আর একদিন দেখব, প্রার্থী না-করলে 'উচিত শিক্ষা' তৃণমূলকে ! স্বপ্না টিকিট পাওয়ায় হুঁশিয়ারি খগেশ্বরের

আর একদিন দেখব, প্রার্থী না-করলে 'উচিত শিক্ষা' তৃণমূলকে ! স্বপ্না টিকিট পাওয়ায় হুঁশিয়ারি খগেশ্বরের
টাকা দিয়ে তৃণমূলে ভোটের টিকিট বিক্রির অভিযোগ রাজগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের ৷ স্বপ্নাকে জিততে না-দেওয়ার হুঁশিয়ারি !
Published : March 18, 2026 at 6:48 PM IST
জলপাইগুড়ি, 18 মার্চ: রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনকে ৷ আর তাতেই বেজায় চটেছেন রাজগঞ্জ বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায় ৷ টিকিট না-পেয়ে ক্ষোভে আগেই তিনি জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দিয়েছেন ৷ এবার সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' ঘোষণা করলেন খগেশ্বর ৷
এ দিন হুমকির সুরেই খগেশ্বর বললেন, "আর একদিন দেখব ৷ দল যদি প্রার্থী না-করে, তাহলে আগামিকাল সিদ্ধান্ত নেব ৷ তবে, দলকে উচিত শিক্ষা দেব এই রাজগঞ্জের মাটিতে ৷" এমনকি শীর্ষ নেতৃত্বের ঠিক করা প্রার্থী স্বপ্না বর্মন জিততে পারবেন না-বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন রাজগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক ৷ ফলে প্রথমবার ভোটের টিকিট পেয়েই স্বপ্না বর্মন বিপাকে পড়ছেন বলে মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল ৷ যদিও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি এশিয়াডে হেপ্টাথেলনে সোনাজয়ী অ্যাথলিট ৷
তবে দলের সিদ্ধান্ত কোনও মতে মানতে পারছেন না খগেশ্বর রায় ৷ তাই হুঁশিয়ারির সুরেই বললেন, "আমাকে দল প্রার্থী করবে না, এটা ভাবতেই পারছি না ৷ একবার জানানোর প্রয়োজন মনে করল না কেউ ৷ দল আমাদের সঙ্গে যে কাজটা করল, এর শেষ দেখে ছাড়ব ৷ আমি আজ পর্যন্ত দেখব দল আমাকে প্রার্থী করে কি না ৷ দল যদি আমাকে প্রার্থী না-করে, তাহলে আমি আগামিকাল সিদ্ধান্ত নেব কী করব ! তবে, দলকে আমি উচিত শিক্ষা দেব ৷ টাকার কাছে আমি হেরে গেলাম ৷ টাকা দিয়ে টিকিট বিক্রি হল ৷"
পাশাপাশি, দলের ভিতরেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুললেন খগেশ্বর রায় ৷ তিনি বলেন, "আমাকে সরিয়ে দিতে পারলে অনেকের সুবিধা হবে ৷ সেই কারণেই আমাকে সরানো হল ৷ দল আমাকে প্রার্থী না-করলে আমার রাজগঞ্জের প্রত্যেকটা অঞ্চলের সভাপতি পদত্যাগ করবেন আগামিকাল ৷ আমি ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেছি ৷ আমাকে অনেকেই ফোন করেছেন ৷ দেখা যাক কী করে দল ! স্বপ্না কোনওদিনও রাজগঞ্জ কেন্দ্র থেকে জিততে পারবে না ৷"
এ নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, "খগেশ্বর রায় আমাদের দলের পুরনো একজন বিধায়ক ৷ তাঁকে দল টিকিট দেয়নি ৷ এটা আমাদের শীর্ষ নেতৃত্বের বিষয় ৷ তবে, আশা সবারই থাকে ৷ এক্ষেত্রে দল হয়তো তাঁকে অন্য কোনও দায়িত্ব দেবে ৷" আর প্রদীপকুমার বর্মার টিকিট না-পাওয়া নিয়ে তিনি বলেন, "নিজেই এবার নির্বাচনে লড়াই করতে রাজি হননি উনি (প্রদীপকুমার বর্মা) ৷ তাই তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি ৷"
উল্লেখ্য, 2009 সালের উপনির্বাচনে জিতে প্রথমবার রাজগঞ্জ বিধানসভা থেকে বিধায়ক হয়ে রাজ্য বিধানসভায় গিয়েছিলেন তিনি ৷ এরপর 2011 সালের পালাবদলের সময় থেকে 2021 সাল পর্যন্ত রাজগঞ্জ বিধানসভা থেকে ভোটে লড়ে জিতেছেন খগেশ্বর রায় ৷ এমন একজন বিধায়ককে এবার টিকিট দেওয়া হল না দেখে জেলার রাজনৈতিক মহলের অনেক অবাক ৷
2011 সালে খগেশ্বর রায় মোট 74 হাজার 546 ভোট পেয়েছিলেন ৷ তাঁর জয়ের ব্যবধান ছিল 7 হাজার 20 ভোট ৷ 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে খগেশ্বর রায় পেয়েছিলেন 89 হাজার 785 ভোট ৷ তাঁর নিকটতম প্রতিপক্ষ বিজেপির সত্যন্দ্রনাথ মণ্ডল পেয়েছিলেন 75 হাজার 108 ভোট ৷ তাঁর জয়ের ব্যবধান ছিল 14 হাজার 677 ভোট ৷ আর 2021 সালে রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 1 লক্ষ 4 হাজার 641 ভোট পেয়েছিলেন খগেশ্বর ৷ তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী সুপেন রায় পেয়েছিলেন 88 হাজারা 868 ভোট ৷ খগেশ্বর রায় 15 হাজার 773 ভোটে জয়ী হন ৷