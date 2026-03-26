জিটিএ নিয়ে লোকসভায় বিভ্রান্তিকর তথ্য ! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ বিজিপিএমের

শক্তিপ্রসাদ শর্মা, বিজিপিএমের মুখপাত্র (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 26, 2026 at 6:34 PM IST

দার্জিলিং, 26 মার্চ: পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে কেন্দ্রের নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী (ইন্টারলোকিউটার) নিয়ে সরব হল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পাহাড়বাসীকে বিভ্রান্ত করছে, এমন অভিযোগ তুলে সরাসরি কেন্দ্র সরকারের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলল পাহাড়ের শাসকদল।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে বিজিপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা দাবি করেন, পাহাড়ের প্রশাসনিক কাঠামোর অন্যতম স্তম্ভ গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছে কেন্দ্র । তাঁর কথায়, "লোকসভায় যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা বিভ্রান্তিকর । হয় মিথ্যা বলা হচ্ছে, না হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত নয় ।"

প্রসঙ্গত, পাহাড়ের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ইন্টারলোকিউটার বা মধ্যস্থাকারী হিসেবে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার পঙ্কজ কুমার সিংকে নিয়োগ করে । তিনি সম্প্রতি দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পংয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকও করেন । তবে অভিযোগ, এই আলোচনায় বিজিপিএম বা রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধিকে ডাকা হয়নি । প্রসঙ্গত, পাহাড়ে অনীত থাপার দল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) সঙ্গে তৃণমূলের সমঝতা রয়েছে ৷ যে কারণে টিএমসির পাশাপাশি বিজিপিএমকেও বৈঠকে ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ ৷

এদিকে, 24 মার্চ লোকসভায় এই ইন্টারলোকিউটার নিয়োগ ও তাঁর কার্যপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার । উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানান, জিটিএ বোর্ডে নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকায় ইন্টারলোকিউটারকে নিজের মতো কাজ করতে হয়েছে এবং ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি।

মন্ত্রীর এই বক্তব্যকেই চ্যালেঞ্জ করেছে বিজিপিএম । শক্তিপ্রসাদ শর্মার দাবি, "2022 সালে নির্বাচনের মাধ্যমে জিটিএ বোর্ড গঠিত হয়েছে । 45 জন সদস্য নিয়ে সাংবিধানিক স্বীকৃতিসম্পন্ন একটি বোর্ড কাজ করছে । তা সত্ত্বেও কেন্দ্র বলছে কোনও নির্বাচিত বোর্ড নেই, এটা সম্পূর্ণ ভুল । তাহলে ইন্টারলোকিউটার এসে কী কাজ করল ? পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের অন্যতম অংশীদার হল জিটিএ । অথচ তাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না । এতেই বোঝা যায় সাংসদ আর বিজেপি পাহাড়ের মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে ।"

অন্যদিকে, পালটা সুর চড়িয়েছেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা । তাঁর বক্তব্য, "পাহাড়ে যদি সঠিকভাবে প্রশাসন চলত, তাহলে আমাকে রাজনীতিতে আসতে হতো না । পাহাড় সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যেই ইন্টারলোকিউটার নিয়োগ করা হয়েছে । এখন কেন বিজিপিএম আপত্তি তুলছে ?" খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন তিনি নিজেই ৷ তাঁর কথায়, "ইন্টারলোকিউটারের বিরুদ্ধেই কথা বলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজিপিএমই । তবে যাই হোক, পাহাড় সমস্যার সমাধান বিজেপিই করবে ৷"

সব মিলিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য-স্থানীয় শক্তির টানাপোড়েনে ভোটের মুখে ফের পাহাড়ের স্থায়ী সমাধানের প্রশ্ন সামনে এল ৷

