বিজেপির হাতে ‘তামাক’ খাচ্ছেন না প্রমাণ করতেই বেবিকে ফোন মমতার: মহম্মদ সেলিম
Salim Taunts Mamata Banerjee: সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবিকে ফোন করা নিয়ে মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷
Published : September 26, 2026 at 9:24 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: নির্বাচন কমিশন, এসআইআর এবং গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষার প্রশ্নে তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএম-এর মধ্যে নতুন করে যোগাযোগের আবহ তৈরি হয়েছে । সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোনালাপ ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেবিকে ফোন করে বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনি আর বিজেপির ‘তামাক’ খাচ্ছেন না । সেলিমের কথায়, ‘‘যাঁরা একসময় বলেছিলেন সিপিএম নেই, বামফ্রন্ট শেষ এবং লালঝান্ডার আর কোনও রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না, তাঁদেরই এখন রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে সিপিএমের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে ।’’
সেলিম আরও বলেন, ‘‘বেবিকে ফোন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝাতে চাইলেন যে আমি আর বিজেপির তামাক খাচ্ছি না ।” তাঁর দাবি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে সিপিএমের সঙ্গে কথা বলা কিংবা অন্তত সিপিএমের নাম উচ্চারণ করাও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ।
তবে এই যোগাযোগকে কোনও নির্বাচনী সমঝোতা বা জোটের ইঙ্গিত হিসেবে দেখাতে নারাজ সেলিম । তাঁর বক্তব্য, সিপিএম ইতিমধ্যেই বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে নির্বাচন, এসআইআর, ভোট এবং সাংবিধানিক কাঠামো রক্ষার প্রশ্নে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ।
সেলিম জানান, 28 সেপ্টেম্বর ভগৎ সিংহের জন্মদিন থেকে 2 অক্টোবর গান্ধিজির জন্মদিন পর্যন্ত দেশজুড়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে । বিজেপির সঙ্গে না থাকা সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি ।
তাঁর দাবি, সেই চিঠি পাওয়ার পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং আন্দোলনে থাকার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন । সেলিমের বক্তব্য, এর মধ্যে ‘একসঙ্গে ভোট করা’ বা নির্বাচনী সমঝোতার অর্থ খোঁজা ঠিক নয় । তাঁর মতে, মানুষের অধিকার, ভোটাধিকার এবং গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষার মতো প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলিকে একসঙ্গে আন্দোলনে আসতে হবে ।
তিনি আরও বলেন, রাজনীতিকে শুধু নির্বাচনকেন্দ্রিক করে দেখার প্রবণতা রয়েছে । কিন্তু ভোটের বাইরেও মানুষের অধিকার রক্ষা, তরুণ প্রজন্মের ভোটাধিকার নিয়ে লড়াই এবং বিভিন্ন বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন—এসব রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ । তাঁর কথায়, “এর মধ্যে ভোট নেই ।”
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