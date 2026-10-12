লেনিন-মার্কস-হো চি মিনের নাম মুছতে দেব না ! পুজোর পর গণ আন্দোলনের ডাক সেলিমের
Mass movement: সেলিমের হুঁশিয়ারি, ইতিহাস পালটাতে দেব না । সরকার বদলালেই মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনা ও ঐতিহাসিক স্মৃতি মুছে ফেলা যায় না। সাহাজান পুরকাইত-এর প্রতিবেদন।
Published : October 12, 2026 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: লেনিন, কার্ল মার্কস ও হো চি মিনের নামে থাকা রাস্তার নাম পরিবর্তনের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা । ইতিহাস ও ঐতিহ্য মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে । এই অভিযোগ তুলে যৌথ প্রতিবাদে নামল রাজ্যের বামপন্থী দলগুলি ।
সোমবার ধর্মতলায় লেনিনের মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভের পরিকল্পনা থাকলেও কলকাতা পুলিশের অনুমতি না মেলায় শেষ মুহূর্তে কর্মসূচির স্থান বদল করতে হয় । সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন বাম নেতৃত্ব । সেখান থেকেই তাঁদের হুঁশিয়ারি, রাস্তার নাম বদলের এই উদ্যোগের প্রতিবাদ কলকাতার মধ্যে আটকে থাকবে না । পুজোর পর নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে ।
বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের নেতা অতনু চক্রবর্তী, ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় এবং এসইউসিআই(সি)-র চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য-সহ বামপন্থী নেতারা । তাঁদের বক্তব্য, রাস্তার নাম পরিবর্তনের বিষয়টিকে নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখলে ভুল হবে । এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের মূল্যায়ন, সংস্কৃতির বহুত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন । তাঁদের অভিযোগ, রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধিতার নামে আন্তর্জাতিক ইতিহাস ও মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বদের স্মৃতি মুছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে ।
অবস্থান বিক্ষোভ থেকে সেলিমের অভিযোগ, নাম বদলের রাজনীতির আড়ালে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে । বেকারত্ব, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্কট, শিক্ষক নিয়োগ, রাস্তার বেহাল দশা এবং সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার বদলে সামনে আনা হচ্ছে রাস্তার নাম পরিবর্তনের বিতর্ক । তাঁর বক্তব্য, সরকার বদলালেই মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনা ও ঐতিহাসিক স্মৃতি মুছে ফেলা যায় না ।
সেলিমের কথায়, "একটা সরকার পাল্টে গেলেই তারা আমাদের সব কিছু পালটে দেবে, এটা হবে না ।" তাঁর মতে, লেনিন, মার্কস কিংবা হো চি মিনের নামের সঙ্গে শুধু কয়েকটি রাস্তার পরিচয় জড়িয়ে নেই । এই নামগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস । তাই নাম পরিবর্তনের প্রশ্নে প্রতিবাদ জানানো মানে কেবল কয়েকটি রাস্তার নাম রক্ষা করা নয়, ইতিহাসের বহুত্ব এবং মানুষের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার দাবিও তোলা ।
বাম নেতৃত্বের আশঙ্কা, এই প্রবণতা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে অন্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের স্মৃতি নিয়েও বিতর্ক তৈরি হতে পারে । মহাত্মা গান্ধি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু-সহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের অবদানকে কীভাবে দেখা হবে, সেই প্রশ্নও বৃহত্তর আলোচনার অংশ বলে মনে করছেন তাঁরা ।
সেলিমের বক্তব্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই আদানপ্রদান চলছে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌতম বুদ্ধ কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার মতোই বহু মনীষীর অবদান দেশ ও কালের সীমানা অতিক্রম করেছে । কোনও একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাসের অন্য ধারাগুলিকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয় বলেই তাঁর দাবি ।
ধর্মীয় মেরুকরণ, ঘৃণা ও বিদ্বেষের রাজনীতির অভিযোগও তুলেছেন সেলিম । তাঁর বক্তব্য, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের মতো জরুরি বিষয়গুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে পরিচয় ও ইতিহাসের প্রশ্নকে সামনে আনা হচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে রাস্তার নাম পরিবর্তনের বিরোধিতাকে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখছে বামপন্থী দলগুলি । তাদের মতে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং দেশের বহুত্ববাদী ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্নে নাগরিকদের একজোট হওয়া প্রয়োজন ।
সিপিআইএম(এল) লিবারেশনের নেতা অতনু চক্রবর্তী জানান, ধর্মতলায় লেনিনের মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু পুলিশের অনুমতি না-মেলায় কয়েক ঘণ্টার নোটিশে কর্মসূচির স্থান পরিবর্তন করে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে যেতে হয় । তাঁর অভিযোগ, মার্কস, লেনিন ও হো চি মিনের মতো ব্যক্তিত্বদের স্মৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা আসলে ইতিহাস এবং বাংলার ঐতিহ্যের উপর আঘাত । দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানের নাম পরিবর্তন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যক্তিত্বদের মূল্যায়ন নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, তার প্রেক্ষিতেই এই উদ্যোগকে দেখতে হবে বলে মনে করেন তিনি ।
অতনুর বক্তব্য, এই প্রতিবাদ শুধু কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে । পুজোর পর নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে বৃহত্তর কনভেনশন করার পরিকল্পনাও রয়েছে । সেই মঞ্চে ইতিহাস, সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নাম পরিবর্তনের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করে পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতে চায় বামপন্থী দলগুলি ।
ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা নরেন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, নবজাগরণের বাংলা এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদ রক্ষার প্রশ্নে আজ প্রতিবাদে নামতে হচ্ছে, এটাই উদ্বেগের । তাঁর মতে, ভারতের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে । রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্মীয় সম্প্রীতির ভাবনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের ঐতিহ্য বুঝতে হলে নিজস্ব মনীষীদের জীবন ও দর্শন থেকেও শিক্ষা নিতে হবে । নরেনের অভিযোগ, বিজেপি কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যকে দুর্বল করতে চাইছে ।
এসইউসিআই(সি)-র নেতা চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যও এই প্রতিবাদকে বৃহত্তর গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার আহ্বান জানান । তাঁর বক্তব্য, মার্কস ও লেনিনের প্রভাব শুধু কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে সীমাবদ্ধ নয় । ঔপনিবেশিক শাসন, সাম্রাজ্যবাদ এবং শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংগ্রামেও তাঁদের চিন্তাভাবনার প্রভাব পড়েছে । ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম এবং বিভিন্ন সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের চিন্তায় আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব নিয়ে আরও বেশি প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন তিনি ।
চণ্ডীদাসের অভিযোগ, রাস্তার নাম পরিবর্তনের বিতর্কের পিছনে বামপন্থী আদর্শ এবং শোষণবিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে । তাঁর মতে, ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানা ধারাকে বাদ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা দেশের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের পরিপন্থী । এই পরিস্থিতিতে পারস্পরিক মতপার্থক্য সরিয়ে রেখে বামপন্থী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি ।
এদিনের অবস্থান বিক্ষোভে বাম নেতৃত্বের বক্তব্যে স্পষ্ট, রাস্তার নাম পরিবর্তন নিয়ে আপত্তি জানানোই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য নয় । ইতিহাসের ব্যাখ্যা, রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার এবং নাগরিক অধিকারের প্রশ্নকে সামনে এনে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ ছড়িয়ে দিতে চান তাঁরা । পুজোর পর বৃহত্তর নাগরিক কনভেনশন এবং বিভিন্ন জেলায় আন্দোলনের কর্মসূচি সেই পরিকল্পনারই অংশ । এখন দেখার, বামেদের এই যৌথ উদ্যোগ কতটা বিস্তৃত হয় এবং নাম পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্ক রাজ্য রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে ।