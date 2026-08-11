3 মাস পর বাড়ি ফিরেও রেহাই নেই ! ক্ষোভের মুখে রাতেই ফের 'ঘরছাড়া' তৃণমূল সাংসদ
এ ব্যাপারে সিতাইয়ের বিজেপি নেত্রী বিউটি রায়ের অভিযোগ, মানুষের উপর অত্যাচার হয়েছে বলেই সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ।
Published : August 11, 2026 at 2:56 PM IST
কোচবিহার, 11 অগস্ট: দল বদলেছেন । কিন্তু বদলায়নি এলাকার ক্ষোভ ! গভীর রাতে সিতাইয়ের বাড়িতে ফিরতেই ফের বিক্ষোভের মুখে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া । সোমবার রাতে পুলিশি পাহারায় সিতাইয়ের বাড়িতে ঢুকেছিলেন তিনি এবং তাঁর স্ত্রী, বিধায়ক সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া । খবর ছড়াতেই বাড়ির সামনে জড়ো হতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিজেপি নেতা-কর্মীদের একাংশ । রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভের তীব্রতাও বাড়ে । পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান । শেষ পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা পর ফের কড়া নিরাপত্তায় সিতাই ছেড়ে কোচবিহার শহরের ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে হয় সাংসদকে ।
ঘটনা নিয়ে অবশ্য প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি জগদীশ । তবে বিক্ষোভকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সিতাইয়ের মানুষের একাংশের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমেছিল । বিক্ষোভকারী যতীন বর্মনের কথায়, "চার-পাঁচ বছর ধরে সিতাইয়ের বাসিন্দাদের উপরে যে ভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছে, তাতে সাংসদ যেদিন এলাকায় আসবেন, সেদিনই বিক্ষোভ হবে ।"
বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূলের ক্ষমতার সময়ে বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা, বাড়িঘর ভাঙচুর, মারধর এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর মতো ঘটনা ঘটেছে । তাঁদের আরও অভিযোগ, জগদীশের কারণে বহু বিজেপি কর্মীকে দীর্ঘদিন ঘরছাড়া থাকতে হয়েছিল ।
রাজনীতির মঞ্চে জগদীশের উত্থান অবশ্য দীর্ঘ দিনের । 2010 সালে ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি । 2016 সালে সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন । 2021 সালেও সেই আসন ধরে রাখেন । পরে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির নিশীথ প্রামাণিককে হারিয়ে কোচবিহারের সাংসদ হন তিনি । সিতাই বিধানসভা আসনটি খালি হলে উপনির্বাচনে তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা রায় জয়ী হয়ে বিধায়ক হন ।
এর পরেই বদলাতে শুরু করে পরিস্থিতি । চলতি বছর 4 মে ফল ঘোষণার দিন এলাকায় তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি । তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে জুতো ও ঢিল ছোড়ার অভিযোগও ওঠে । সেই ঘটনার পর থেকেই জগদীশ, সঙ্গীতা, তাঁদের ছেলে, পুত্রবধূ এবং নাতি সিতাইয়ের বাইরে ছিলেন ।
এর মধ্যেই তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় দু'জনের । জগদীশ যোগ দেন NCPI-তে, আর সঙ্গীতা যুক্ত হন তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরের সঙ্গে । কিন্তু দল বদলেও সিতাইয়ের ক্ষোভ যে মুছে যায়নি, সোমবার রাতের ঘটনা ফের সেই বার্তাই দিল বলে মত রাজনৈতিক মহলের ।
এর আগে মাসখানেক আগে চুপিসারে সিতাইয়ের বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন সাংসদ । কিন্তু তাঁর আসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কয়েকশো বিজেপি কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দা বিক্ষোভের প্রস্তুতি নেন । খবর পেয়ে কোচবিহারের ফ্ল্যাটেই থেকে যান তিনি । সপ্তাহ দুয়েক আগে জেলা প্রশাসনের ডাকা একটি বৈঠকে অবশ্য আচমকাই হাজির হয়েছিলেন সাংসদ । প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠকে থাকার পরে ফের কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন ।
অন্য দিকে, সঙ্গীতার বাড়িতেও এর আগে 'কাটমানি' ফেরতের দাবিতে একাধিক বার বিক্ষোভ হয়েছে বলে অভিযোগ । সেই আবহেই সোমবার রাতে সিতাইয়ের বাড়িতে জগদীশ-সঙ্গীতার ফেরার চেষ্টা নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করে । এ ব্যাপারে সিতাইয়ের বিজেপি নেত্রী বিউটি রায়ের অভিযোগ, "মানুষের উপর অত্যাচার হয়েছে বলেই সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ।" রাতভর পুলিশি তৎপরতার পর শেষ পর্যন্ত সিতাই ছাড়তে বাধ্য হন সাংসদ ।