ভাড়া জোগাড়ে টান, বন্ধ পার্টি অফিস ! ক্ষমতা হারাতেই 'সস্তার ঠিকানা' খুঁজছে তৃণমূল

ভাড়া জোগাড়ে টান, বন্ধ পার্টি অফিস ! ক্ষমতা হারাতেই 'সস্তার ঠিকানা' খুঁজছে তৃণমূল
রাজনৈতিক মহলের মতে, শুধুই ভাড়া বৃদ্ধি নয়, ক্ষমতা হারানোর পর আর্থিক সঙ্কটও এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে বড় কারণ । অভিজিৎ বোসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : May 9, 2026 at 8:40 PM IST
জলপাইগুড়ি, 9 মে: রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যেই ধাক্কা খেল জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস । দীর্ঘদিনের ভাড়া নেওয়া জেলা পার্টি অফিস বন্ধ করে দিতে হল দলকে । বাবুপাড়ার সেই অফিসের মাসিক প্রায় 40 হাজার টাকার ভাড়া জোগাড় করা এখন আর সম্ভব নয় বলেই কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে জেলা নেতৃত্ব । নতুন করে কদমতলায় তুলনায় কম ভাড়ার একটি অফিসে সরছে জেলা তৃণমূল ।
তৃণমূল সূত্রের খবর, বাবুপাড়ার ভাড়া নেওয়া পার্টি অফিসটির চুক্তির মেয়াদ ভোটের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল । এরপর নতুন করে চুক্তি আর করা হয়নি । দলের মুখপাত্র ভৈরব বর্মন বলেন, "আগের অফিসের ভাড়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল । এখন কদমতলায় নতুন একটি অফিস নেওয়া হচ্ছে ।"
জেলা তৃণমূল সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, "আমি সভাপতি হওয়ার পর বাবুপাড়ায় একটি জায়গা ভাড়া নিয়ে জেলা পার্টি অফিস তৈরি করেছিলাম । এখন আমরা সেই অফিস আর রাখছি না । নতুন অফিস কদমতলায় নেওয়া হচ্ছে । পুরনো জায়গার মালিকও ভোটের আগেই অফিস ছেড়ে দেওয়ার কথা বলছিলেন । ভাড়াও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল ।"
তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, শুধুই ভাড়া বৃদ্ধি নয়, ক্ষমতা হারানোর পর আর্থিক সঙ্কটও এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে বড় কারণ । কারণ, গত 15 বছরে জলপাইগুড়িতে তৃণমূলের কোনও স্থায়ী জেলা পার্টি অফিস গড়ে ওঠেনি । যে নেতা জেলা সভাপতি হয়েছেন, তিনিই নিজের পছন্দমতো জায়গায় বা ভাড়া করা অফিস থেকেই সংগঠন চালিয়েছেন ।
বাম আমলেও একই ছবি ছিল । তৎকালীন জেলা সভাপতি নিজের ভবনে দলীয় অফিস চালাতেন । পরে কল্যাণ চক্রবর্তীও নিজের পছন্দের জায়গায় অফিস তৈরি করেন । 2012 সালে জেলা সভাপতি হওয়ার পর চন্দন ভৌমিক কদমতলা পাটগোলায় দলীয় কার্যালয় গড়ে তুললেও, তাঁকে সরানোর পর সেই অফিস কার্যত অচল হয়ে পড়ে । পরে সৌরভ চক্রবর্তী শিল্পসমিতি পাড়ার অফিস থেকেই সংগঠন চালাতেন ।
2021 সালে মহুয়া গোপ বাবুপাড়ায় নতুন ভাড়া অফিস নেন । কিন্তু এবারে বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে জুড়ে পরাজয়ের জেরে ক্ষমতা হারানোর কয়েক দিনের মধ্যেই সেই অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে । এ নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি । দলের জেলা সহ-সভাপতি বুবাই কর বলেন, "অবৈধভাবে টাকা তুলে এতদিন পার্টি অফিসের ভাড়া চলত । এখন তো আর ক্ষমতায় নেই । সেই টাকা উঠবে কী করে ? তাই অফিস বন্ধ করতে হয়েছে ।"