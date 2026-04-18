গরমে 'কাবু' এমএলএ ফাটাকেষ্ট ! 10 মিনিটের মধ্যেই র্যালি ছাড়লেন মিঠুন, হতাশ সমর্থকরা
'মহাগুরু'কে একঝলক দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে উপচে পড়া ভিড়- কেউ ছাদে, কেউ দোকানের সামনে, কেউ গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করছিলেন। সেই উত্তেজনার মধ্যেই আচমকা ছন্দপতন ।
Published : April 18, 2026 at 8:20 PM IST
দুর্গাপুর, 18 এপ্রিল: তপ্ত রোদে পুড়ছে শিল্পনগরী । সেই গরমের মধ্যেই প্রিয় তারকাকে একবার চোখের দেখা দেখার আশায় সকাল থেকেই রাস্তার ধারে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ । কিন্তু অপেক্ষার শেষে মিলল হতাশাই । রোড-শো শুরু হলেও, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তা থেমে গেল ! তীব্র গরমে কাবু হয়ে পড়লেন বিজেপির স্টার প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তী । ফলে মাঝপথেই থেমে গেল বহু প্রতীক্ষিত কর্মসূচি ।
শনিবার দুপুরে দুর্গাপুরের কুড়ুরিয়া ভাঙা বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয় রোড-শো । দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘোড়ুইকে পাশে নিয়ে একটি খোলা ট্রাকের উপর দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়তে নাড়তে এগোচ্ছিলেন মিঠুন । শুরু থেকেই রাস্তাজুড়ে ছিল কর্মী-সমর্থকদের ঢল । 'মহাগুরু'কে একঝলক দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে উপচে পড়া ভিড়- কেউ ছাদে, কেউ দোকানের সামনে, আবার কেউ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন ।
কিন্তু সেই উত্তেজনার মধ্যেই আচমকা ছন্দপতন । রোড-শো শুরুর প্রায় 200 মিটার পরই অস্বস্তি বোধ করতে দেখা যায় মিঠুনকে । মাথার উপর ছাতা ধরা হলেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়নি । প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তীব্র গরমে ক্লান্ত হয়ে পড়েন তিনি । শেষ পর্যন্ত ট্রাক থেকে নেমে নিজের গাড়িতে উঠে পড়েন অভিনেতা-রাজনীতিক । এরপর আর রোড-শো এগোয়নি । চার চাকা গাড়ির ভেতরেই বসে থাকেন তিনি এবং ধীরে ধীরে এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যান ।
এই আকস্মিক পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে পড়েন উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ । অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে এসেছিলেন শুধুমাত্র এই রোড-শো দেখার জন্য । কিন্তু প্রিয় তারকাকে কাছ থেকে দেখা তো দূরের কথা, অনেকেই একঝলকও দেখতে পাননি । ভিড়ের মধ্যে থেকেই শোনা যায় ক্ষোভের সুর। এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, "অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম । উনি এলেন ঠিকই, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই গাড়িতে উঠে চলে গেলেন । দেখতে পেলামই না । এতক্ষণ অপেক্ষা করাটাই বৃথা হয়ে গেল ।"
অন্যদিকে, ভিড়ের মধ্যেই শোনা যায় রাজনৈতিক স্লোগানের মিশ্র প্রতিক্রিয়া । কেউ 'জয় বাংলা' ধ্বনি তোলেন, আবার কেউ বিজেপির সমর্থনে স্লোগান দিতে থাকেন । পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্রিয় ছিল পুলিশ প্রশাসন ।
এ দিন দুর্গাপুরে তাপমাত্রা ছিল যথেষ্ট চড়া । দুপুরের দিকে রাস্তায় দাঁড়ানোই কার্যত কঠিন হয়ে উঠেছিল । সেই প্রখর রোদেই রোড-শো করার পরিকল্পনা ঘিরে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই । রাজনৈতিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে আবহাওয়ার বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত বলেই মত স্থানীয়দের একাংশের ।
সব মিলিয়ে, বহু প্রত্যাশার এই রোড-শো শেষ পর্যন্ত গরমের দাপটেই থমকে গেল । আর প্রিয় তারকার দেখা না পেয়ে হতাশ মুখে বাড়ি ফিরলেন অপেক্ষায় থাকা মানুষজন ।
- আরও পড়ুন: