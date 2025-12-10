ETV Bharat / politics

ওঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে ! '60 হাজারে ভোট' বিতর্কে শুভেন্দুকে পালটা কৃষ্ণ কল্যাণীর

তৃণমূল বিধায়কের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে নারাজ জেলা নেতৃত্ব ৷ নারী সমাজের অপমানের অভিযোগে সরব বিরোধীরা ৷

রায়গঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী ৷ (ইটিভি ভারত)
রায়গঞ্জ, 10 ডিসেম্বর: মহিলাদের একটা ভোটের দাম 60 হাজার টাকা ৷ দলীয় সভায় এমনই মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন রায়গঞ্জে তৃণমূলের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী ৷ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোশাল মিডিয়া পোস্টে কৃষ্ণ কল্যাণীর বিরুদ্ধে সরকারি অনুদানের টাকায় ভোট কেনার অপচেষ্টার অভিযোগ তুলেছেন ৷ যার পালটা জবাব দিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে 'পাগল' বলে নিশানা করলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক ৷ শুভেন্দুর মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করলেন তিনি ৷

বর্তমানে ব্যক্তিগত কাজে বিদেশে আছেন রায়গঞ্জের বিধায়ক তথা ব্যবসায়ী কৃষ্ণ কল্যাণী ৷ সেখান থেকেই ফোনে তিনি বলেন, "ওঁর (শুভেন্দু) মস্তিস্কের বিকৃতি ঘটেছে ৷ ওঁর চিকিৎসার প্রয়োজন ৷ খুব তাড়াতাড়ি কোনও মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে সুস্থ হয়ে আসুক, তারপর ওঁর কথার জবাব দেব ৷ উনি নিজে দলবদলু ৷ আমি তো বিজেপি থেকে ইস্তফা দিয়ে, তৃণমূল দলের প্রতীকে দাঁড়িয়ে ভোটে জিতে এসেছি ৷"

শুভেন্দুকে কটাক্ষ কৃষ্ণ কল্যাণীর (নিজস্ব ভিডিয়ো)

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্যের সঙ্গেই কৃষ্ণ কল্যাণীর মহিলাদের 'ভোটের দাম 60 হাজার টাকা' মন্তব্যের ভিডিয়ো পাশাপাশি দিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন বিরোধী দলনেতা ৷ সেখানে টাকার বিনিময়ে ভোট কেনার প্রসঙ্গে কৃষ্ণ কল্যাণীর বক্তব্যকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু ৷ পাশাপাশি, রায়গঞ্জের বিধায়ককে দলবদলু বলেও খোঁচা দেন তিনি ৷

কৃষ্ণ কল্যাণী ঠিক কী বলেছিলেন ? তাঁর কথায়, "আমি আগে ব্যবসায়ী পরে রাজনীতিবিদ ৷ ফলে ব্যবসার লাভ-ক্ষতি আমি ভালো বুঝি ৷ আপনাদের একটা ভোটের দাম কত জানেন ? আমি বলছি, মিনিমাম 60 হাজার টাকা ৷ একটা ভোটের দাম কম করে 60 হাজার টাকা কী করে ? প্রতি মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন 1 হাজার টাকা ৷ 1 বছরে 12 মাস ৷ মানে 12 হাজার টাকা হচ্ছে ৷ আর 5 বছরে হয়ে যাচ্ছে 60 হাজার টাকা ৷ 60 হাজার টাকার কমে ভোট দেবেন ? আর 60 হাজার টাকা যদি কেউ দেয়, আমি বলব, না-ভাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এর থেকে বেশি দিয়েছে ৷ এখন আপনারা যা পারবেন তাই করুন ৷ কিন্তু, 60 হাজারের কমে মানবেন না ৷"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর ৷ (ছবি- সোশাল মিডিয়া)

তবে, দলীয় বিধায়কের '5 বছরে 60 হাজার টাকায় একটি ভোট' মন্তব্যে নিজেদের কিছুটা গুটিয়ে নিয়েছে উত্তরদিনাজপুর জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বিষয়টি কৃষ্ণ কল্যাণীর দিকেই ঠেলে দেন ৷ কানাইয়ালাল বলেন, "এ বিষয়ে যা বলার, তা বিধায়ক বলে দিয়েছেন ৷"

প্রায় একইভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যান উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের সম্পাদক ৷ তিনি বলেন, "এ নিয়ে আমরা কিছু বলব না ৷ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যা বলার বলবে ৷" তবে, এই বিতর্কে কৃষ্ণ কল্যাণীর বিরুদ্ধে মহিলাদের অপমান করার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা ৷

রায়গঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক তথা উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, "কৃষ্ণ কল্যাণী বলেছেন মহিলাদের ভোটের মূল্য 60 হাজার টাকা ৷ আজকে যে মহিলাদের এই অপমান, তা কিছুতেই মানা যায় না ৷ মহিলাদের আমরা মা-বোন-দিদি বলি ৷ সেই মহিলাদের আজকে উনি কী ভেবেছেন ? ওঁর মতিভ্রম হয়েছে ৷ মাথা খারাপ হয়েছে, এখনই চিকিৎসার দরকার ৷ মা-বোনদের এভাবে অপমান, মহিলাদের একটা ভোটের মূল্য 60 হাজার টাকা ! এটা আমরা কিছুতেই মানতে পারছি না ৷"

মহিলাদের ভোটের 'দর' বেঁধে দেওয়ার প্রসঙ্গে সিপিআইএম-এর রায়গঞ্জ শহরের সম্পাদক তীর্থ দাস বলেন, "এখানে বলার কিছু নেই ৷ আসলে উনি তো শিকার করেন যে, উনি প্রথমে ব্যবসায়ী তারপরে রাজনীতিবিদ ৷ ওদের রাজনীতিটাই ব্যবসা ৷ লাভ-ক্ষতি কীভাবে হবে, সেটা সবসময় ভাবেন ৷ তাই মানুষকে মানুষ মনে করেন না ৷ পণ্য বলে মনে করেন ৷ এমন ভাব করছে, যে ওদের ঘর থেকে টাকা দিচ্ছে ৷ যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, সেটা আমার-আপনার দেওয়া করের টাকা ৷

