লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন মিঠুন, রাজ্যে পরিবর্তন নিয়ে আত্মবিশ্বাসী

লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন মিঠুন, রাজ্যে পরিবর্তন নিয়ে আত্মবিশ্বাসী
তিনি জানালেন, শান্তিপূর্ণ ভোট হলে ভোটদানের হার 90 শতাংশও ছাড়িয়ে যেতে পারে । পাশাপাশি ফলফল নিয়েও মিঠুনের মন্তব্য, 'ভালো ফল হবে'।
Published : April 29, 2026 at 12:37 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: বিধানসভার দ্বিতীয় দফার ভোটে সকাল থেকেই উৎসবের আবহ রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে । তার মধ্যেই বেলগাছিয়া ভোটকেন্দ্রে সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী । ভোট দিয়ে বেরিয়ে আত্মবিশ্বাসী সুরেই তিনি জানালেন, শান্তিপূর্ণ ভোট হলে ভোটদানের হার 90 শতাংশও ছাড়িয়ে যেতে পারে । পাশাপাশি ফলফল নিয়েও মিঠুনের মন্তব্য, 'ভালো ফল হবে'।
বুধবার সকালে রাজ্যের দ্বিতীয় দফায় বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর কলকাতায় বেলগাছিয়ার একটি বুথে ভোট দিলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী । সাধারণ মানুষের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েই ভোট দেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী । কোনও বিশেষ সুবিধা না নিয়ে সাধারণ ভোটারের মতো ভোটদান করতেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন বলে জানিয়েছেন ।
ভোটের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "আমি সব সময় লাইনে দাঁড়িয়ে কাজ করতেই ভালোবাসি । কমিশনকে ধন্যবাদ, এত সুন্দরভাবে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য ।" একই সঙ্গে তাঁর দাবি, এভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট চলতে থাকলে ভোটদানের হার 90 শতাংশেরও বেশি হতে পারে ।
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রচারে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে মিঠুন চক্রবর্তীকে । প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে একাধিক রোড শো ও জনসভায় অংশ নিয়ে তিনি বারবার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করেছেন, এ বার রাজ্যে বিজেপিই ক্ষমতায় আসবে । ভোট দেওয়ার পরও সেই আত্মবিশ্বাসই ধরা পড়ল তাঁর কথায় ।
দ্বিতীয় দফার ভোটে সকাল থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে উৎসবের মেজাজ থাকলেও বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর মিলেছে । তবে বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর এখনও পর্যন্ত সামনে আসেনি । রাজ্যের বিভিন্ন তারকাদের মতোই সকাল সকাল ভোট দিতে কেন্দ্রে পৌঁছে যান মিঠুন চক্রবর্তী । বেলগাছিয়া কেন্দ্র থেকে ভোট দান করে বেরিয়ে মিঠুনের কণ্ঠে এদিনও শোনা গেল সেই জয়ের আত্মবিশ্বাস ।