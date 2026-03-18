দল বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, প্রার্থী না-হওয়ায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রী ! 20 কোটিতে টিকিট বিক্রির অভিযোগ অনুগামীদের

দল বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, প্রার্থী না-হওয়ায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রী ! 20 কোটিতে টিকিট বিক্রির অভিযোগ অনুগামীদের
বিদায়ী মন্ত্রী ও তাঁর অনুগামীদের কথায় পরিষ্কার, হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রে অন্তর্ঘাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এনিয়ে জেলা তৃণমূলের কোনও নেতা অবশ্য মন্তব্য করতে চাননি ৷
Published : March 18, 2026 at 8:01 PM IST
মালদা, 18 মার্চ: "নির্বাচনের টিকিট না-দিয়ে দল আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ৷" বুধবার সাফ জানালেন হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রের বিধায়ক, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য তজমুল হোসেন ৷ একইসঙ্গে তিনি তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন ছাব্বিশের নির্বাচনে এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ৷ তাঁর অনুগামীদের দাবি, হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রে টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রি হয়েছে ৷ তার পরিমাণও কম নয় ৷ 20 কোটি টাকা ৷ তাঁদের একটাই দাবি, ঘোষিত প্রার্থীকে পরিবর্তন করতে হবে ৷ তা না-হলে এই প্রার্থীর হার অবধারিত ৷
মঙ্গলবার 291টি আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দেখা যায়, ছাব্বিশের নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন একুশের ভোটে জয়ী 74 জন বিধায়ক ৷ তার মধ্যে কয়েকজন মন্ত্রীও রয়েছেন ৷ সেই মন্ত্রীদের একজন হলেন তজমুল হোসেন ৷ প্রার্থী তালিকায় নিজের নাম না-দেখে হতবাক তিনি ৷ গতকাল সন্ধে থেকে বাংরুয়া গ্রামের বাড়ি থেকে বেরোননি তিনি ৷ গতকাল থেকেই অনুগামীরা তাঁকে ঘিরে রেখেছেন ৷ বুধবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷
তজমুল সাহেব বলছেন, "2015 সাল থেকে তৃণমূল করছি ৷ একনিষ্ঠভাবেই দল করে আসছি ৷ অথচ বাইরে থেকে হঠাৎ করে এসে কেউ টিকিট পেয়ে যাবে, কীভাবে সেটা সম্ভব বুঝতে পারছি না ৷ যে মানুষের সঙ্গে নেই, কোনও পার্টির প জানে না, সে কীভাবে টিকিট পায় ৷ ওকে বিজেপি প্রার্থী করেছিল ৷ একুশের নির্বাচনে 45 হাজার ভোট পেয়েছিল সেটা ঠিক ৷ কিন্তু সাড়ে চার বছর ও মানুষের সঙ্গে ছিল না ৷ এসআইআর নিয়ে আতঙ্কিত মানুষের পাশে ওকে দেখা যায়নি ৷ অথচ আইপ্যাকের এত নির্দেশ, দলের সমস্ত কর্মসূচি আমরা নির্দেশ মেনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি ৷ তা সত্বেও আমাকে টিকিট দেওয়া হয়নি ৷ যে পার্টির প জানে না, যাকে আমি 77 হাজার ভোটে হারিয়েছিলাম, তাকে টিকিট দেওয়া হয়েছে ৷ দল অবশ্যই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ৷ তবে জনগণ শেষ কথা ৷ জনগণই এর উত্তর দেবে ৷"
একধাপ এগিয়ে তজমুল অনুগামী, জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক শেখ ইউসুফ বলেন, "শুধু তজমুলদা নয়, এবার 74 জন বিধায়ককে টিকিট দেওয়া হয়নি ৷ আসলে যারা টাকা দিয়েছে, তারাই টিকিট পেয়েছে ৷ শোনা যাচ্ছে, এখানে যে টিকিট পেয়েছে সে আইপ্যাকের লোককে 10 লাখ টাকা দিয়ে ম্যানেজ করেছে ৷ টিকিটের জন্য কলকাতায় চার কোটি টাকা পাঠিয়েছে ৷ এখানে যদি তৃণমূলের কোনও পুরনো কর্মীকে টিকিট দেওয়া হত তাহলে সবাই মেনে নিত ৷ এখন টাকার বিনিময়ে তৃণমূল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ৷ টাকা ছাড়া তৃণমূল কিছু বোঝে না ৷ আজ আমরা সেটা বুঝতে পারছি ৷"
তাঁর আরও অভিযোগ, "এবার হরিশ্চন্দ্রপুর আসনে তৃণমূল অবশ্যই হারবে ৷ ওই লোকটিকে মানুষ ভোট দেবে কীভাবে ? মাসে মাত্র দু’দিন এখানে থাকে ৷ কোনও কাজে মানুষ ওকে পাবে না ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরে বুঝবেন, হঠাৎ করে কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হলে তৃণমূল কর্মীরা তা মানতে পারে না ৷ আমরা চাইছি, এখানে প্রার্থী বদল করা হোক ৷ যাকে প্রার্থী করা হয়েছে তার সঙ্গে দলের কেউ নেই ৷ যারা বিগত দিনে দালালি করেছে তারাই ওর সঙ্গে রয়েছে ৷ এরা ভোটের পর তৃণমূলে এসেছে ৷ ভোটের আগে অন্য দল করত ৷ এসব আমরা মেনে নিচ্ছি না ৷"
এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল কর্মী আরজাউল হকের বক্তব্য, "আইপ্যাকের মাধ্যমে টাকা তোলা হচ্ছে ৷ সেই টাকা প্রতীক জৈনের কাছে যাচ্ছে ৷ প্রতীক জৈন এই টিকিট অন্যকে পাইয়ে দিয়েছে ৷ তজমুল সাহেব যখন তৃণমূলে যান তখন এখানকার মানুষ ঘাসফুলের প্রতীকটাই চিনত না ৷ আমরা সেই প্রতীক চিনিয়েছি ৷ 2016 সালে এখানে কোনও পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের ছিল না ৷ একুশের নির্বাচনে তজমুল সাহেব এবারের তৃণমূল প্রার্থীকে 77 হাজার ভোটে হারিয়েছেন ৷ আসলে এখন টাকাই শেষ কথা ৷ এই টাকা তৃণমূলের হাইকম্যান্ডের কাছে যাচ্ছে ৷ যাকে এবার তৃণমূলের প্রার্থী করা হয়েছে সে নিজের মাতৃভাষাটাই জানে না ৷ বাংলায় কথা বলতে পারে না ৷ এই প্রার্থীকে মানুষ কীভাবে মেনে নেয় সেটা আগামীতে সবাই বুঝতে পারবেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "বাজারে ওর লোকজনই বলছে, 20 কোটি টাকা দিয়ে এই টিকিট কেনা হয়েছে ৷ সেই টাকা কোথায় গিয়েছে সবাই জানে ৷ গত ছ’মাস ধরে নিজে ভোটে লড়বে বলে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ আমরা 2015 সাল থেকে এখানে তৃণমূলকে তৈরি করেছি ৷ আমাদের তৈরি করা জমিতে অন্য কেউ বসবাস করতে এলে আমরা কী করব তা সবাই জানে ৷ এই আসন তৃণমূলের হাতছাড়া হবে কি না তা জনগণ বলবে ৷ আমরা শুধু বলছি, মতিবুর রহমান কোনওদিন এই কেন্দ্রে জিততে পারবে না ৷"
বিদায়ী মন্ত্রী ও তাঁর অনুগামীদের কথায় পরিষ্কার, আগামী 23 এপ্রিল হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রে সাবোতাজ অর্থাৎ অন্তর্ঘাত হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা ৷ এনিয়ে জেলা তৃণমূলের কোনও নেতা অবশ্য মন্তব্য করতে চাননি ৷ প্রত্যেকেরই বক্তব্য, টিকিট না-পাওয়ার হতাশা থেকে এই ঘটনা ঘটেছে ৷ সময়ের সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে ৷ দলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসির কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের নেতৃত্ব জেলার প্রতিটি আসনে যোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়েছেন ৷ এর বেশি আমার কিছু বলার নেই ৷"