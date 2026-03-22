গেরুয়া বসনে ভোটের ময়দানে, বিজেপির প্রার্থী হয়ে ভারত সেবাশ্রম থেকে বহিষ্কৃত উৎপল ব্রহ্মচারী

গেরুয়া বসনে ভোটের ময়দানে, বিজেপির প্রার্থী হয়ে ভারত সেবাশ্রম থেকে বহিষ্কৃত উৎপল ব্রহ্মচারী
2003 সালে তিনি কালিয়াগঞ্জের কুনোর গ্রামে ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রমে আসেন ৷ তখন থেকে শনিবার পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকতেন ৷
Published : March 22, 2026 at 6:28 PM IST
মালদা, 22 মার্চ: ছিলেন মহারাজ, এখন ব্রহ্মচারী ৷ গৌড়বঙ্গের তিন জেলায় এখনও পর্যন্ত যতজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে চর্চিত উৎপল ব্রহ্মচারী ৷ উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ কেন্দ্রে বিজেপির তরফে তাঁর নাম ঘোষণা হতেই শোরগোল পড়েছে গৌড়বঙ্গ জুড়ে গেরুয়া বসন পরিহিত 43 বছর বয়সি এই ব্রহ্মচারীকে যে নির্বাচনের ময়দানে দেখা যেতে পারে, সেকথা এখনও ভাবতে পারছেন না অনেকে ৷
আসল বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের গুটিন গ্রামে ৷ পৈতৃক নাম উৎপল বর্মন ৷ বাবা কংগ্রেস বর্মন পেশায় কৃষক ৷ বাড়িতে পড়াশোনার পরিস্থিতি ছিল না ৷ কিন্তু ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলার ইচ্ছে তাঁর ৷ তাই ছেলেকে তিনি পতিরামের ভারত সেবাশ্রম সংঘে রেখে এসেছিলেন ৷ ভারত সেবাশ্রম সংঘের ভাবধারাতেই বড় হন উৎপল ৷ সেখান থেকেই তাঁর পড়াশোনা শুরু ৷ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে বালুরঘাট কলেজে ভর্তি হন ৷ সেই কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক হন ৷ এরপরেই সংসারের বৈরাগ্য ঘিরে ধরে তাঁকে ৷
নিজেকে ভারত সেবাশ্রম সংঘে সঁপে দেন ৷ তাঁর নাম হয় উৎপল ব্রহ্মচারী ৷ 2003 সালে তিনি কালিয়াগঞ্জের কুনোর গ্রামে ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রমে আসেন ৷ তখন থেকে শনিবার পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকতেন ৷ কিন্তু সরাসরি রাজনৈতিক যোগের জন্য শনিবারই তাঁকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয় ৷ রবিবার তিনি শিলিগুড়ি গিয়েছেন ৷ দলের কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসলের ডাকে সাড়া দিয়ে ৷
এহেন স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ ওরফে উৎপল ব্রহ্মচারীকে কালিয়াগঞ্জ কেন্দ্রে প্রার্থী করার কথা বিজেপি কেন ভাবল ? এলাকায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, প্রায় দু’দশক ধরে এই সন্ন্যাসী কালিয়াগঞ্জের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেরিয়েছেন ৷ যে কোনও সমস্যায় মানুষের পাশে থেকেছেন ৷ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন ৷ তার জন্য কখনও তাঁকে অন্যদের কাছে হাত পাততে হয়েছে ৷ যে কোনও ধরনের সামাজিক কাজেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার ৷ এসব কাজের জন্য রাজনৈতিক কোনও ভেদাভেদ তাঁর মধ্যে কখনও দেখা যায়নি ৷ যখন যাঁকে প্রয়োজন, তাঁর কাছেই ছুটে গিয়েছেন তিনি ৷ তখন তিনি কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি কিংবা বামেদের পৃথক চোখে দেখেননি ৷ তবে এর মধ্যেও দীপা দাশমুন্সি আর শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সখ্য তৈরি হয়েছিল ৷ তেমনটাই বলছেন স্থানীয়রা ৷
ছোট থেকে ভারত সেবাশ্রম সংঘের আদর্শে দীক্ষিত উৎপল ব্রহ্মচারীর ভোটার কার্ডের তথ্যটাও অদ্ভুত ৷ সেখানে পিতার নামের জায়গায় কংগ্রেস বর্মন নয়, রয়েছে স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ ব্রহ্মচারীর নাম ৷ অর্থাৎ নির্বাচনী নথিতে তিনি নিজের আধ্যাত্মিক গুরুকে নিজের পিতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন ৷ ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী এমনটা করা যায় কি না তা নিয়ে নিশ্চিত নয় কেউ ৷ অবশ্য পাসপোর্টে তাঁর মায়ের নাম সঠিক লেখা রয়েছে ৷
তিনি বলছেন, "ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে যেমন দেশের পরিচয়পত্র থাকা জরুরি, তেমনই নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পরিচয়পত্রের ব্যবহারও বৈধ ৷ একজন সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক গুরুই তাঁর পিতা ৷ সন্ন্যাস গ্রহণের আগের ও পরের সমস্ত তথ্য এবং প্রয়োজনীয় হলফনামা আমি নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছি ৷ ভারতীয় আইন অনুযায়ী এনিয়ে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয় ৷"
এদিকে সন্ন্যাসী হয়েও নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হওয়ায় গতকালই স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ ওরফে উৎপল ব্রহ্মচারীকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে বহিষ্কার করেন সংঘের প্রধান কার্যালয় কলকাতার প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ৷ এনিয়ে সংঘের গভর্নিং বডির সদস্য স্বামী প্রদীপ্তানন্দ জানান, "ভারত সেবাশ্রম সংঘ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ৷ সন্ন্যাসী হয়ে কেউ সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লে সংঘ তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না ৷ সেই নিয়ম মেনেই স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দকে সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে ৷"
একজন সন্ন্যাসী হয়েও ভোট রাজনীতির ময়দানে কেন ? ব্রহ্মচারী প্রার্থীর সহাস্য জবাব, "সমাজ সংস্কারের স্বার্থেই আমার এই সিদ্ধান্ত ৷ সন্ন্যাসী হয়ে আশ্রমে থেকে যে কাজ করা বর্তমান সময়ে কখনই সম্ভব নয় ৷ তাই যেদিন প্রার্থী হিসাবে আমার নাম ঘোষণা করা হয়েছে, সেদিন নিজের পদত্যাগপত্র ভারত সেবাশ্রম সংঘ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি ৷ 17 মার্চ আমার ই-মেইল করা সেই পদত্যাগপত্রই গৃহীত হয়েছে ৷ আমাকে সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়নি ৷ আমার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করারও কিছু কারণ রয়েছে ৷ ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি ৷ অর্থের অভাবে গরিব মানুষকে তিলে তিলে মারা যেতে দেখেছি ৷ এই রাজ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ভীষণ প্রয়োজন ৷ এই রাজ্যে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রয়োজন ৷ নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করে নতুন নতুন কাজের সুযোগ দিয়ে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপকার করার প্রয়োজন ৷ আশ্রমে বসে এসব কাজ হয় না ৷ তার জন্য পথে নামতে হয় ৷ মানুষের কথা চিন্তা করেই আমার নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত ৷ আজ শিলিগুড়ি এসেছি ৷ এখান থেকে কালিয়াগঞ্জ ফিরেই ফের প্রচারে নামব ৷"
দুঁদে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের ব্যস্ত ভিড়ে গেরুয়া বসন পরিহিত উৎপল ব্রহ্মচারী ইভিএম-এ মানুষের কতটা সমর্থন পেতে পারেন সেটা সময় বলবে ৷ তবে এই মুহূর্তে তিনিই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ৷ সন্ন্যাসী মহল থেকে গেরস্থের হেঁশেলেও এখন তাঁকে নিয়েই চর্চা ৷ ভোট ময়দানে এহেন এক প্রার্থীকে কীভাবে কাউন্টার করা যায়, তা নিয়ে নীল নকশা প্রস্তুতে খামতি নেই পদ্ম বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিরও ৷