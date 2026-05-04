ETV Bharat / politics

রাজ চক্রবর্তীকে ছোড়া হল কাদা, 'চোর চোর' স্লোগানে মেজাজ হারালেন মলয়

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার হয়ে যায় ছবিটা ৷ হতাশায় গণনাকেন্দ্র ছাড়তে দেখা যায় তৃণমূল প্রার্থীদের ৷ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁদের হেনস্তার মুখে পড়তে হয় ৷

ETV BHARAT
রাজ চক্রবর্তীকে ছোড়া হল কাদা, 'চোর চোর' স্লোগানে মেজাজ হারালেন মলয় (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 4, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল/ব্যারাকপুর, 4 মে: রাজ্যে পরিবর্তনের পক্ষেই রায় দিল জনতা ৷ তৃণমূলের 15 বছরের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় আসার পথে বিজেপি ৷ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জেলায় জেলায় পরিষ্কার হয়ে যায় ছবিটা ৷ হতাশায় গণনাকেন্দ্র ছাড়তে দেখা যায় তৃণমূল প্রার্থীদের ৷ তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁদের হেনস্তার মুখে পড়তে হয় ৷ ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী রাজ চক্রবর্তীর গায়ে কাদা ছোড়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে ৷ অপরদিকে, গেরুয়া শিবিরের 'চোর চোর' স্লোগান শুনে আসানসোলে মেজাজ হারান বিদায়ী মন্ত্রী মলয় ঘটক ৷

অপ্রত্যাশিত ফলাফল । পশ্চিম বর্ধমান নয়টি আসনের মধ্যে নয়টিতেই জয়লাভ করেছে বিজেপি প্রার্থীরা । পরাজয় নিশ্চিত হয়েছে আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী মলয় ঘটকের । নিজের পরাজয় নিশ্চিত জেনেই গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি । কিন্তু বেরোতেই তাঁকে ঘিরে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে শুরু করে । তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য । আর তাঁর পিছন পিছন স্লোগান দিতে থাকেন বিজেপি কর্মীরা । পাশাপাশি 'চোর চোর' ধ্বনিও দেওয়া হয় । এরপরই মেজাজ হারান মলয় ঘটক । বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তিনি ৷ যদিও উপস্থিত তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে শান্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যান ।

রাজ চক্রবর্তীকে ছোড়া হল কাদা, 'চোর চোর' স্লোগানে মেজাজ হারালেন মলয় (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ইটিভি ভারতের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে মলয় ঘটক বলেন, "দেখছেন তো, এখনও সরকার গঠন করেনি, তার মধ্যে এরা কী করছে ।" কিন্তু কেন এমন বিপর্যয় ? মলয় ঘটক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমাদেরকে পর্যালোচনা করতে হবে । কেন মানুষ আমাদেরকে ভোট দেয়নি । আমরা তা দলের মধ্যে নিশ্চয়ই আলোচনা করব ।"

মলয় ঘটককে প্রশ্ন করা হয় দলের মধ্যে কি কোনও অন্তর্কলহ ছিল ? মলয় ঘটক এই প্রশ্নের উত্তর বলেন কখনওই না । কিন্তু তারপরও কেন এই ধরনের ফলাফল হল, আমরা পর্যালোচনা নিশ্চয়ই করে আপনাদের জবাব দেব ।"

2011 থেকে টানা আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন মলয় ঘটক । রাজ্যের আইন, পূর্ত দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক সামলেছেন মলয় ঘটক । তারপরেও এবার তাঁকে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হতে হল । আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের এই আসনটি নিশ্চিত বলেই তৃণমূল ধরেছিল । কিন্তু তারপরও এই পরাজয় একেবারেই অপ্রত্যাশিত বলে ভেঙে পড়েছেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা ।

এদিকে, ব্যারাকপুরে হার নিশ্চিত হওয়ার পর বিজেপি সমর্থকদের হেনস্তার মুখে পড়তে হয় তৃণমূলের তারকা প্রার্থী রাজ চক্রবর্তীকে ৷ তিনি গণনাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে কাদা ছোড়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে ৷ এতে বিরক্ত বোধ করেন তৃণমূল প্রার্থী ৷ তবে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি ৷ সমর্থকেরা তাঁকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে যান ৷

TAGGED:

MOLOY GHATAK
THIEF SLOGAN
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
রাজ চক্রবর্তী
RAJ CHAKRABORTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.