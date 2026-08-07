Gen-Z আন্দোলনকে ভয় পেয়ে ময়দানে মোহন ভাগবত ! কটাক্ষ অধীরের

Gen-Z আন্দোলনকে ভয় পেয়ে ময়দানে মোহন ভাগবত ! কটাক্ষ অধীরের
বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাতে উপনির্বাচনে পরাজয় বিজেপিকে নাড়িয়ে দিয়েছে বলে দাবি করলেন অধীর ৷ আরএসএস-কেও ভাবাচ্ছে জেন-জি, বলছেন কংগ্রেস নেতা ৷
Published : August 7, 2026 at 8:19 PM IST
বহরমপুর, 7 অগস্ট: জেন-জি আন্দোলনে ভয় পেয়েছে বিজেপি ! আর শুধু বিজেপি নয়, আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো সংগঠনগুলিও একই আতঙ্কে ভুগছে বলে দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরী ৷ আর সেই কারণে ময়দানে নামতে হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস পরিচালক মোহন ভাগবতকে ৷
শুক্রবার বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক থেকে অধীর বলেন, "মোহন ভাগবত কোনওদিন যুব সম্প্রদায়ের কথা বলেননি ৷ কিন্তু আজ তাঁকে বলতে হচ্ছে ৷ কারণ, জেন-জি তাঁকে বলতে বাধ্য করেছে ৷" নিজের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিজেপির বিহারের বাঁকিপুর হাতছাড়া হওয়া, মধ্যপ্রদেশে পরাজয়, গুজরাতেও ফল বিপক্ষে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন লোকসভায় কংগ্রেসের প্রাক্তন দলনেতা অধীর ৷
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করে অধীর চৌধুরী বলেন, "জেন-জি আন্দোলনকে গোটা বিজেপি ভয় পেয়েছে ৷ বিজেপি ভয় পেয়েছে মানে আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সকলেই ভয় পেতে শুরু করেছে ৷ এই জেন-জি আগামী দিনে স্বাধীন পথ অবলম্বন করে এগোতে চাইছে ৷ এই জেন-জি আন্দোলনের কাছে শক্তিশালী সরকার 'বিশ্বগুরু'-কেও মাথা নত করতে হয়েছে ৷ তাদের আন্দোলনে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করাতে বাধ্য করেছে ৷"
এরপরেই আরএসএস ভয় পেয়েছে বলে দাবি করেন অধীর ৷ তিনি বলেন, "স্বাভাবিকভাবে ভয়ে আরএসএস-এর টনক নড়েছে ৷ বিষয়টাকে লঘু করে দেখাতে এখন তাদেরও বলতে হচ্ছে, 'আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি' ৷ এই বলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আছি, এটা প্রমাণ করতে হচ্ছে ৷ মোহন ভাগবতকেও পথে নামতে হচ্ছে ৷ যে মোহন ভাগবত তাঁর সংঘের পরিচালক হিসাবে জীবনে কোনওদিন যুব সম্প্রদায়ের কথা বলেননি ৷ আজ বলতে হচ্ছে, কারণ জেন-জি তাঁকে বাধ্য করেছে ৷"
উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার নীতিন নবীনের ছেড়ে আসা বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভা আসনে জিতেছেন এক সময়ের ভোট কুশলি প্রশান্ত কিশোর ৷ বাঁকিপুরে, মধ্যপ্রদেশে বিজেপির পরাজয়, গুজরাতে বিজেপির খারাপ ফলাফলের প্রসঙ্গ টেনে এনে অধীর চৌধুরী দাবি করেন, বিজেপির খারাপ সময় শুরু হয়েছে ৷ দিল্লির ছাত্র আন্দোলন বিজেপি সঙ্গে আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের চিন্তাভাবনারও বদল হচ্ছে, বলে উল্লেখ করেছেন অধীর ৷ আরএসএস পরিচালক মাঠে নেমে পরিস্থিতি ঘোরানোর চেষ্টা করছেন, এমনই ইঙ্গিত এই কংগ্রেস নেতার ৷