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দুর্গাপুরে নাবালিকার গণধর্ষণ-কাণ্ড: মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযুক্তদের এনকাউন্টারের দাবি বিধায়কের

নাবালক ও নাবালিকাদের ঘরভাড়া দেওয়ার বিরুদ্ধে সরব বিজেপি ৷ রাতে দুর্গাপুরের সব হোটেলে অভিযান চালানোর কথা জানালো বিজেপির যুব মোর্চা ৷

Minor Girl Raped
দুর্গাপুরে নাবালিকার গণধর্ষণ-কাণ্ড ৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 5:08 PM IST

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দুর্গাপুর, 8 জুন: দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের অম্বুজানগরীর এক হোটেলে বুদবুদের বাসিন্দা 14 বছরের এক নাবালিকাকে মদ্যপান করিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের 'দীর্ঘ ট্রায়াল ও বিচার প্রক্রিয়া নয়, সরাসরি এনকাউন্টার' করার দাবি তুললেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর এই দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আবেদন জানালেন তিনি ৷ বিধায়কের এই মন্তব্যকে ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক ৷

গত শনিবার বুদবুদ থানা এলাকার বাসিন্দা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ৷ যে ঘটনায় প্রথমে পুলিশ এক যুবতী-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে ৷ অভিযুক্তরাও বুদবুদ থানা এলাকার বাসিন্দা ৷ শনিবার তাঁরা নাবালিকাকে গাড়িতে করে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের অম্বুজা নগরীতে অবস্থিত ওই হোটেলে নিয়ে এসেছিলেন ৷ এই ঘটনায় সোমবার হোটেলের ম্যানেজারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

নির্যাতিতা নাবালিকার বাবার অভিযোগ, "আমার মেয়ের সঙ্গে বেশ কিছুদিন আগে বন্ধুত্ব করে একজন যুবতী ৷ গত শনিবার আমার মেয়েকে ভুলিয়ে ফুঁসলিয়ে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি হোটেলে নিয়ে আসে ৷ তারপর ওকে পানীয়ের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ানো হয় ৷ তারপরেই অত্যাচার চালায় ওরা ৷ আমার মেয়েকে সন্ধেবেলা অসুস্থ অবস্থায় ফেলে দিয়ে গেছিল বাড়ি থেকে একটু দূরে ৷ একজন টোটো চালক আমার মেয়েকে বাড়িতে পৌঁছে দেন ৷ তারপরেই ওর মুখ থেকে আমরা সমস্ত ঘটনা শুনি ৷ আমরা দোষীদের শাস্তি চাই ৷"

এই ঘটনা প্রসঙ্গে এ দিন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপির বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা ক্ষমতায় আসার আগে মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমাদের সরকার এলে নীতি হবে, এই ধরনের কোনও ঘটনায় দোষীরা সকালে গ্রেফতার হলে বিকালের মধ্যে খরচ করে দেওয়ার কথা ৷ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব, কারণ তিনি হচ্ছেন পুলিশ মন্ত্রী, তাই দোষীদের জন্য দীর্ঘ ট্রায়াল, বিচার প্রক্রিয়া এসব নয়, সরাসরি তাঁদেরকে এনকাউন্টার করে দেওয়া হোক ৷"

অন্যদিকে, এ দিন ওই হোটেলে যান দুর্গাপুরের বিজেপির যুব মোর্চার নেতা পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায় এবং ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার জেলা নেত্রী মনীষা শিকদার ৷ নাবালিকা-সহ অভিযুক্তদের ঘর ভাড়া দেওয়ায় হোটেল কর্মীদেরকে ধমক দেন বলে অভিযোগ ৷ কীভাবে 14 বছরের একটা মেয়েকে হোটেল ভাড়া দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিজেপির যুব মোর্চার নেতা পারিজাত ৷

তিনি বলেন, "দুর্গাপুরের সমস্ত হোটেলগুলিতে এবার রাতে আমরা অভিযান চালাব ৷ পুলিশের কাছে অনুরোধ রাখব, যারা নাবালিকাদেরকে দেখেও হোটেলে রুম ভাড়া দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ৷" এ নিয়ে পুলিশের কাছে সহায়তা দাবি করা হয়েছে বিজেপির তরফে ৷

TAGGED:

MLA CHANDRASHEKHAR BANERJEE
GANG RAPE
POCSO
নাবালিকার গণধর্ষণ
MINOR GIRL RAPED

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