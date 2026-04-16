পানিহাটি হাসপাতালে আরজি করের নির্যাতিতার মা, পরিষেবার মান নিয়ে ক্ষুব্ধ পদ্ম প্রার্থী

প্রচারের ফাঁকেই বৃহস্পতিবার হঠাৎ পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ঢুঁ মারলেন আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক পড়ুয়ার মা। চিকিৎসা পরিষেবার মান নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি।

Panihati BJP candidate
পানিহাটি হাসপাতালে আরজি করের নির্যাতিতার মা (ইটিভি ভারত)
Published : April 16, 2026 at 10:45 PM IST

পানিহাটি, 16 এপ্রিল: প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই দম ফেলার ফুসরত নেই!পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে জনসংযোগে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছেন আরজি করের নির্যাতিতা মা তথা পানিহাটির পদ্ম প্রার্থী। বাদ যাচ্ছে না পুর পরিষেবা নিয়ে পানিহাটিবাসীর অভাব অভিযোগের কথাও।

বৃহস্পতিবার ভোটের প্রচারে বেরিয়ে হঠাৎ পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ঢুঁ মারলেন আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক পড়ুয়ার মা। সেখানে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবার মান নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হওয়া সত্ত্বেও কি ভাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার পদে থাকা এক জন ব‍্যক্তি নন-মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার হতে পারেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী।

পানিহাটি কেন্দ্রে এবার বিজেপির তুরুপের 'তাস' আরজি করের নির্যাতিতার মা। তাঁকে এই কেন্দ্র থেকে পদ্ম প্রার্থী করায় ভোটের লড়াই রীতিমতো জমে উঠেছে। শুধু তাই নয়, বিজেপির প্রতীকে তিনি ছাব্বিশের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় রাজ‍্য তথা জেলার অন‍্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র হিসেবেও ইতিমধ্যে চর্চা শুরু হয়েছে পানিহাটিতে। আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের বিপরীতে রয়েছেন সিপিএমের তরুণ মুখ কলতান দাশগুপ্ত ও তৃণমূলের তীর্থঙ্কর ঘোষ। কলতান আরজি কর আন্দোলনের একেবারে প্রথম সারিতে ছিলেন। আন্দোলন করতে গিয়ে সেই সময় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে জেলেও যেতে হয়েছিল তাঁকে। অন‍্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ বিদায়ী বিধায়ক নির্মল ঘোষের ছেলে।

আরজি কর-কাণ্ডে নাম জড়ানো পানিহাটির গত পাঁচ বারের বিধায়ক তথা বিধানসভায় শাসকদলের বিদায়ী মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষকে ছাব্বিশের ভোটে প্রার্থী করার কোনও ঝুঁকি নেয়নি তৃণমূল দল। পরিবর্তে তাঁর ছেলেকেই বেছে নেওয়া হয়েছে পানিহাটি কেন্দ্র থেকে। যদিও আরজি কর-কাণ্ড পিছু ছাড়ছে না শাসক শিবিরের। সিপিএম ও বিজেপি, দুই প্রার্থীরই এবারে ভোট প্রচারের অন‍্যতম 'ইস্যু' হয়ে দাঁড়িয়েছে আরজি করের ন‍্যায় বিচার। প্রচারে বেরিয়েও পদ্ম প্রার্থী বারবার বলছেন কর্মস্থলে তাঁর মেয়ের সঙ্গে যে নির্মম পরিণতি ঘটেছে তা আর কারও সঙ্গে না-ঘটে তার জন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন তিনি। সেই সঙ্গে রাজ‍্যের নারী সুরক্ষা, পানিহাটির সার্বিক উন্নয়নে জোর দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ভোটারদের মন জয় করতেও কোনও কসুরই বাকি রাখছেন না আরজি করের নির্যাতিতার মা।

বৃহস্পতিবার ভোটের প্রচারের ফাঁকে হঠাৎই দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ঢুঁ মারেন পদ্ম প্রার্থী তথা আরজি করের নির্যাতিতার মা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামীও। পরে, হাসপাতালের বেহাল পরিকাঠামো ও চিকিৎসা পরিষেবার মান নিয়ে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন সংবাদ মাধ্যমের সামনে।

এই বিষয়ে আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক পড়ুয়ার মা বলেন, "এখানে পেট ব‍্যথার ওষুধ ও ব‍্যথার ইনজেকশন ছাড়া আর কোনও পরিষেবায় মেলে না। গিয়ে দেখলাম, হাসপাতালে যত্রতত্র বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। নামেই এটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। কোনও পরিষেবায় পান না রোগীরা। এখানে এসে জানতে পারলাম এক জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার, নন মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার পদে বহাল রয়েছেন। আমার মেয়ে ডাক্তারি করেছে। তার পরেও আমার জানা নেই স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এরকম কোনও পদ হয় কি না!শুধু পানিহাটি কেন?রাজ‍্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালেই একই অবস্থা। ঝাঁ চকচকে বিল্ডিংই হয়েছে। অথচ, রোগীকে সঠিক পরিষেবা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত পরিকাঠামোয় নেই হাসপাতাল-গুলিতে। ফলে কোনও অঘটন ঘটলেই রোগীর পরিবারের হাতে মার খেতে হয় ডাক্তারদের। তখন, কিছু করার থাকে না তাঁদের। "

MOTHER OF RG KAR VICTIM
PANIHATI STATE GENERAL HOSPITAL
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BENGAL ASSEMBLY ELECTION
PANIHATI BJP CANDIDATE

