'মেগা রোড-শো'তে মিঠুন ম্যাজিক ! উত্তরবঙ্গে জেতা নিয়ে সম্পূর্ণ আশাবাদী মহাগুরু

'মেগা রোড-শো'তে মিঠুন ম্যাজিক ! উত্তরবঙ্গে জেতা নিয়ে সম্পূর্ণ আশাবাদী মহাগুরু
রোদ্দুর উপেক্ষা করে রাস্তায় দু'ধারে হাজারো মানুষ দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছেন, শুধু তাঁদের প্রিয় অভিনেতাকে এক ঝলক দেখার জন্য ।
Published : April 10, 2026 at 6:08 PM IST
মালবাজার, 10 এপ্রিল: শুক্রবার সকাল ৷ মালবাজারে পা রাখতেই যেন সিনেমার দৃশ্য বাস্তবে ! রূপোলি পর্দার নায়ক মিঠুন চক্রবর্তীর হেলিকপ্টার মালবাজার আদর্শ বিদ্যাভবনের হ্যালিপ্যাডে নামতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও ভক্তরা । কড়া নিরাপত্তার বলয়ে ঘেরা সেই মুহূর্তে তাঁকে প্রথম স্বাগত জানান জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায় । সঙ্গে ছিলেন মালবাজারের বিজেপি প্রার্থী শুক্রা মুন্ডা এবং স্থানীয় নেতারা ।
রোড-শো শুরুর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংক্ষিপ্ত জবাবে মিঠুন বলেন, "উত্তরবঙ্গ নিয়ে আমরা সম্পূর্ণ আশাবাদী ।" বাংলায় এবারে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী বলেও আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে জানান রূপোলি পর্দার নায়ক ৷ এর পরেই শুরু হয় 'মিঠুন-ম্যাজিক' । সমর্থকদের দেওয়া উত্তরীয়ে প্রায় ঢেকে যায় তাঁর মুখ, আর শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে একপ্রকার উন্মাদনা ।
যদিও হেলিকপ্টার নেমেছিল আদর্শ হাইস্কুল মাঠে ৷ আর র্যালি শুরু হয় পূর্বনির্ধারিত আর আর স্কুল ময়দান থেকে । তাতে কী এসে যায় ! মহাগুরু বলে কথা ৷ পিল পিল করে মানুষের ভিড়ে প্রায় এক ঘণ্টা কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় মালবাজার । যা দেখে মালবাজারের বিজেপি প্রার্থী শুক্রা মুন্ডা বললেন, "মিঠুনদা এসেছেন, আমার জয় নিশ্চিত হয়ে গেল !"
যদিও শুরুর ছবিটা অন্যরকম ছিল ৷ প্রথমে মাঠ পুরোপুরি না ভরায় কিছুটা চিন্তায় ছিলেন আয়োজকেরা । কিন্তু গৌরাঙ্গ মাঠে পৌঁছতেই বদলে যায় দৃশ্যপট । মুহূর্তে ভিড় বাড়তে থাকে, এমনকি সংশ্লিষ্ট এলাকায় গাড়ি ঢোকাতেই লেগে যায় প্রায় 15 মিনিট। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তখন ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে দেখা যায় ।
প্রথমে হুডখোলা জিপে রোড-শো করার কথা থাকলেও নিরাপত্তার কারণে তা বাতিল করে ফুলে সাজানো মিনি ট্রাকে ওঠেন মিঠুন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাংসদ ও দলীয় প্রার্থী । র্যালি যত এগিয়েছে, ততই বেড়েছে মানুষের ঢল ৷ রোদ্দুর উপেক্ষা করে রাস্তায় দু'ধারে হাজারো মানুষ দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছেন, শুধু তাঁদের প্রিয় অভিনেতাকে এক ঝলক দেখার জন্য ।
মালবাজারের আর আর স্কুল ময়দান থেকে শুরু হয়ে পম্পা হল, কেলটেক্স মোড় হয়ে সুভাষ মোড়ে গিয়ে শেষ হয় এই রোড-শো । যদিও পরিকল্পনা ছিল ঘড়ি মোড় পর্যন্ত যাওয়ার, কিন্তু পরবর্তী কর্মসূচির জন্য সময়াভাবে মাঝপথেই ইতি টানতে হয় । এরপর টুরিস্ট লজে সংক্ষিপ্ত বিরতি নিয়ে বানারহাটের উদ্দেশে রওনা দেন মিঠুন, যেখানে নাগরাকাটা কেন্দ্রের প্রার্থী পুনা ভেংরার সমর্থনে প্রচার করার কথা রয়েছে তাঁর ।
তবে পদ্ম শিবিরের এই মেগা রোড-শোকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস । দলের জেলা সম্পাদক অমিত দে কটাক্ষ করে বলেন, "যিনি এসেছেন আর যাঁর জন্য (বিজেপি প্রার্থী) এসেছেন, দু’জনেই একসময় তৃণমূলে ছিলেন ! মানুষ সব জানে । অভিনেতা হিসেবে জনপ্রিয়তা থাকলেও রাজনীতিতে তাঁর কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই ।"
মিঠুনের উপস্থিতি ঘিরে ভোটমুখী মালবাজারে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়ছে ৷ এখন দেখার, রূপোলি পর্দার নায়ককে ঘিরে মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া এই উচ্ছ্বাস, উন্মাদনাকে পদ্মশিবির ভোট বাক্স পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে কিনা !
