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সততা নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন দুর্নীতির প্রতীক : শঙ্কর ঘোষ

ভবানীপুরের হার নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ইলেকশন পিটিশন দায়ের করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই নিয়ে রাজ্য়ের মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ কটাক্ষ করলেন মমতাকে৷

SHANKAR GHOSH
সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 7:59 PM IST

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কলকাতা, 16 জুন: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুরের ‘প্রেস্টিজ ফাইটে’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দেন শুভেন্দু অধিকারী৷ সেই জনাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন তৃণমূল নেত্রী৷ যা শুনে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শঙ্কর ঘোষ৷ তাঁর কথায়, সততার প্রতীক থেকে মমতা এখন দুর্নীতির প্রতীক হয়ে গিয়েছেন৷

মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বসেছিল কার্য উপদেষ্টা কমিটি বা বিএ (বিজনেস অ্যাডভাইজারি) কমিটির বৈঠক এবং সর্বদলীয় বৈঠক। রাজ্যে পালাবদলের পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই বৈঠকের দিকে প্রথম থেকেই নজর ছিল ওয়াকিবহাল মহলের। এদিন অন্যান্য বিধায়কদের সঙ্গে সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষও।

বৈঠক শেষে বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে তোপ দাগেন। সেই সময় ভবানীপুরের ফলাফল নিয়ে মমতার বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ইলেকশন পিটিশন সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক৷

শঙ্কর ঘোষ বলেন, "নন্দীগ্রামে হারার পরেও তিনি (মমতা) একইভাবে আদালতে গিয়েছিলেন। এবার পুরো দলটা সাফ হয়ে যাওয়ার পর আবার আদালতে গিয়েছেন। আমি মনে করি, ওঁর এই যে 'ভ্রান্তিবিলাস', সেটা এবার চিরতরে দূর হবে। উনি একদিন 'সততার প্রতীক' হিসেবে বাংলার রাজনীতিতে এসেছিলেন, আর আজ 'দুর্নীতির প্রতীক' হিসেবে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছেন।"

উল্লেখ্য, 2021 সালে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ও সেই সময় সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে লড়াই হয়েছিল৷ সেই ভোটে তৃণমূল দু’শোর বেশি আসনে জিতলেও শুভেন্দুর কাছে মমতা হেরে যান৷ পাঁচবছর পর ছাব্বিশেও আবার মমতা-শুভেন্দুর নির্বাচনী ডুয়েল দেখা যায়৷ এবার কেন্দ্র বদলে হয় ভবানীপুর৷ রাজ্যের মুখ্য়মন্ত্রী ও বিদায়ী বিধানসভার বিরোধী দলনেতার লড়াইয়ের দিকে চোখ সকলেরই ছিল৷ কিন্তু সেই লড়াইয়ে মমতা আবার হারেন৷ তার সঙ্গে সারা রাজ্যে বিজেপির কাছে ধরাশায়ী হয় তৃণমূল৷

পশ্চিমবঙ্গে দেড় দশকের তৃণমূল জমানার অবসানের পর বিজেপির সরকার তৈরি হয়েছে৷ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী৷ কিন্তু ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই এই হারকে মানতে বারবার অস্বীকার করেছেন মমতা৷ তিনি নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলে ভোটচুরির অভিযোগ করেছেন৷ যার ফলস্বরূপ তিনি ভবানীপুর নিয়ে ইলেকশন পিটিশন দায়ের করেছেন কলকাতা হাইকোর্টে৷

তাঁর এই পদক্ষেপ ঘিরেই এবার সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তা নিয়েই শঙ্কর ঘোষ কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে৷ জনাদেশকে মেনে নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন৷ পাশাপাশি আরও একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলের সমালোচনা করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী৷ মমতার আমলে বিরোধী দলনেতা হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীকে চরম বঞ্চনা এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়েছিল বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে৷ সেই প্রসঙ্গ টেনে এদিন শঙ্কর ঘোষ বলেন, ‘‘বিগত সরকারের আমলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ন'বার সাসপেন্ড করা হয়েছিল। আমাকেও একাধিকবার সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তবে বঞ্চনার সেই অধ্যায় এখন চিরতরে শেষ হয়েছে।’’

রাজ্য রাজনীতিতে দশকের পর দশক ধরে চলা রাজনৈতিক হিংসা ও হানাহানির প্রসঙ্গটিও এদিন এড়িয়ে যাননি বিজেপি নেতা। তাঁর কথায়, "বিজেপি দেশের যতগুলি রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে, সেখানে রাজনৈতিক হিংসা শব্দটাই মুছে দিতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও আমাদের নতুন সরকার এবং দলের পক্ষ থেকে আমরা সেই একই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আগামিদিনে এখানেও রাজনৈতিক হিংসার কোনও স্থান থাকবে না।"

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