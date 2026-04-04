মোথাবাড়ি কাণ্ড: তিন দলে ভাগ হয়ে তদন্তে এনআইএ! নজরে পুলিশি ভূমিকা ও সামাজিক উস্কানি

মোথাবাড়ি কাণ্ড: তিন দলে ভাগ হয়ে তদন্তে এনআইএ! নজরে পুলিশি ভূমিকা ও সামাজিক উস্কানি
তদন্তকারীরা জানতে চান, থানার কাছেই বড় জমায়েতের আগাম খবর পুলিশের কাছে ছিল কি না, যদি না থাকে, তবে কেন তা ছিল না ?
Published : April 4, 2026 at 3:27 PM IST
কলকাতা, 4 এপ্রিল: মোথাবাড়ি কাণ্ডের তদন্তে নেমে তৎপর জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) । সূত্রের খবর, তিনটি পৃথক দলে ভাগ হয়ে গোটা ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন তদন্তকারীরা । প্রশাসনিক স্তর থেকে শুরু করে ঘটনাস্থল, সব জায়গাতেই সমান্তরালভাবে তদন্ত চালানো হচ্ছে ।
এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি দল স্থানীয় বিডিও অফিসে গিয়ে প্রশাসনিক তথ্য সংগ্রহ করছে । অন্য একটি দল মোথাবাড়ি থানায় পৌঁছে পুলিশের নথি ও প্রাথমিক রিপোর্ট খতিয়ে দেখছে । তৃতীয় দল সরাসরি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ঘটনার সময়কার বাস্তব চিত্র বোঝার চেষ্টা করছে । ঘটনার দিন ঠিক কীভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠল এবং কোথায় কোথায় প্রশাসনিক বা পুলিশি গাফিলতি ছিল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
সূত্রের খবর, মোথাবাড়ি কাণ্ডের তদন্তে সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকাও আলাদা গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে উসকানিমূলক পোস্ট ও মন্তব্য ছড়ানো হয়েছিল । তদন্তকারীদের ধারণা, এই পোস্টগুলিই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে । সেই সব অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে তাদের উৎস, উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য যোগসূত্র খুঁজে বের করার কাজ শুরু হয়েছে । প্রয়োজনে সাইবার বিশেষজ্ঞদেরও এই তদন্তে যুক্ত করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে ।
অন্যদিকে, ঘটনার দিন পুলিশের ভূমিকা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠছে । এ ব্যাপারে আরও জানতে শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত মোথাবাড়ি থানায় অবস্থান করেন এনআইএ আধিকারিকরা । রাত প্রায় 12টা পর্যন্ত থানার কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা চলে । তদন্তকারীরা জানতে চান, থানার কাছেই যখন বড় জমায়েত হচ্ছিল, তখন পুলিশের কাছে কোনও আগাম গোয়েন্দা তথ্য ছিল কি না । যদি না থাকে, তবে কেন তা ছিল না, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে ।
আবার, যদি আগে থেকেই কোনও তথ্য থেকে থাকে, তাহলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছাতে দেরি হল কেন, সেই বিষয়েও বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, ঘটনার দিন এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল কি না, কিংবা বাহিনী থাকা সত্ত্বেও কেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি, এই দিকগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এনআইএ আধিকারিকরা দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন বলেও জানা গিয়েছে । প্রত্যেকের বক্তব্য নথিবদ্ধ করা হচ্ছে, যাতে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্পষ্ট হয় । তদন্তের অংশ হিসেবে একটি বিশেষ ডায়েরিতে এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতি, স্থানীয় সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে লেখা হচ্ছে ।
এছাড়াও, এলাকায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরাগুলির ফুটেজ সংগ্রহের কাজও শুরু হয়েছে । তদন্তকারীদের মতে, এই ফুটেজ থেকেই ঘটনার সময়কার বহু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিলতে পারে । কে কখন কোথায় ছিল, কীভাবে ভিড় বাড়ল এসব তথ্যই এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
সব মিলিয়ে, মোথাবাড়ি কাণ্ডে এনআইএ-র এই বহুমুখী তদন্তে নতুন নতুন তথ্য সামনে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । তদন্ত যত এগোবে, ততই স্পষ্ট হবে ঘটনার নেপথ্যের কারণ এবং দায়ীদের ভূমিকা । এখন দেখার, এই তদন্ত শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয় এবং দোষীদের কীভাবে আইনের মুখোমুখি করা হয় ।
