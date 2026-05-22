কোষাগারে টাকা নেই, আগের সরকার বড় বড় গর্ত করে গিয়েছে : দিলীপ ঘোষ

কোষাগারে টাকা নেই, আগের সরকার বড় বড় গর্ত করে গিয়েছে : দিলীপ ঘোষ
বর্তমান সরকারের পঞ্চায়েত তথা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জানান, কেন্দ্রের সঙ্গে কথা চলছে । আশা করা যায় পুরনো ও নতুন, সব কাজই আবার শুরু হবে ।
Published : May 22, 2026 at 11:48 AM IST
মেদিনীপুর, 22 মে: মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব কাঁধে এলেও বদলায়নি তাঁর চেনা রাজনৈতিক ভঙ্গি । শুক্রবার সকালে মেদিনীপুরে পুরনো কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে মর্নিং ওয়াকে হাঁটতে দেখা গেল বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা তথা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে ।
সকালবেলার সেই চেনা চা-চক্রে বসেই রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, তদন্তকারী সংস্থার সক্রিয়তা থেকে শুরু করে বিতর্কিত 'ককরোচ জনতা পার্টি' প্রসঙ্গেও মুখ খুললেন তিনি ।
দীর্ঘদিন ধরেই মেদিনীপুরের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন দিলীপ ঘোষ । 2014 সালে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই পশ্চিম মেদিনীপুরের মাঠে-ময়দানে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি নজর কেড়েছিল । চা-চক্র, জনসংযোগ, সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনা- সব মিলিয়ে এক আলাদা রাজনৈতিক ধারা তৈরি করেছিলেন তিনি । পরে খড়গপুরের বিধায়ক এবং মেদিনীপুরের সাংসদ হওয়ার পরও সেই ধারায় খুব একটা বদল আসেনি । এবার মন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার মেদিনীপুরে এসে ফের সেই পুরনো মেজাজেই ধরা দিলেন তিনি ।
এদিন সকালে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মর্নিং ওয়াকে অংশ নেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি । হাঁটাচলার পর চায়ের আড্ডায় বসে সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি । দিলীপ বলেন, "পুরনো মেদিনীপুর যেমন ছিল তেমনই আছে । আগের সেই লোকজন, কর্মী-সমর্থক আর মর্নিং ওয়াকও রয়েছে । শুধু নতুন সরকার এসেছে আর আমি নতুন দায়িত্ব পেয়েছি ।"
রাজ্যের আর্থিক অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি । দিলীপের কথায়, "আগের সরকার বড় বড় গর্ত করে দিয়ে গিয়েছে । কোষাগারে টাকা নেই । কেন্দ্রের সঙ্গে কথা চলছে । আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও দিল্লি গিয়েছেন পলিসি ও বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে । আমিও আমার তিনটি দফতরের বাজেট নিয়ে বসব । আশা করছি পুরনো ও নতুন, সব কাজই আবার শুরু হবে ।"
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে ইডির তল্লাশি প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে দিলীপের দাবি, "আগে যেসব অভিযোগ জমা পড়েছিল, বিশেষ করে হিংসা ও দুর্নীতির অভিযোগ, সেগুলির তদন্ত এখন শুরু হয়েছে । কোথাও রাজ্য পুলিশ করছে, কোথাও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা করছে ।"
সম্প্রতি বিতর্কে উঠে আসা 'ককরোচ জনতা পার্টি' গ্যাং নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, "অনেকে অনেক কথা বলবে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাইকেই আইনের মুখোমুখি হতে হবে ।"
জানা গিয়েছে, দুপুরে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রীর । ওই বৈঠকে জেলার বর্তমান প্রশাসনিক পরিস্থিতি, উন্নয়নমূলক কাজ এবং আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।