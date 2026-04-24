'বেশি ভোট মানেই মমতার পক্ষে রায়', ফলের পর মোদির পদত্যাগ দাবি কুণালের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক বাংলা সফর নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন কুণাল । তাঁর মন্তব্য, বাংলার মাটি এমনই, এখানে এলে মানুষ বদলে যায় !

Published : April 24, 2026 at 9:36 PM IST

কলকাতা, 24 এপ্রিল: প্রথম দফার ভোটে নজিরবিহীন ভোটদানের হার ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে । এই আবহেই শাসক-বিরোধী তরজায় নতুন মাত্রা যোগ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ । তাঁর সাফ দাবি, বিপুল ভোটদানের অর্থই হল বাংলার মানুষ উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পক্ষে রায় দিচ্ছেন, যা শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করবে ।

বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষে গড় ভোটের হার প্রায় 93 শতাংশে পৌঁছয় । এই পরিসংখ্যানকে সামনে রেখে কুণালের বক্তব্য, "যত বেশি ভোট পড়েছে, তত বেশি স্পষ্ট হয়েছে যে মানুষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন এবং সেই অংশগ্রহণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের পক্ষেই গিয়েছে ।" তাঁর দাবি, আগেই তিনি অনুমান করেছিলেন যে ভোটের হার 90 থেকে 94 শতাংশের মধ্যেই থাকবে ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক বাংলা সফর নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন কুণাল । তাঁর মন্তব্য, "বাংলার মাটি এমনই, এখানে এলে মানুষ বদলে যায় ।" এদিন সোশাল মাধ্যমে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের একাধিক ছবি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এ প্রসঙ্গে কুণালের কটাক্ষ, "ফটোশুট আর প্রচারসর্বস্ব রাজনীতির মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে !" একই সঙ্গে তাঁর দাবি, 4 মে ফল ঘোষণার পর নৈতিক দায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত ।

জাতীয় রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে এনে কুণাল বিজেপিকে আরও আক্রমণ করেন । মণিপুরের অশান্ত পরিস্থিতির উল্লেখ করে তাঁর প্রশ্ন, কেন সেখানে প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন না । পাশাপাশি গুজরাত, দিল্লি ও মহারাষ্ট্রের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, "নিজেদের রাজ্য সামলাতে পারেন না, তাঁরা কি না বাংলায় এসে উপদেশ দিচ্ছেন !" নারী নির্যাতনের একাধিক ঘটনা-উন্নাও, হাথরাস ও বিলকিস বানো মামলার প্রসঙ্গ টেনেও বিজেপির তীব্র সমালোচনা করেন কুণাল ৷

বেলেঘাটা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে নিজের জয় নিয়েও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী কুণাল । তাঁর মতে, প্রথম দফার ভোটেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে তৃণমূল বড় ব্যবধানে এগোচ্ছে এবং বিজেপির 'মিথ্যা প্রচার' মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে ।

এ দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও 'ফ্লপ জ্যোতিষী' বলে কটাক্ষ করেন তিনি । বিজেপির আসন পূর্বাভাস বারবার ভুল প্রমাণিত হয়েছে বলেও দাবি করেন কুণাল । তাঁর অনুমান, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হওয়া প্রথম দফার 152টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস কমপক্ষে 125 থেকে 135টি আসন পেতে পারে ।

সব মিলিয়ে, প্রথম দফার ভোটের পর রাজনৈতিক উত্তাপ যখন ক্রমশ বাড়ছে, তখন কুণাল ঘোষের আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাজ্যের নির্বাচনী লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলবে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের । তাঁর মতে, বাংলার মানুষ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার পক্ষেই ভোট দিচ্ছেন, যার প্রতিফলন মিলবে ফলাফলের দিনেই ।

