বিজেপির কর্মসূচিতে হামলা ! দল বদলে দুষ্কৃতী কার্যকলাপ বরদাস্ত নয়, বার্তা মন্ত্রীর

বিজেপির কর্মসূচিতে হামলা ! দল বদলে দুষ্কৃতী কার্যকলাপ বরদাস্ত নয়, বার্তা মন্ত্রীর
বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বিজেপির আহত মণ্ডল সভাপতিকে দেখতে গেলেন মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র ৷
Published : August 9, 2026 at 2:04 PM IST
বর্ধমান, 9 অগস্ট: বর্ধমান শহরের শ্যামলাল এলাকায় বিজেপির কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হওয়ার অভিযোগ ৷ শনিবার রাতের ঘটনায় বিজেপির অভিযোগ, দলীয় কর্মসূচি চলাকালীন আচমকা তাঁদের কর্মীদের উপর চড়াও হয় একদল দুষ্কৃতী ৷ হামলায় 6 নম্বর নগর মণ্ডলের সভাপতি সর্বাণী অধিকারী-সহ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন বলেও অভিযোগ ৷ তাঁদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ৷ আহত দলীয় কর্মীদের দেখতে শনিবার রাতেই হাসপাতালে যান বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক তথা শিল্প প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র ৷ সেখান থেকেই তিনি গোটা ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন ৷
মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র অভিযোগ করেন, 4 মে বিকেলের পর থেকেই ওই এলাকায় রাজনৈতিক পরিচয় বদলের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ৷ তাঁর দাবি, তৃণমূলের একাংশের দুষ্কৃতী দলবদল করে নিজেদের বিজেপি বলে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছে ৷ আর তাঁরাই এলাকায় অশান্তি, মারপিট এবং তোলাবাজির মতো পরিস্থিতি তৈরি করছে বলে জানান তিনি ৷ মন্ত্রীর কথায়, "জার্সি বদল করলেই কি বিজেপি হয়ে যাওয়া যায় ? বিজেপিকে বর্ধমানের মানুষ জানে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানে ৷"
এখানেই থেমে না-থেকে তিনি বলেন, "দলের নাম ব্যবহার করে কোনও দুষ্কৃতী অশান্তি করলে, বিজেপি তা মেনে নেবে না ৷ গুন্ডাদমনে জিরো টলারেন্স নীতি মেনে কাজ করব ৷ 'না খাব, না খেতে দেব—কিছুই না ৷" বিজেপির দলীয় পরিচয়ের আড়ালে তোলাবাজি বা দুষ্কৃতী কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট করে দেন তিনি ৷
আগের সরকারের পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হন মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র ৷ তাঁর অভিযোগ, আগের সময়ে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল ৷ কিন্তু বর্তমান সরকার পুলিশকে সক্রিয় করেছে ৷ আইন মেনে প্রত্যেকটি ঘটনায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "কোনও দুষ্কৃতীকে আমরা সমাজে ঘুরতে দেব না ৷ পুলিশকে তাদের তুলতে হবে এবং তারা জেলের মধ্যে থাকবে ৷"
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সর্বাণী অধিকারীর উপর ঘটনার বিবরণ দেন মন্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, সর্বাণী 6 নম্বর মণ্ডলের সভাপতি ৷ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি আক্রান্ত হন এবং মারধরের জেরে কিছু সময়ের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন ৷ পরে তাঁর জ্ঞান ফিরেছে ৷ ঘাড়ে আঘাত লাগার কথাও জানান মৌমিতা ৷ আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
ঘটনার নেপথ্যে স্থানীয় কয়েকজন তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীর ভূমিকা রয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন মৌমিতা ৷ তাঁর দাবি, এলাকার কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো, তোলাবাজি এবং নানাভাবে অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে ৷ সেই ব্যক্তিদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে বা কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতে কেউ গেলেই কেন তাঁদের উপর হামলা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷
ঘটনার একটি ভিডিয়োর কথাও উল্লেখ করেন মন্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, সেখানে এক মহিলাকে ধারাল অস্ত্র হাতে দেখা গিয়েছে ৷ এই ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার নিয়েও তৃণমূলের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নিশানা করেন মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র ৷ তবে, কোনও ব্যক্তি কারও সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে গিয়েছিলেন কি না, সেটি আলাদা বিষয় হলেও তার জেরে মারধর বা হামলার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না বলে মন্তব্য করেন তিনি ৷
এদিকে, ঘটনার সময় গলসির বিজেপি বিধায়ক রাজু পাত্রের সেখানে উপস্থিত থাকার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে ৷ রাজু পাত্র সেখানে এসেছিলেন বলে তিনি শুনেছেন জানিয়ে মৌমিতা বলেন, "কেন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কোনও কথা হয়নি ৷ তবে কোনও কর্মী বা সমর্থক নিজেদের দলের বিধায়কের সঙ্গে দেখা করতে গেলে সেটা অস্বাভাবিক নয় ৷"
গোটা ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন মন্ত্রী ৷ তাঁর বার্তা, রাজনৈতিক পরিচয় বদলে কেউ বিজেপির নাম ব্যবহার করে এলাকায় দুষ্কৃতী কার্যকলাপ চালালে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ আইন হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কারও নেই এবং সমাজে শান্তি বজায় রাখতে পুলিশকে সক্রিয় ভূমিকা নিতেই হবে ৷