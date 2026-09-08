পুজো মিটলেই পুরভোট ! ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি, 'কলকাতায় এবার সনাতন মেয়র'

পুজো মিটলেই পুরভোট ! ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি, 'কলকাতায় এবার সনাতন মেয়র'
প্রার্থী বাছাইয়ে এ বার যথেষ্ট সতর্ক বিজেপি । দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আগেই জানিয়েছিলেন, সাংগঠনিক ভাবে দীর্ঘদিনের কর্মীদের গুরুত্ব দেওয়া হবে ।
Published : September 8, 2026 at 6:15 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর ঢাকের আওয়াজ থামলেই ফের ভোটের দামামা বাজতে পারে বাংলায় । রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি এবং রাজনৈতিক মহলের তৎপরতা ঘিরে এমনই জল্পনা । আর সেই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে পুরসভা দখলের লক্ষ্যে কোমর বেঁধে মাঠে নামছে বঙ্গ বিজেপি । কলকাতা ও হাওড়াকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে সংগঠন সাজানো, প্রার্থী বাছাই এবং ওয়ার্ডভিত্তিক প্রচারের রূপরেখা তৈরির কাজ ।
পুজোর পরেই ভোট ?
কমিশন সূত্রের খবর, দুর্গাপুজোর পরেই পুরভোটের দিন ঘোষণা হতে পারে । বছর শেষের আগেই কলকাতা, হাওড়া, হলদিয়া, বালি, ধূপগুড়ি, কার্শিয়াং, ঝাড়গ্রাম ও কালিম্পং-সহ একাধিক পুর এলাকার ভোট মিটিয়ে ফেলার প্রস্তুতি চলছে বলে খবর । ইতিমধ্যেই সমস্ত জেলার সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন । ফলে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সময় যে খুব বেশি নেই, তা স্পষ্ট ।
কলকাতা-হাওড়ায় আলাদা নজর
এই পরিস্থিতিতে কলকাতা ও হাওড়াকে কার্যত 'পাখির চোখ' করেছে বিজেপি । দুই পুর এলাকার জন্য দলের তরফে দায়িত্ব বণ্টনের কাজও এগিয়েছে । কলকাতা পুরনিগমের ইন-চার্জ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে । কো-ইন-চার্জ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে রাজু । আহ্বায়ক তাপস রায় এবং সহ-আহ্বায়ক কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি ।
হাওড়ার দায়িত্বে রয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা । আহ্বায়ক করা হয়েছে বালির বিধায়ক সঞ্জয়কুমার সিংহকে । দলের রাজ্যস্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসলের নজরদারিতে গোটা প্রক্রিয়া এগোচ্ছে বলে দলীয় সূত্রের খবর ।
'হঠাৎ বিজেপি হওয়া' নয়, পুরনোদের গুরুত্ব
প্রার্থী বাছাইয়ে এ বার যথেষ্ট সতর্ক বিজেপি । দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আগেই জানিয়েছিলেন, সাংগঠনিক ভাবে দীর্ঘদিনের কর্মীদের গুরুত্ব দেওয়া হবে । তাঁর বক্তব্যের ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট, ভোটের আগে হঠাৎ বিজেপির পতাকা হাতে নেওয়া মানেই কাউন্সিলরের টিকিট নয় । দলীয় সূত্রের দাবি, প্রার্থী বাছাইয়ে সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের পাশাপাশি এলাকায় গ্রহণযোগ্যতা, ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি, জনসংযোগ এবং জয়ের সম্ভাবনাকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে ।
'জিততে যা লাগে, সব করব'
প্রার্থী বাছাই নিয়ে একই সঙ্গে বাস্তববাদী বার্তা দিয়েছেন সুকান্তও । তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনে মূল কৌশল একটাই, জিততে হবে । সেই লক্ষ্যেই যা যা সাংগঠনিক ভাবে প্রয়োজন, দল করবে । প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কে পুরনো, কে নতুন - তার চেয়ে এলাকায় কে জিততে পারেন, সেটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেও জানিয়েছেন তিনি । সুকান্তের দাবি, আসন্ন পুরভোটে বিজেপি 150-র বেশি আসন পেতে পারে । তাঁর হিসাব আরও আশাবাদী, সংখ্যা 170 থেকে 180-তেও পৌঁছতে পারে ।
বাড়ি বাড়ি বিজেপি, বড় সভায় জোর নয়
পুরভোটের প্রচারেও বিধানসভা নির্বাচনের কৌশল থেকে কিছুটা আলাদা পথে হাঁটতে চাইছে গেরুয়া শিবির । বড় জনসভার বদলে ওয়ার্ড ধরে বাড়ি-বাড়ি জনসংযোগ, মহল্লায় ছোট বৈঠক এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে । দলীয় পরিকল্পনা, নির্বাচনের অন্তত এক মাস আগে প্রার্থীদের হাতে ওয়ার্ডে প্রচারের সুযোগ তুলে দেওয়া । সেই লক্ষ্যেই পুজোর মধ্যে প্রার্থী তালিকার প্রথম দফা চূড়ান্ত করার চেষ্টা চলছে বলে খবর ।
কলকাতা পুরনিগমকে 'চার্জশিট'
তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পুরনিগমের বিরুদ্ধে অভিযোগের খতিয়ানও ভোটের প্রচারে অন্যতম হাতিয়ার করতে চাইছে বিজেপি । ওয়ার্ড ধরে ধরে পুর পরিষেবা, দৈনন্দিন অব্যবস্থা, অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পৃথক 'চার্জশিট' প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে । সূত্রের খবর, বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে ভাবে স্থানীয় সমস্যা ও আগের সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগকে প্রচারের কেন্দ্রে আনা হয়েছিল, পুরভোটেও সেই মডেল কাজে লাগাতে চাইছে দল ।
ইস্তাহারে মানুষের মত
ভাইফোঁটার পরেই দলের আনুষ্ঠানিক পুর-ইস্তাহার প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে । তবে এ বার শুধু দলের নেতাদের ঘরে বসে ইস্তাহার তৈরির বদলে সাধারণ মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে । ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের স্থানীয় সমস্যা, নাগরিক পরিষেবা এবং প্রত্যাশাকে ইস্তাহারের অন্যতম ভিত্তি করা হবে ।
'এ বার সনাতন মেয়র'!
এরই মধ্যে প্রচারে নতুন সুর এনেছেন দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । তাঁর মন্তব্য, "এত দিন অনেকে মেয়র ছিলেন । এ বার কলকাতা সনাতন মেয়র পাবে !" ভোটের আগে এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে । রাজনৈতিক মহলের মতে, কলকাতার পুরভোটের প্রচারে বিজেপি কোন পরিচয় ও কোন ইস্যুকে সামনে রাখবে, সেই প্রশ্নেরও ইঙ্গিত মিলেছে তাঁর কথায় ।
সব মিলিয়ে কমিশনের প্রস্তুতি, সম্ভাব্য ভোটের সময়সীমা এবং বিজেপির অন্দরমহলের তৎপরতা- তিন দিকেই এখন পুরভোটের ব্যস্ততা বাড়ছে । পুজোর আলো নিভতেই সেই লড়াই যে আরও তীব্র হবে, তারই প্রস্তুতি এখন গেরুয়া শিবিরে ।