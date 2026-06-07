বালুরঘাটে 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নিখোঁজ ! 'সন্ধান চাই' বলে পোস্টার এলাকায়
বিপ্লব খাঁ দক্ষিণ বালুরঘাটের একজন অত্যন্ত পরিচিত এবং পুরনো তৃণমূল নেতা। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তাঁর নামে এই নিখোঁজ পোস্টারে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে চঞ্চল ছড়িয়েছে।
Published : June 7, 2026 at 6:02 PM IST
বালুরঘাট, 7 জুন: বালুরঘাট পৌর এলাকার কাউন্সিলর নিখোঁজ পোস্টার পড়লো 12 নম্বর ওয়ার্ডে। 'নিখোঁজ কাউন্সিলরের সন্ধান' চাই বলে সারা ওয়ার্ডে পোস্টার মেরেছে সিপিআইএম-এর 12 নম্বর ওয়ার্ড কমিটি। বিপ্লব খাঁ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের একজন অত্যন্ত পরিচিত এবং পুরনো তৃণমূল নেতা। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তাঁর নামে এই নিখোঁজ পোস্টারে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে চঞ্চল ছড়িয়েছে।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের পরেই বালুরঘাটে দেখা মিলছে না তৃণমূলের কাউন্সিলর ও নেতা নেতৃত্বদের। দু-একজন কাউন্সিলর-সহ বালুরঘাট পৌর প্রধান নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করলেও 12 নম্বর ওয়ার্ডে মিলছে না নাগরিক পরিষেবা বলেই অভিযোগ। এমনকি দেখা মিলছে না 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বিপ্লব খাঁ-র। এলাকায় নোংরা আবর্জনার স্তুপ হয়ে রয়েছে। অভিযোগ পানীয় জল থেকে নিকাশি ব্যবস্থায় মিলছে না সঠিক পরিষেবা। ক্ষোভ প্রকাশ করতেই কাউন্সিলর নিখোঁজ৷ তারপরই 'সন্ধান চাই' বলে পোস্টার দিয়েছে সিপিআইএম-এর 12 নম্বর ওয়ার্ড কমিটি।
সিপিআইএম ব্রাঞ্চ সম্পাদক ধীরাজ বসু জানান, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই 12 নম্বর ওয়ার্ডে কোন পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। কাউন্সিলর বিপ্লব খাঁ কে দেখা যাচ্ছে না, তিনি নিখোঁজ রয়েছেন।এছাড়াও বিপ্লব বাবু এলাকার একটি কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারপারসন পদে ছিলেন সেখানেও তার বিরুদ্ধে নানান দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। আমরা শুনেছি তিনি কলকাতায় গিয়ে লুকিয়ে রয়েছেন। এলাকাবাসী চায় সঠিক পরিষেবা দেয়া হোক। সেই কারণেই আজ 'সন্ধান চাই' বলে পোস্টার দেওয়া হয়েছে।
এই ঘটনাকে 'ভিত্তিহীন', 'মিথ্যা অভিযোগ' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন বালুরঘাটের এই বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা তথা কাউন্সিলর ৷ অভিযুক্ত কাউন্সিলর বিপ্লব খাঁ-কে ফোন করলে জানা যায়, তিনি বালুরঘাটে রয়েছেন। তবে তিনি সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে নারাজ। তিনি ফোনে জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।