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মেয়রের পদত্যাগের দিনেই সল্টলেকে ফুটপাথ উচ্ছেদে বিধায়ক! কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ

কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে কোটি টাকার কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ এনে বিধায়ক বলেন, ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা চলছে । অথচ বৈধ অনুমতি নেই, নেই ফায়ার লাইসেন্সও ।

Salt Lake
ফুটপাথ উচ্ছেদে বিধায়ক (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 6:35 PM IST

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কলকাতা, 4 জুন: একদিকে বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী পদত্যাগপত্র জমা দিচ্ছেন, অন্যদিকে সল্টলেকের রাস্তায় নেমে কার্যত 'অভিযান' চালাতে দেখা গেল এলাকার বিধায়ক ড. শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে । সিটি সেন্টার সংলগ্ন এলাকায় ফুটপাথ দখল করে গড়ে ওঠা বেআইনি দোকানপাটের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে কোটি টাকার তোলাবাজির বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তিনি ।

বৃহস্পতিবার সল্টলেকের সিটি সেন্টার লাগোয়া এলাকায় গিয়ে একাধিক দোকান ও স্থায়ী কাঠামো ঘুরে দেখেন বিধায়ক । অভিযোগ, ফুটপাথ দখল করে দীর্ঘদিন ধরে চলছে ব্যবসা । কোথাও গ্যারাজের ভিতরে রান্নাবান্না, কোথাও আবার ফুটপাথ ঘিরে তৈরি হয়েছে অস্থায়ী রান্নাঘর ও দোকান । পরিস্থিতি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন শারদ্বত ।

মেয়রের পদত্যাগের দিনেই সল্টলেকে ফুটপাথ উচ্ছেদে বিধায়ক! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "এখানে ব্যবসা করার কোনও বৈধ অনুমতি নেই । নেই ফায়ার লাইসেন্সও । সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে স্থায়ী কাঠামো তৈরি করে ব্যবসা চলছে । এগুলো অবিলম্বে সরাতে হবে ।"

এদিন বিধায়ককে নিজের হাতে একটি ডায়েরিতে বেআইনি দোকানগুলির তথ্য নথিবদ্ধ করতেও দেখা যায় । তিনি নির্দেশ দেন, সমস্ত বেআইনি নির্মাণ অপসারণ না-হওয়া পর্যন্ত দোকান বন্ধ রাখতে হবে । একই সঙ্গে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "আগামিকালের মধ্যে সব বেআইনি কাঠামো ভেঙে ফেলতে হবে । নিজেরা না-ভাঙলে আমরা এসে ভেঙে দেব । তখন কিন্তু দোকান চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে ।"

তবে শুধু উচ্ছেদ অভিযানেই থেমে থাকেননি বিধায়ক । এই বাজার ঘিরে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগও তুলেছেন তিনি । স্থানীয় কাউন্সিলর তুলসী সিনহা রায় এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার কাটমানি আদায়ের অভিযোগ এনে শারদ্বতের দাবি, "প্রত্যেক দোকান বসানোর জন্য প্রথমে 85 হাজার থেকে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে । তারপর প্রতি মাসে দোকানপিছু 10 থেকে 15 হাজার টাকা করে তোলা আদায় করা হয়েছে।"

বিধায়কের আরও অভিযোগ, গোটা লেনদেনই হয়েছে নগদে এবং কোনও রসিদ দেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, সিটি সেন্টার সংলগ্ন এই কয়েকটি দোকান থেকেই প্রতি মাসে 1 কোটিরও বেশি টাকা অবৈধ ভাবে সংগ্রহ করা হয় । যদিও বিধায়কের এই গুরুতর অভিযোগ নিয়ে কাউন্সিলর তুলসী সিনহা রায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি ।

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TAGGED:

BJP MLA
হকার উচ্ছেদ
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