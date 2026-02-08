দিলীপকে নিয়েই ভেঙে পড়ল সভামঞ্চ, গোসাবায় বিজেপির কর্মশালায় হুলুস্থুল

দিলীপকে নিয়েই ভেঙে পড়ল সভামঞ্চ, গোসাবায় বিজেপির কর্মশালায় হুলুস্থুল
বিজেপিকে হোটেল-সভাঘর ভাড়া দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ দিলীপ ঘোষের ৷ তাই কাদার মধ্যে বাঁশের খুটি দিয়ে মঞ্চ বাঁধায় বিপত্তি ৷
Published : February 8, 2026 at 4:17 PM IST
গোসাবা, 8 ফেব্রুয়ারি: গোসাবায় দিলীপ ঘোষের সভামঞ্চ ভেঙে বিপত্তি ৷ সভা শুরুর আগেই হঠাৎ মঞ্চের কিছুটা অংশ বসে যায় ৷ সেই সময় মঞ্চের ওই অংশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ ৷ দ্রুত তাঁকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে বসে যাওয়া অংশ মেরামত করা হয় ৷ পরে সেই মঞ্চ থেকেই বক্তব্য রাখেন তিনি ৷
রাজ্য জুড়ে বিজেপির 'সংকল্প পত্র' অভিযান শুরু হয়েছে ৷ যেখানে সাধারণ মানুষ বিজেপি ক্ষমতায় এলে কী দাবি করছে, তা লিখে নির্ধারিত একটি ড্রপ বক্সে ফেলে জানাতে পারবে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার গোসাবা ঘাট সংলগ্ন বিজেপির কার্যালয়ের বাইরে এক নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে 'সংকল্প পত্র' অভিযান কর্মসূচি ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল ৷
সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন দিলীপ ঘোষ ৷ সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে সেখানকার প্রায় দেড়শো নেতা কর্মীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন দিলীপ ঘোষ ৷ তবে, তাঁর সভা শুরু হওয়ার আগেই মঞ্চের কিছুটা অংশ বসে যায় ৷ জানা গিয়েছে, দিলীপ ঘোষ মঞ্চে ওঠার পরেই প্রচুর লোকজন তাঁর আশেপাশে ঘোরা ফেরা করতে থাকে ৷ ভিড়ের চাপেই সেই মঞ্চ বিকট শব্দে বসে যায় ৷
সেখানে উপস্থিত দিলীপ ঘোষের নিরাপত্তাররক্ষীরা তাঁকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে নিয়ে যান ৷ পরে মঞ্চের মেরামতি করা হলে, তিনি সেখান থেকেই ভাষণ দেন ৷ তবে, মঞ্চ ভেঙে যাওয়া নিয়ে বিজেপি নেতা বলেন, "মঞ্চ ভেঙে যায়নি ৷ নরম কাদামাটির উপরে বাঁশের খুটি থাকায় একটা দিক বসে গেছিল ৷ এখানে বিজেপিকে সভা করার জন্য হোটেল, হল কিছুই দেওয়া হচ্ছে না ৷ ভয় দেখানো হচ্ছে ৷ তাই বাধ্য হয়ে পার্টি অফিসের বাইরে কাদামাটির উপরে এই মঞ্চ বাঁধা হয়েছে ৷"
এ দিন মঞ্চ থেকে গোসাবার নেতাকর্মীদের উদ্দেশে দিলীপ ঘোষ বলেন, "প্রতিটি বুথে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে ৷ মানুষের বাড়ি-বাড়ি পৌঁছতে হবে ৷ মানুষের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে ৷ আর সেই সঙ্গে দলীয় শৃঙ্খলা ও ঐক্যকে মান্যতা দিতে হবে ৷ তবেই শক্তিশালী সংগঠন তৈরি হবে ৷"