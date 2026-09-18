'কাজ করতে দিচ্ছে না, টাকা তুলে বেড়াচ্ছে বিজেপি !' বোলপুরে বিস্ফোরক চন্দ্রনাথ
MLA Chandranath Sinha : চন্দ্রনাথের অভিযোগের জবাবে বিজেপির বোলপুরের জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, উনি আগে ঠিক করুন কোন দল করেন। তার পরে অভিযোগ করবেন।
Published : September 18, 2026 at 1:34 PM IST
বোলপুর, 17 সেপ্টেম্বর: "কাজ করলে বিজেপির অপদার্থতা প্রকাশ্যে চলে আসবে । তাই কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে । বিজেপির নেতারা টাকা তুলে বেড়াচ্ছেন ।" সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বোলপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ । তাঁর আরও অভিযোগ, সরকারি দফতর থেকে পুরসভা, সর্বত্র বিজেপির লোকজন বসে থাকায় সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না । যদিও তৃণমূল বিধায়কের অভিযোগ উড়িয়ে পালটা আক্রমণ করেছে বিজেপি ।
বোলপুরে অনুব্রত মণ্ডলের কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে চন্দ্রনাথের অভিযোগ, রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিজেপির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে কাজের বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন তিনি । তাঁর কথায়, "ওদের অভিজ্ঞতা নেই । আমাদের অভিজ্ঞতা নিতে পারে । কিন্তু তা না করে কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে । কাজ যাতে না হয়, সেটাই চাইছে । যাতে মানুষ আমাকে ভুল বোঝেন ।" তাঁর দাবি, বাধা সত্ত্বেও এলাকার উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি ।
চন্দ্রনাথের অভিযোগ, বিধায়ক হিসেবে এলাকার রাস্তা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দাবি তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, "দু'বার সুযোগ পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কী কী কাজ করতে হবে, তা জানিয়েছি । রাস্তা-সহ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দাবি রেখেছি । ওরা ভয় পাচ্ছে, আমরা যদি কাজ করি, তা হলে সরকারে থেকেও ওরা কাজ করতে পারছে না, এই অপদার্থতা প্রকাশ্যে চলে আসবে ।"
বোলপুরে নির্বাচনের পর তাঁকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না, বিজেপির এই অভিযোগেরও জবাব দেন চন্দ্রনাথ । তাঁর দাবি, এলাকায় কাজ করতে চাইলেও রাজনৈতিক বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁকে ।
এর পরেই সরকারি পরিষেবা নিয়ে আরও গুরুতর অভিযোগ তোলেন বিধায়ক । তাঁর দাবি, "প্রতিটি পুরসভায়, বিডিও অফিসে, পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপির তিন-চার জন করে ছেলে বসে থাকছে । মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না । একটা সার্টিফিকেট চাইতে গেলেও পাচ্ছেন না । অরাজকতা চলছে ।"
বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সনের পদত্যাগের প্রসঙ্গ টেনেও বিজেপিকে নিশানা করেন তিনি । বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে 'তোলাবাজি'র অভিযোগও তোলেন চন্দ্রনাথ । তাঁর দাবি, "চার মাস হয়ে গেল । টাকা তো আছেই । চার মাসে একটা কাজও হল না । এর দায় কে নেবে ? বিজেপির লোকজন কোথায় টাকা খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমরা লক্ষ্য করছি ।"
আরও গুরুতর অভিযোগ তুলে তাঁর দাবি, "মিথ্যা মামলা দিয়ে, গ্রেফতার হবে না বলে টাকা নিয়ে রফা করছে ।" একই সঙ্গে বিজেপি নেতাদের সম্পত্তির হিসাব প্রকাশের দাবি তোলেন তিনি । চন্দ্রনাথ বলেন, "4 মে-র আগে ও পরে বিজেপি নেতাদের সম্পত্তির হিসাব দিতে বলছি ।" বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলের উদ্দেশে বিষয়টি দেখার অনুরোধও করেন তিনি ।
চন্দ্রনাথের অভিযোগের জবাবে বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "উনি আগে ঠিক করুন কোন দল করেন । তার পরে অভিযোগ করবেন । 15 বছর কী কাজ করেছেন, তার হিসাব দিন । কাজ করেননি বলেই মানুষ ওদের বাংলা ছাড়া করেছে । এখন নতুন করে কাজ করার ইচ্ছে জেগেছে !"