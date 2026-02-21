মমতার মঞ্চ থেকে বিজেপিকে তোপ সাংসদ অনন্তর! ছাব্বিশের আগে উত্তরবঙ্গে কি ভাঙনের ইঙ্গিত?
Published : February 21, 2026 at 9:43 PM IST
কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: একুশে ফেব্রুয়ারি । আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আবহে দেশপ্রিয় পার্কের সরকারি মঞ্চে যেন রাজনীতির নতুন সমীকরণ হয়ে উঠল! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান ‘বঙ্গবিভূষণ’ গ্রহণ করলেন বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ । শুধু মঞ্চে উপস্থিতিই নয়, সম্মান গ্রহণের পর তাঁর বক্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল জল্পনা, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে উত্তরবঙ্গে কি বড় ভাঙনের ইঙ্গিত ?
সম্মান মঞ্চেই অনন্ত মহারাজ বলেন, "বিজেপি কোচবিহার এবং রাজবংশীদের জন্য কিছুই করেনি । আজ যে সম্মান জানানো হল, তার জন্য দিদিকে ধন্যবাদ ।" রাজবংশী সমাজের প্রভাবশালী এই নেতার মুখে প্রকাশ্য বিজেপি-সমালোচনা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। বিশেষত উত্তরবঙ্গের সংবেদনশীল সমীকরণে এই মন্তব্যের প্রভাব কতটা পড়বে, তা নিয়েও জোর চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে ।
তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রকাশিত তালিকায় এ বছর ‘বঙ্গবিভূষণ’ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন গণেশ হালুই, শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা চক্রবর্তী ও লোপামুদ্রা মিত্রের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা । ‘বঙ্গভূষণ’ পেয়েছেন মনোময় ভট্টাচার্য, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচী ও অদিতি মুন্সীর মতো শিল্লীরা । কিন্তু সাংস্কৃতিক সম্মানের আবহ ছাপিয়ে রাজনৈতিক তাৎপর্যেই যেন বেশি আলো কাড়লেন অনন্ত ।
রাজনৈতিক মহল মনে করিয়ে দিচ্ছে, অতীতে আরজিকর কাণ্ড বা সরকারি নীতির প্রতিবাদে রত্না চট্টোপাধ্যায় ও সুজাত ভদ্রের মতো ব্যক্তিত্বরা রাজ্যের সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । সেই ইতিহাসের বিপরীতে এদিনের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন যেন অন্য বার্তা বহন করছে ।
বিজেপির সমর্থনে রাজ্যসভায় গেলেও গত কয়েক মাস ধরে অনন্ত মহারাজের সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের সম্পর্ক যে অম্ল-মধুর, তা রাজনৈতিক অন্দরমহলে চর্চিত । সম্প্রতি কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক বিজেপির বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর উত্তরবঙ্গে গেরুয়া শিবিরে যে চাপ তৈরি হয়েছে, তার রেশ এখনও কাটেনি । তারই মধ্যে কলকাতার মঞ্চে মমতার পাশে অনন্তর উপস্থিতি এবং সরাসরি দলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, অনেকের মতে, তা নিছক সৌজন্য নয় ।
বিজেপি নেতৃত্ব অবশ্য প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ । তৃণমূলের অন্দরে অবশ্য খুশির হাওয়া স্পষ্ট । প্রশ্ন উঠছে, এই সম্মান কি কেবল সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি নাকি এর আড়ালে লুকিয়ে ছাব্বিশের আগে বড় কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ ? উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে যে নতুন অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গেল, দেশপ্রিয় পার্কের মঞ্চ তা আরও স্পষ্ট করে দিল বলেই মত পর্যবেক্ষকদের ।