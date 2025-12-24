রাজ্য সরকার বাংলাদেশের পক্ষে বলেই প্রতিবাদ মিছিলে লাঠিচার্জ, মমতাকে কটাক্ষ মিঠুনের
মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পালটা তোপ তৃণমূলের কুণাল ঘোষের৷ তাঁর দাবি, ‘‘মিঠুনদা এখনও পর্যন্ত শুয়োপোকায় হয়ে আছেন।’’
Published : December 24, 2025 at 9:22 PM IST
চন্দননগর ও কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: তৃণমূল সরকার বাংলাদেশের পক্ষে, যেভাবেই হোক পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ করার চেষ্টা করেছে। তাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে লাঠিচার্জ হচ্ছে। বিজেপি নেতা ছাড়াও কমিউনিস্ট, কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে যাঁরা হিন্দু আছেন, তাঁদের এক ছাতারতলায় এসে একসঙ্গে ভোট করা উচিত৷ হুগলিতে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে এভাবেই আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী।
বুধবার বিকেলে হুগলির মানকুন্ডু সার্কাস মাঠে ভারতীয় জনতা পার্টির সভায় এসে এই কথা বলেন তিনি৷ মিঠুনের কথায়, ‘‘তৃণমূল সরকারের পতন নিশ্চিত। মায়েরা যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন নিন। এটা তো আপনাদেরই পয়সা। কিন্তু একবার ভেবেছেন আপনার ছেলেটা যে কোনও দুর্নীতি করতে চায় না, সে ঘরে বেকার বসে রয়েছে। তাই সবাই মিলে সংকল্প নিন এই সরকারকে আমরা তাড়াব।’’
গায়িকা লগ্নজিতাকে হেনস্তা প্রসঙ্গে মিঠুন বলেন, ‘‘মনটা ভাল নেই। কারণ, আমি কি এখনও পশ্চিমবাংলায় আছি নাকি বাংলাদেশে আছি। ওখানে কেউ হারমোনিয়াম ভেঙে দিচ্ছে। সংগীত শিল্পীকে মায়ের গান গাওয়ার জন্য বাধা দেওয়া হচ্ছে। সব জায়গায় লেখা মায়ের পায়ের নিচে স্বর্গ। তাহলে মা সাম্প্রদায়িক হলো কী করে? কারণ, এই সরকার সবাইকে ছাড় দিয়ে রেখেছে।’’
মঙ্গলবার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কর্মসূচিতে পুলিশি লাঠিচার্জ মিঠুন বলেন, ‘‘বাংলাদেশে নৃশংসভাবে কাউকে মারার জন্য হিন্দু জাগরণ মঞ্চে একটা প্রতিবাদ মিছিল বার করেছিল৷ তাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করল। গুরুতরভাবে জখম করেছে অনেককে। বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে৷ তাঁদের মধ্যে মহিলাও রয়েছেন। বাংলাদেশে হয়েছে, প্রতিবাদ করছে এখানে, সেটাও করতে পারবেন না।’’
মিঠুনের দাবি, ‘‘তার মানে সোজা ভাষায় তৃণমূল সরকার বলে দিচ্ছে, যা ইচ্ছা তাই করুন আমরা বাংলাদেশের পক্ষে। আমরা যেভাবেই হোক এই পশ্চিমবাংলাকে ওয়েস্ট বাংলাদেশ করে ছাড়ব। তাহলে আপনারাও শুনে রাখুন এই শরীরে যতদিন রক্ত থাকবে কোনও মায়ের লাল নেই এটাকে করবে।’’
সমস্ত মনোমালিন্য ভুলে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের একসঙ্গে কাজ করার বার্তাও দেন তিনি৷ মিঠুন বলেন, ‘‘আমাদের নেতাদেরও বলব যদি কারও সঙ্গে কারও মনোমালিন্য হয়ে থাকে, নির্বাচন পর্যন্ত সেটা সবাই মিটিয়ে নিন৷ আর এক ছাতারতলায় এসে লড়ুন। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, যদি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও কেউ হিন্দু থাকেন, যদি হিন্দুত্বকে বিশ্বাস করেন আপনারাও আসুন। কংগ্রেসকেও বলছি আপনারা আসুন। তৃণমূলের মধ্যেও যদি কারও বিভেদ থাকে, তাঁরাও আসুন৷ আমরা একসঙ্গে মিলে ভোট করে এই সরকারকে এখান থেকে তাড়াই।’’
এদিকে এই নিয়ে মিঠুন চক্রবর্তীর সমালোচনায় সরব হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷ তিনি বলেন, "অভিনেতা হিসেবে মিঠুন চক্রবর্তী চিরকাল আমার কাছে শ্রদ্ধেয় এবং তাঁর অভিনয় নিয়ে প্রশ্ন করার কোনও ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাঁর রাজনীতি নিয়ে। তাঁর এই দলবদলুপনা নিয়ে৷ তিনি আসছেন একটা কাজে। আর এসে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে নিয়ে কুৎসা করছেন। কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করছেন। তাঁর উত্তর তো অন্যদের দেওয়ার কথা। যাঁরা তাঁর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করেন।"
কুণাল মিঠুন চক্রবর্তীকে কটাক্ষ করে বলেন, "ওই যে 'প্রজাপতি-টু' একটা সিনেমা এসেছে না। সেখানে প্রজাপতি ওই বাচ্চা মিষ্টি মেয়েটা। মিঠুনদা এখনও পর্যন্ত শুয়োপোকায় হয়ে আছেন। প্রজাপতি হিসেবে এখনও মিঠুনদার উত্তরণ ঘটেনি, মালি হিসেবে দেব গাছপালায় জল দেওয়া, সার দেওয়া, এসব করে যাচ্ছে অবশ্য।"
মিঠুনের প্রতি সমালোচনার স্বর আরও চড়িয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, "মিঠুন চক্রবর্তী এ'দল-ও'দল করে গিয়েছেন। এখন নানা অভিযোগ এসেছে৷ তাই আশ্রয় নিতে বিজেপিতে গিয়ে ঢুকেছেন। আর সিনেমা করতে এখানে আসছেন। তৃণমূলের সাংসদ দেব নরম মনের ছেলে। দেবকে ধরেই মিঠুনদা তাঁর ক্যারিয়ার বাঁচিয়ে রেখেছে এখানে। অথচ এ রাজ্যে এসেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং রাজ্য সরকারকে কুৎসা করে যাচ্ছেন। আমি আবারও বলছি 'প্রজাপতি-টু' তে প্রজাপতি হচ্ছে মিষ্টি মেয়েটা, মিঠুনদা হচ্ছে শুয়োপোকা, আর মালি হচ্ছে দেব।’’