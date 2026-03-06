'ভাতা' পেয়ে 'ভাতার' হওয়া যায় না, পরিবর্তন যাত্রায় যুব সাথী নিয়ে অসীমের বেফাঁস মন্তব্য !

'ভাতা' পেয়ে 'ভাতার' হওয়া যায় না, পরিবর্তন যাত্রায় যুব সাথী নিয়ে অসীমের বেফাঁস মন্তব্য !
বিতর্কের জেরে মাঝপথেই থামানো হল বিধায়কের বক্তব্য ! যত এমন কথা বলবে, তত মানুষের থেকে দূরে যাবে বিজেপি, কটাক্ষ তৃণমূলের ৷
Published : March 6, 2026 at 9:31 PM IST
স্বরূপনগর (উত্তর 24 পরগনা), 6 মার্চ: রাজ্য সরকারের যুব সাথী প্রকল্পের সমালোচনায় বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ বিজেপির হরিণঘাটার বিধায়ক তথা কবিয়াল অসীম সরকারের বিরুদ্ধে ৷ উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার মঞ্চ থেকে অসীমের মন্তব্য, "ভাতা পেয়ে কখনও 'ভাতার' হওয়া যায় না ৷" দলীয় বিধায়কের এমন মন্তব্যে অস্বস্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব ৷
শুক্রবার পরিবর্তন রথযাত্রা শেষে জনসভা থেকে অসীম সরকার বলেন, "কী করেছে ? বাংলার যুবকদের পনেরোশো টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে ৷ ভাতা ভাতা ! আচ্ছা এই ভাতা যদি জীবনভর পায়, তাহলে সে কোনোদিন আর 'ভাতার' হতে পারবে ? বিয়ে করতে পারবে ? হ্যাঁ, কায়দা আছে ৷ তাহলে ভাতা পেয়ে ভাতার হওয়া যায় না ৷ ভাতা পেলে কিন্তু বিয়ে করতে পারবেন না ৷ বিয়ে করতে পারবে চাকরি পেলে ৷ সেই চাকরি-বাকরি কিছুই নেই এ রাজ্যে ৷"
দলের বিধায়ক যখন সভামঞ্চ থেকে এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করছেন, তখন সেই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, প্রাক্তন সাংসদ ও বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়-সহ জেলা বিজেপির প্রথম সারির নেতারা ৷
স্বভাবতই বিধায়ক অসীম সরকারের বেফাঁস মন্তব্যে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়তে হয় তাঁদের প্রত্যেককেই ৷ এরপরেই লক্ষ্য করা যায়, বিধায়কের বক্তব্য চলাকালীন দলের এক নেতা কাছে গিয়ে কিছু বলে আসেন তাঁর কানে ৷ তার পর আর কোনও বিতর্কিত মন্তব্য করেননি বিধায়ক ৷ বক্তব্য দীর্ঘায়িত না-করে মাঝ পথেই শেষ করে দেন তিনি ৷
যদিও, ততক্ষণে যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে ৷ মাঝপথে বক্তব্য থামিয়ে অস্বস্তি ঢাকার চেষ্টা করলেও, তাতে বিশেষ কোনও লাভ হয়নি বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷ দলের কবিয়াল বিধায়কের 'বেফাঁস' এই মন্তব্য ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র ৷ পরে এ নিয়ে বিধায়ক অসীম সরকার কিংবা বিজেপির কোন নেতা মুখ খুলতে চাননি ৷
তবে, বিজেপি বিধায়কের বেফাঁস মন্তব্যের প্রেক্ষিতে গেরুয়া শিবিরকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসক শিবির ৷ তৃণমূল তরফে বলা হয়, "এটাই বিজেপির সংস্কৃতি এবং রুচিবোধের পরিচয় ৷ অসীম সরকার নিজেকে কবিয়াল বলে পরিচয় দেন ৷ অথচ, তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাচ্ছে, ভাতা নিয়ে এই ধরনের নোংরা ভাষা ৷ ওঁরা যত এই ধরনের কথা বলবে, ততই মানুষ ওঁদের থেকে দূরে সরে যাবে ৷ এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷"
প্রসঙ্গত, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প হোক কিংবা সরকারি বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প ৷ বারেবারে তার সুফল পেয়ে এসেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এবার ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গতবারের বিধানসভা নির্বাচনে সেই 'সুফল' পাওয়ার পর, এবারও ঠিক ভোটের মুখে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে টাকা বাড়িয়ে দেড় হাজার টাকা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ যার প্রভাব তৃণমূলের ভোটব্যাংকে পড়তে পারে ৷ সেই সঙ্গে এবার বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য 'যুব সাথী' প্রকল্প অর্থাৎ, বেকার ভাতা চালু করেছেন মমতা বন্দোপাধ্যায় ৷ সেই প্রকল্পে পাঁচ বছর পর্যন্ত মাসিক দেড় হাজার টাকা করে পাবেন রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা ৷
ভোট অন অ্যাকাউন্টে মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাতা ঘোষণা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করতে দেখা গিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীদের ৷ এমনকি, তাঁদের মুখ থেকে এ-ও শোনা গিয়েছে, ছাব্বিশের ভোটে বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে দ্বিগুণ টাকা দেওয়া হবে মহিলাদের ৷ কিন্তু, তার মধ্যে সব কিছুকে যেন ছাপিয়ে গিয়েছে বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকারের এ দিনের মন্তব্য ৷