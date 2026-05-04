রাজ চক্রবর্তীকে ছোড়া হল কাদা, 'চোর চোর' স্লোগানে মেজাজ হারালেন মলয়

রাজ চক্রবর্তীকে ছোড়া হল কাদা, 'চোর চোর' স্লোগানে মেজাজ হারালেন মলয়
Published : May 4, 2026 at 5:40 PM IST
আসানসোল/ব্যারাকপুর, 4 মে: রাজ্যে পরিবর্তনের পক্ষেই রায় দিল জনতা ৷ তৃণমূলের 15 বছরের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় আসার পথে বিজেপি ৷ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জেলায় জেলায় পরিষ্কার হয়ে যায় ছবিটা ৷ হতাশায় গণনাকেন্দ্র ছাড়তে দেখা যায় তৃণমূল প্রার্থীদের ৷ তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁদের হেনস্তার মুখে পড়তে হয় ৷ ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী রাজ চক্রবর্তীর গায়ে কাদা ছোড়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে ৷ অপরদিকে, গেরুয়া শিবিরের 'চোর চোর' স্লোগান শুনে আসানসোলে মেজাজ হারান বিদায়ী মন্ত্রী মলয় ঘটক ৷
অপ্রত্যাশিত ফলাফল । পশ্চিম বর্ধমান নয়টি আসনের মধ্যে নয়টিতেই জয়লাভ করেছে বিজেপি প্রার্থীরা । পরাজয় নিশ্চিত হয়েছে আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী মলয় ঘটকের । নিজের পরাজয় নিশ্চিত জেনেই গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি । কিন্তু বেরোতেই তাঁকে ঘিরে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে শুরু করে । তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য । আর তাঁর পিছন পিছন স্লোগান দিতে থাকেন বিজেপি কর্মীরা । পাশাপাশি 'চোর চোর' ধ্বনিও দেওয়া হয় । এরপরই মেজাজ হারান মলয় ঘটক । বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তিনি ৷ যদিও উপস্থিত তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে শান্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যান ।
ইটিভি ভারতের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে মলয় ঘটক বলেন, "দেখছেন তো, এখনও সরকার গঠন করেনি, তার মধ্যে এরা কী করছে ।" কিন্তু কেন এমন বিপর্যয় ? মলয় ঘটক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমাদেরকে পর্যালোচনা করতে হবে । কেন মানুষ আমাদেরকে ভোট দেয়নি । আমরা তা দলের মধ্যে নিশ্চয়ই আলোচনা করব ।"
মলয় ঘটককে প্রশ্ন করা হয় দলের মধ্যে কি কোনও অন্তর্কলহ ছিল ? মলয় ঘটক এই প্রশ্নের উত্তর বলেন কখনওই না । কিন্তু তারপরও কেন এই ধরনের ফলাফল হল, আমরা পর্যালোচনা নিশ্চয়ই করে আপনাদের জবাব দেব ।"
2011 থেকে টানা আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন মলয় ঘটক । রাজ্যের আইন, পূর্ত দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক সামলেছেন মলয় ঘটক । তারপরেও এবার তাঁকে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হতে হল । আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের এই আসনটি নিশ্চিত বলেই তৃণমূল ধরেছিল । কিন্তু তারপরও এই পরাজয় একেবারেই অপ্রত্যাশিত বলে ভেঙে পড়েছেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা ।
এদিকে, ব্যারাকপুরে হার নিশ্চিত হওয়ার পর বিজেপি সমর্থকদের হেনস্তার মুখে পড়তে হয় তৃণমূলের তারকা প্রার্থী রাজ চক্রবর্তীকে ৷ তিনি গণনাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে কাদা ছোড়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে ৷ এতে বিরক্ত বোধ করেন তৃণমূল প্রার্থী ৷ তবে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি ৷ সমর্থকেরা তাঁকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে যান ৷