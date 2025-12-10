ওঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে ! '60 হাজারে ভোট' বিতর্কে শুভেন্দুকে পালটা কৃষ্ণ কল্যাণীর

ওঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে ! '60 হাজারে ভোট' বিতর্কে শুভেন্দুকে পালটা কৃষ্ণ কল্যাণীর
তৃণমূল বিধায়কের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে নারাজ জেলা নেতৃত্ব ৷ নারী সমাজের অপমানের অভিযোগে সরব বিরোধীরা ৷
Published : December 10, 2025 at 5:35 PM IST
রায়গঞ্জ, 10 ডিসেম্বর: মহিলাদের একটা ভোটের দাম 60 হাজার টাকা ৷ দলীয় সভায় এমনই মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন রায়গঞ্জে তৃণমূলের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী ৷ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোশাল মিডিয়া পোস্টে কৃষ্ণ কল্যাণীর বিরুদ্ধে সরকারি অনুদানের টাকায় ভোট কেনার অপচেষ্টার অভিযোগ তুলেছেন ৷ যার পালটা জবাব দিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে 'পাগল' বলে নিশানা করলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক ৷ শুভেন্দুর মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করলেন তিনি ৷
বর্তমানে ব্যক্তিগত কাজে বিদেশে আছেন রায়গঞ্জের বিধায়ক তথা ব্যবসায়ী কৃষ্ণ কল্যাণী ৷ সেখান থেকেই ফোনে তিনি বলেন, "ওঁর (শুভেন্দু) মস্তিস্কের বিকৃতি ঘটেছে ৷ ওঁর চিকিৎসার প্রয়োজন ৷ খুব তাড়াতাড়ি কোনও মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে সুস্থ হয়ে আসুক, তারপর ওঁর কথার জবাব দেব ৷ উনি নিজে দলবদলু ৷ আমি তো বিজেপি থেকে ইস্তফা দিয়ে, তৃণমূল দলের প্রতীকে দাঁড়িয়ে ভোটে জিতে এসেছি ৷"
উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্যের সঙ্গেই কৃষ্ণ কল্যাণীর মহিলাদের 'ভোটের দাম 60 হাজার টাকা' মন্তব্যের ভিডিয়ো পাশাপাশি দিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন বিরোধী দলনেতা ৷ সেখানে টাকার বিনিময়ে ভোট কেনার প্রসঙ্গে কৃষ্ণ কল্যাণীর বক্তব্যকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু ৷ পাশাপাশি, রায়গঞ্জের বিধায়ককে দলবদলু বলেও খোঁচা দেন তিনি ৷
কৃষ্ণ কল্যাণী ঠিক কী বলেছিলেন ? তাঁর কথায়, "আমি আগে ব্যবসায়ী পরে রাজনীতিবিদ ৷ ফলে ব্যবসার লাভ-ক্ষতি আমি ভালো বুঝি ৷ আপনাদের একটা ভোটের দাম কত জানেন ? আমি বলছি, মিনিমাম 60 হাজার টাকা ৷ একটা ভোটের দাম কম করে 60 হাজার টাকা কী করে ? প্রতি মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন 1 হাজার টাকা ৷ 1 বছরে 12 মাস ৷ মানে 12 হাজার টাকা হচ্ছে ৷ আর 5 বছরে হয়ে যাচ্ছে 60 হাজার টাকা ৷ 60 হাজার টাকার কমে ভোট দেবেন ? আর 60 হাজার টাকা যদি কেউ দেয়, আমি বলব, না-ভাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এর থেকে বেশি দিয়েছে ৷ এখন আপনারা যা পারবেন তাই করুন ৷ কিন্তু, 60 হাজারের কমে মানবেন না ৷"
তবে, দলীয় বিধায়কের '5 বছরে 60 হাজার টাকায় একটি ভোট' মন্তব্যে নিজেদের কিছুটা গুটিয়ে নিয়েছে উত্তরদিনাজপুর জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বিষয়টি কৃষ্ণ কল্যাণীর দিকেই ঠেলে দেন ৷ কানাইয়ালাল বলেন, "এ বিষয়ে যা বলার, তা বিধায়ক বলে দিয়েছেন ৷"
প্রায় একইভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যান উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের সম্পাদক ৷ তিনি বলেন, "এ নিয়ে আমরা কিছু বলব না ৷ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যা বলার বলবে ৷" তবে, এই বিতর্কে কৃষ্ণ কল্যাণীর বিরুদ্ধে মহিলাদের অপমান করার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা ৷
রায়গঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক তথা উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, "কৃষ্ণ কল্যাণী বলেছেন মহিলাদের ভোটের মূল্য 60 হাজার টাকা ৷ আজকে যে মহিলাদের এই অপমান, তা কিছুতেই মানা যায় না ৷ মহিলাদের আমরা মা-বোন-দিদি বলি ৷ সেই মহিলাদের আজকে উনি কী ভেবেছেন ? ওঁর মতিভ্রম হয়েছে ৷ মাথা খারাপ হয়েছে, এখনই চিকিৎসার দরকার ৷ মা-বোনদের এভাবে অপমান, মহিলাদের একটা ভোটের মূল্য 60 হাজার টাকা ! এটা আমরা কিছুতেই মানতে পারছি না ৷"
মহিলাদের ভোটের 'দর' বেঁধে দেওয়ার প্রসঙ্গে সিপিআইএম-এর রায়গঞ্জ শহরের সম্পাদক তীর্থ দাস বলেন, "এখানে বলার কিছু নেই ৷ আসলে উনি তো শিকার করেন যে, উনি প্রথমে ব্যবসায়ী তারপরে রাজনীতিবিদ ৷ ওদের রাজনীতিটাই ব্যবসা ৷ লাভ-ক্ষতি কীভাবে হবে, সেটা সবসময় ভাবেন ৷ তাই মানুষকে মানুষ মনে করেন না ৷ পণ্য বলে মনে করেন ৷ এমন ভাব করছে, যে ওদের ঘর থেকে টাকা দিচ্ছে ৷ যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, সেটা আমার-আপনার দেওয়া করের টাকা ৷