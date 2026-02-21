ETV Bharat / politics

মমতার মঞ্চ থেকে বিজেপিকে তোপ সাংসদ অনন্তর! ছাব্বিশের আগে উত্তরবঙ্গে কি ভাঙনের ইঙ্গিত?

বিজেপির সমর্থনে রাজ্যসভায় গেলেও গত কয়েক মাস ধরে অনন্ত মহারাজের সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের সম্পর্ক যে অম্লমধুর, তা রাজনৈতিক অন্দরমহলে চর্চিত ।

MP Ananta Maharaj
মাতৃভাষা দিবসের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অনন্ত মহারাজ (নিজস্ব চিত্র৷)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 21, 2026 at 9:43 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: একুশে ফেব্রুয়ারি । আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আবহে দেশপ্রিয় পার্কের সরকারি মঞ্চে যেন রাজনীতির নতুন সমীকরণ হয়ে উঠল! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান ‘বঙ্গবিভূষণ’ গ্রহণ করলেন বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ । শুধু মঞ্চে উপস্থিতিই নয়, সম্মান গ্রহণের পর তাঁর বক্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল জল্পনা, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে উত্তরবঙ্গে কি বড় ভাঙনের ইঙ্গিত ?

সম্মান মঞ্চেই অনন্ত মহারাজ বলেন, "বিজেপি কোচবিহার এবং রাজবংশীদের জন্য কিছুই করেনি । আজ যে সম্মান জানানো হল, তার জন্য দিদিকে ধন্যবাদ ।" রাজবংশী সমাজের প্রভাবশালী এই নেতার মুখে প্রকাশ্য বিজেপি-সমালোচনা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। বিশেষত উত্তরবঙ্গের সংবেদনশীল সমীকরণে এই মন্তব্যের প্রভাব কতটা পড়বে, তা নিয়েও জোর চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে ।

তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রকাশিত তালিকায় এ বছর ‘বঙ্গবিভূষণ’ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন গণেশ হালুই, শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা চক্রবর্তী ও লোপামুদ্রা মিত্রের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা । ‘বঙ্গভূষণ’ পেয়েছেন মনোময় ভট্টাচার্য, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচী ও অদিতি মুন্সীর মতো শিল্লীরা । কিন্তু সাংস্কৃতিক সম্মানের আবহ ছাপিয়ে রাজনৈতিক তাৎপর্যেই যেন বেশি আলো কাড়লেন অনন্ত ।

রাজনৈতিক মহল মনে করিয়ে দিচ্ছে, অতীতে আরজিকর কাণ্ড বা সরকারি নীতির প্রতিবাদে রত্না চট্টোপাধ্যায় ও সুজাত ভদ্রের মতো ব্যক্তিত্বরা রাজ্যের সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । সেই ইতিহাসের বিপরীতে এদিনের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন যেন অন্য বার্তা বহন করছে ।

বিজেপির সমর্থনে রাজ্যসভায় গেলেও গত কয়েক মাস ধরে অনন্ত মহারাজের সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের সম্পর্ক যে অম্ল-মধুর, তা রাজনৈতিক অন্দরমহলে চর্চিত । সম্প্রতি কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক বিজেপির বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর উত্তরবঙ্গে গেরুয়া শিবিরে যে চাপ তৈরি হয়েছে, তার রেশ এখনও কাটেনি । তারই মধ্যে কলকাতার মঞ্চে মমতার পাশে অনন্তর উপস্থিতি এবং সরাসরি দলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, অনেকের মতে, তা নিছক সৌজন্য নয় ।

বিজেপি নেতৃত্ব অবশ্য প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ । তৃণমূলের অন্দরে অবশ্য খুশির হাওয়া স্পষ্ট । প্রশ্ন উঠছে, এই সম্মান কি কেবল সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি নাকি এর আড়ালে লুকিয়ে ছাব্বিশের আগে বড় কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ ? উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে যে নতুন অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গেল, দেশপ্রিয় পার্কের মঞ্চ তা আরও স্পষ্ট করে দিল বলেই মত পর্যবেক্ষকদের ।

