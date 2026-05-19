ভেঙে দেওয়া হল পাহাড়ের 3 পুরসভার বর্তমান প্রশাসনিক বোর্ড, মহকুমাশাসকদের দায়িত্বভার

ভেঙে দেওয়া হল পাহাড়ের 3 পুরসভার বর্তমান প্রশাসনিক বোর্ড, মহকুমাশাসকদের দায়িত্বভার
বুনিয়াদপুর পুরসভাতেও 'তৃণমূলের প্রশাসনিক বোর্ড' ভাঙল পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ৷ তৃণমূলের অপশাসনের অবসান, বলছেন সাংসদ রাজু বিস্তা ৷
Published : May 19, 2026 at 3:53 PM IST
শিলিগুড়ি, 19 মে: দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন না-করিয়ে বেআইনিভাবে প্রশাসনিক-বোর্ড দিয়ে কাজ চালানোর অভিযোগ ছিল পাহাড়ের তিন পুরসভায় ৷ যে তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর পুরসভাও ৷ এবার রাজ্যপাল আরএন রবির নির্দেশে এই চার পুরসভায় 'তৃণমূলের প্রশাসনিক বোর্ড' ভেঙে দিল পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ৷ পাহাড়ের কার্শিয়াং, কালিম্পং ও মিরিক পুরসভা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মহকুমাশাসকদের ৷
রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে, রাজ্যপাল আরএন রবির সুপারিশ অনুযায়ী দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার তিন পুরসভা- কার্শিয়ং, কালিম্পং ও মিরিক পুরসভার বর্তমান প্রশাসনিক-বোর্ডকে এই মুহূর্ত থেকে ভেঙে দেওয়া হল ৷ সেখানে সরকারের তরফে মহকুমাশাসকদের প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, দক্ষিণ দিনাজপুুরের বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসনিক-বোর্ডও ভাঙা হচ্ছে ৷ সেখানেও প্রশাসকের দায়িত্ব সামলাবেন মহকুমাশাসক ৷
উল্লেখ্য, কার্শিয়াং, কালিম্পং ও মিরিক পুরসভা তৈরি হওয়ার পর 2017 সালের 14 মে নির্বাচন হয়েছিল ৷ এই তিন পুরসভায় তৎকালীন শাসকদল তৃণমূল ও তাদের শরিক দলগুলি নির্বাচনে জিতে পুরবোর্ড গঠন করে ৷ কিন্তু, 2022 সালের এপ্রিল মাসে এই তিন পুরসভার বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও রাজ্য সরকার কোনওরকম নির্বাচন করায়নি ৷ বদলে পুরবোর্ডের চেয়ারম্যানকে প্রশাসক হিসাবে বসিয়ে দেওয়া হয় ৷ বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, পুরবোর্ডের চেয়ারম্যানকে প্রশাসক হিসাবে বসানোর অর্থ, ব-কলমে শাসকদলের হাতে পুরসভার ক্ষমতা রেখে দেওয়া ৷
একইভাবে বুনিয়াদপুুর পুরসভা গঠনের পর 2017 সালে 13 অগাস্ট নির্বাচন হয় ৷ কিন্তু, 2022 সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেখানকার তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ৷ সেখানেও ওই পুরবোর্ডের চেয়ারম্যানকে প্রশাসক পদে বসিয়ে দেয় তৎকালীন সরকারের পুর ও নগরোন্নয় দফতর ৷ এবার সেই 'বেআইনি' প্রশাসক বোর্ডগুলিকে ভেঙে দিল বর্তমান সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ৷
এ নিয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "তৃণমূল সরকারের আমলে 2022 সাল থেকে কোনও নির্বাচন না-করিয়ে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে এই পুরসভাগুলি চালানো হচ্ছিল ৷ পূর্ববর্তী সরকারের সঙ্গে যুক্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কবল থেকে এবার সাধারণ মানুষ মুক্তি পাবে ৷" সাংসদ আশ্বস্ত করেছেন, এই প্রশাসনিক রদবদলের কারণে সাধারণ মানুষের নাগরিক পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না ৷ জল সরবরাহ, সাফাই ব্যবস্থা, স্ট্রিট লাইট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জনস্বাস্থ্যের মতো জরুরি পুরপরিষেবাগুলি যাতে সম্পূর্ণ সচল ও নিরবচ্ছিন্ন থাকে, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷
তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, "নতুন করে পুরভোট না-হওয়া পর্যন্ত পুর প্রশাসন সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনমুখী নীতি নিয়ে কাজ করবে ৷ খুব দ্রুত এই পুরসভাগুলিতে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে জয়ী জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে ৷"
পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "প্রশাসক সরিয়ে মহকুমাশাসককে প্রশাসক করা হয়েছে ৷ এতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই ৷ আর নির্বাচন হলেও আমাদের কোনও অসুবিধা নেই ৷ আমরাও চাই পুরসভাগুলিতে নির্বাচিত বোর্ড তৈরি হোক ৷" অন্যদিকে, সোমবারই হিল তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন মিরিক পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা অপসারিত প্রশাসক লাল বাহাদুর রাই ৷