, একথা স্মরণ করিয়ে অভিষেকের বার্তা, "দু:খে কষ্টে তৃণমূল ছাড়া কাউকে পাননি । আগামী দিন যে আপনার সাথে থেকেছে তার পাশেই থাকুন ।" বিজেপিকে জমিদার, জোতদার, বহিরাগতদের পার্টি আখ্যা দিয়ে অভিষেক বলেন, "বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, মাছ খাওয়া বন্ধ । আমরা কী খাব, কী পড়ব, সেটা তারা ঠিক করবে ? রাজবংশী ভাইদের আসাম থেকে ফরেন ট্রাইব্যুনালদের চিঠি দিয়ে বলছে, বহিরাগত ! তাই বলছি, এই ভোট শুধু জেতার নয়, বিজেপির জামানত জব্দ করার ভোট ।"

এদিনের ঠাকুরপাটের ফনির মাঠের সভামঞ্চে হাজির ছিলেন রাজগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী স্বপ্না বর্মনও ।

